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Оператор сирийского ТВ погиб во время освещения боевых действий

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Оператор сирийского гостелеканала Sama Карма Кбешу погиб на юго-востоке провинции Индлиб, сообщает информагентство SANA.

Так, во время освещения военной операции армии правительства Сирии против позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) боевики атаковали съемочную группу. Оператор погиб, а корреспондент Абдель-Гани Джарух получил ранения.

Портал iz.ru составил инфографику, которая показывает расстановку сил в сирийском конфликте на протяжении всей военной кампании.

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