Прямой эфир

Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище

0
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончавшийся утром 9 декабря народный артист СССР Леонид Броневой будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Такое решение было принято мэром столицы Сергеем Собяниным после поступления соответствующего обращения.

Напомним, портал iz.ru сообщал, что Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни. Знаменитый артист родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий.

Актер много играл в театре и кино, одна из самых ярких его ролей — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны». Помимо этого, он играл во многих советских кинолентах, ставших классикой кинематографа: «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и других.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скончался Леонид Броневой
Путин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017