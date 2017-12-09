Путин выразил соболезнования родным и близким Леонида Броневого

Российский президент Владимир Путин назвал кончину народного артиста СССР Леонида Броневого невосполнимой утратой для российской культуры. Глава государства выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни актера.

«Ушел из жизни Леонид Сергеевич Броневой — выдающийся актер и необыкновенно яркий человек. Его кончина — это невосполнимая утрата для Ленкома, для всей отечественной культуры», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Броневого искренне любили зрители самых разных возрастов — артист обладал большим и щедрым талантом, обаянием и превосходным чувством юмора.

«За богатейшую галерею работ в театре и кино, которые Леонид Сергеевич создал за годы творческой деятельности», — добавил глава государства.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался утром 9 декабря в одной из московских больниц. Актеру было 88 лет. Прощание состоится 11 декабря в Ленкоме, где служил Броневой.