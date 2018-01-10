Михаила Державина могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Актера Михаила Державина, ушедшего из жизни 10 января, могут похоронить на Новодевичьем кладбище. Об этом агентству ТАСС сообщил друг семьи.

«Пока решаем. Всё только произошло», — сказал он.

Официально о дате и месте похорон артиста будет объявлено позднее.

Державин умер на 82-м году жизни. По информации РЕН ТВ, актер скончался после продолжительной болезни.

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года. В 1959 году он окончил Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина в 1959 году. Артист служил в театре Ленинского Комсомола, а с 1967 года — в Театре Сатиры.

Державин исполнил множество ролей в кино и на телевидении. Так, он играл в картинах «Они были первыми», «Спасите утопающего», «Эффект Ромашкина», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других. Особую известность ему принесла роль пана ведущего в «Кабачке «13 стульев».