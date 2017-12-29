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Писательница Сью Графтон умерла в возрасте 77 лет

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris So
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Американская писательница Сью Графтон скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Джейми на странице в соцсети Facebook.

«С сожалением сообщаю всем вам, что Сью скончалась прошлой ночью после двухлетней борьбы с раком. Она была окружена семьей, в том числе ее верным и обожаемым мужем Стивеном. Хотя мы знали, что кончина неизбежна, это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя прекрасно несколько дней назад, но потом всё стало развиваться стремительно», — сказано в сообщении.

Сью Графтон хорошо известна циклом детективов, составленных по принципу списка преступлений на каждую букву английского алфавита. Главной героиней произведений является частный детектив Кинси Милхоун из вымышленного города Санта-Тереза. Последняя книга из серии — 25-я — вышла в августе 2017 года.

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