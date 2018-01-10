Памяти Михаила Державина

Артист Михаил Державин, один из ведущих актеров Московского театра сатиры, скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Самые известные роли одного из самых любимых артистов страны и главные факты его творческой биографии — в галерее портала iz.ru
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Михаил Державин в роли Бориса в фильме Генриха Габая «Лебедев против Лебедева», 1965 год
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Сцена из спектакля «Ревизор» Московского театра сатиры. Артисты Михаил Державин в роли Петра Ивановича Добчинского (слева) и Александр Ширвиндт в роли Петра Ивановича Бобчинского, 1974 год
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Михаил Державин в роли Семенова и Андрей Миронов в роли Шиндина в спектакле Московского театра сатиры «Мы, нижеподписавшиеся», 1979 год
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Ведущий программы телевизионного театра миниатюр «13 стульев» Михаил Державин, 1978 год
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Михаил Михайлович Державин и заслуженная артистка РСФСР Татьяна Васильева. Сцена из спектакля «Тартюф, или Обманщик» по одноименной комедии Жана-Батиста Мольера, Московский театр сатиры, 1981 год
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Михаил Державин в роли полковника Скалозуба в спектакле по пьесе А.С. Грибоедова «Горе от ума», 1981 год
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Михаил Державин в 2005 году
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Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян на церемонии вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» в 2007 году
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Михаил Державин на пороге Щукинского училища, в котором учился в 1950-е годы. На фото: 2006 год
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Михаил Державин в спектакле Московского театра сатиры «80 лет — нам всё еще смешно» на гастролях в Саратове в 2007 году
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Михаил Державин в роли Мартына Прокофьича Нарокова и Вера Васильева в роли Домны Пантелеевны в спектакле «Таланты и поклонники» в Московском театре сатиры, 2008 год
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Дмитрий Медведев и Михаил Державин, удостоенный ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 2012 год
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Михаил Державин во время празднования своего 75-летнего юбилея в Московском театре сатиры, 2011 год
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