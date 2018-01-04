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Музыкант Дмитрий CrazyBalalaika Калинин найден мертвым в Москве

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Фото: youtube.com
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Артист театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, музыкант Дмитрий Калинин 30 декабря был найден мертвым в Москве.

Тело Калинина обнаружено в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. На теле музыканта в области сердца обнаружили два ножевых ранения. Рядом с телом лежал нож.

«Он был очень талантливым человеком. По-новому видел звучание балалайки в мире, по-новому его транслировал. Он вплел звучание балалайки в танцевальную музыку, которая транслировалась в клубах и на дискотеках», — сказал лидер шоу-оркестра «Русский стиль», полный тезка погибшего, Дмитрий Калинин в комментарии «РЕН ТВ».

Калинин перестал выходить на связь 27 декабря. Последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня». Как уточнил «РЕН ТВ» один из друзей музыканта, полгода назад Дмитрий расстался с супругой. Бывшая жена Марина в соцсетях просила помочь в поисках пропавшего экс-супруга.

Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на родных артиста, 9 января пройдет вечер памяти CrazyBalalaika в формате «квартирника».

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