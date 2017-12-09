Коллеги Броневого соболезнуют в связи со смертью артиста

Коллеги артиста театра и кино Леонида Броневого выразили свои соболезнования в связи со смертью артиста.

«Удивительный, активный. Артист, не похожий ни на кого. Он такой артист, на которого не стыдно быть похожим. Но ни у кого не получалось, потому что он был настолько ярким, настолько замечательным, настолько, как артист, скрупулезным и точным», — рассказал о Броневом актер Леонид Ярмольник, добавив, что сегодня таких артистов нет.

Народный артист РСФСР Валентин Гафт вспомнил о работе Броневого в театре и в кино.

«Это большая потеря, это огромный артист, который медленно, но очень плодотворно работал, потом добрался до Москвы, и здесь я имею в виду не только Москву, но и всю Россию, сыграв в «Семнадцати мгновениях весны, — рассказал Гафт. — Но путь его, насколько мне это известно, был очень нелегок. Человек, который любил театр, любил свою профессию и переживал, когда что-то не получалось и у него, и у товарищей. Он не мог жить без театра».

Актриса Светлана Немоляева отметила остроумие и талант Леонида Броневого.

«Он был чудным человеком и невероятно остроумным и, знаете, оригинальным. Потому что его высказывания, его оценки в действительности были ни на что не похожи. Он был, может, не простым, со сложным характером, как каждый индивидуальный артист, наделенный талантом», — вспомнила народная артистка РСФСР.

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался утром в субботу. Ему было 88 лет.