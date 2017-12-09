Власти Москвы заявили о желании увековечить память Леонида Броневого

Память скончавшегося в субботу народного артиста СССР Леонида Броневого может быть увековечена в Москве, о соответствующем намерении объявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Несомненно, в Москве будет увековечена его память <…> К сожалению, он серьезно болел в последнее время. Наверняка соответствующее предложение (об увековечивании памяти Броневого) поступит в нашу комиссию от театра, и уверен, что мы его обязательно примем», — приводит ТАСС слова Герасимова.

Леонид Броневой скончался в Москве в субботу на 89-м году жизни. Актер запомнился по целому ряду центральных ролей в кино и театре. Одна из самых популярных работ Броневого — роль шефа гестапо Генриха Мюллера в картине Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», ставшей классикой отечественного кинематографа.

Броневой также сыграл в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота» и «Формула любви».

Прощание с Леонидом Броневым пройдет в театре «Ленком», где служил актер.