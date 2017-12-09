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Коллеги Броневого соболезнуют в связи со смертью артиста

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Коллеги артиста театра и кино Леонида Броневого выразили свои соболезнования в связи со смертью артиста.

«Удивительный, активный. Артист, не похожий ни на кого. Он такой артист, на которого не стыдно быть похожим. Но ни у кого не получалось, потому что он был настолько ярким, настолько замечательным, настолько, как артист, скрупулезным и точным», — рассказал о Броневом актер Леонид Ярмольник, добавив, что сегодня таких артистов нет. 

Народный артист РСФСР Валентин Гафт вспомнил о работе Броневого в театре и в кино.

«Это большая потеря, это огромный артист, который медленно, но очень плодотворно работал, потом добрался до Москвы, и здесь я имею в виду не только Москву, но и всю Россию, сыграв в «Семнадцати мгновениях весны, — рассказал Гафт. — Но путь его, насколько мне это известно, был очень нелегок. Человек, который любил театр, любил свою профессию и переживал, когда что-то не получалось и у него, и у товарищей. Он не мог жить без театра».

Актриса Светлана Немоляева отметила остроумие и талант Леонида Броневого. 

«Он был чудным человеком и невероятно остроумным и, знаете, оригинальным. Потому что его высказывания, его оценки в действительности были ни на что не похожи. Он был, может, не простым, со сложным характером, как каждый индивидуальный артист, наделенный талантом», — вспомнила народная артистка РСФСР.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался утром в субботу. Ему было 88 лет. 

 

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На 89-м году жизни скончался артист Леонид Броневой
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Броневой в роли Мюллера в телевизионном художественном фильме Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны», 1974 год
Фото: РИА Новости
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Актер на выборах президента Российской Федерации, 2008 год
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Репетиции спектакля «Чайка» в театре Ленком, 2006 год
Фото: Global Look Press/Семен Лиходеев
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Сцена из спектакля «Равняется четырем Франциям». На первом плане: Леонид Броневой (Шахматов), Анна Антоненко-Луконина (Ломова), 1982 год
Фото: ТАСС/Михаил Строков
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Президент России Владимир Путин и актер Леонид Броневой, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (слева направо), на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле, 2014 год
Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Во время вручения премии «Ника» за «Лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Простые вещи», 2008 год
Фото: ТАСС/Александр Куров
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Заслуженный артист РФ Александр Лазарев в роли Писателя (он же Орфей) и народный артист СССР Леонид Броневой в роли Соседа (он же Отец) на прогоне нового спектакля «Плач Палача» в театре Ленком, 2003 год
Фото: Global Look Press/Владимир Мышкин
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Артисты Дмитрий Дорлиак (слева) в роли Анучкина и Леонид Броневой – Яичница в сцене из спектакля по пьесе Н.В. Гоголя «Женитьба», 1975 год
Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
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Президент России Дмитрий Медведев вручает орден «За заслуги перед Отечеством» II степени актеру Леониду Броневому, 2008 год
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Во время сбора труппы театра Ленком в Москве, 2014 год
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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