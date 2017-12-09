Названо место прощания с актером Броневым

Прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым состоится в московском театре «Ленком». Как информирует ТАСС со ссылкой на директора театра Марка Варшавера, о месте будет сообщено дополнительно.

Варшавер добавил, что артист очень тяжело болел и умер 9 декабря в 7:30 утра. «Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами», — подчеркнул директор «Ленкома».

Напомним, портал iz.ru сообщал, что Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни. Знаменитый артист родился 17 декабря 1928 года. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий.

Актер много играл в театре и кино, одна из самых ярких его ролей — Мюллер в «Семнадцати мгновениях весны». Помимо этого, он играл во многих советских кинолентах, ставших классикой кинематографа: «Тот самый Мюнхгаузен», «Покровские ворота», «Формула любви» и других.