Скончавшийся утром 9 декабря народный артист СССР Леонид Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Такое решение было принято мэром столицы Сергеем Собяниным после поступления соответствующего обращения.

Напомним, портал iz.ru сообщал, что Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни. Знаменитый артист родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий.

Актер много играл в театре и кино, одна из самых ярких его ролей — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны». Помимо этого, он играл во многих советских кинолентах, ставших классикой кинематографа: «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и других.