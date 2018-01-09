Умер оперный певец Александр Ведерников

Народный артист СССР, оперный певец Александр Ведерников скончался на 91-м году жизни.

«О кончине сообщил его сын, дирижер Александр Александрович Ведерников», — цитирует ТАСС слова пресс-атташе Большого театра Катерины Новиковой.

О времени и месте прощания пока не сообщается.

Ведерников родился 23 декабря 1927 года в селе Мокинино Кировской области. Он окончил Московскую консерваторию. Был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр) и Большого театра.

23 декабря 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Ведерникова с 90-летием.