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Умер оперный певец Александр Ведерников

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Фото: РИА Новости/Педенчук
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Народный артист СССР, оперный певец Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни.

«О кончине сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников», — цитирует ТАСС слова пресс-атташе Большого театра Катерины Новиковой.

О времени и месте прощания пока не сообщается. 

Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. Он окончил Московскую консерваторию. Был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) и Большого театра.

23 декабря 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ведерникова с 90-летием.

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Медведев поздравил с 90-летием оперного певца Александра Ведерникова

 

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