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Михаила Державина могут похоронить на Новодевичьем кладбище

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Актера Михаила Державина, ушедшего из жизни 10 января, могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом агентству ТАСС сообщил друг семьи.

Памяти Михаила Державина

«Пока решаем. Всё только произошло», — сказал он.

Официально о дате и месте похорон артиста будет объявлено позднее.

Державин умер на 82-м году жизни. По информации РЕН ТВ, актер скончался после продолжительной болезни.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года. В 1959 году он окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина в 1959 году. Артист служил в театре Ленинского Комсомола, а с 1967 года — в Театре Сатиры.

Державин исполнил множество ролей в кино и на телевидении. Так, он играл в картинах «Они были первыми», «Спасите утопающего», «Эффект Ромашкина», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Особую известность ему принесла роль пана ведущего в «Кабачке «13 стульев».

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