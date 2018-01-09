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Сооснователь группы The Moody Blues умер от рака

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Фото: REUTERS/Ethan Miller
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Один из основателей рок-группы The Moody Blues Рэй Томас скончался от рака простаты на 77-м году жизни 4 января в Великобритании. Об этом сообщил телеканал «360».

Музыкант боролся с тяжелым недугом с 2014 года. Он умер в окружении близких в своем доме.

The Moody Blues — одна из старейших действующих рок-групп. Основана в 1964 году Рэем Томасом, Майком Пиндером, Грэмом Эджем и Денни Ленном. Выпустила 15 музыкальных альбомов в стилях ритм-энд-блюз, прогрессивный, психоделический и арт-рок.

Рэй Томас покинул коллектив в 2002 году из-за ухудшения самочувствия.

6 декабря 2017 года от рака легких в возрасте 74 лет скончался французский рок-певец, композитор и актер Джонни Холлидей.

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