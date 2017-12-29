Оператор сирийского ТВ погиб во время освещения боевых действий

Оператор сирийского гостелеканала Sama Карма Кбешу погиб на юго-востоке провинции Индлиб, сообщает информагентство SANA.

Так, во время освещения военной операции армии правительства Сирии против позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) боевики атаковали съемочную группу. Оператор погиб, а корреспондент Абдель-Гани Джарух получил ранения.

Портал iz.ru составил инфографику, которая показывает расстановку сил в сирийском конфликте на протяжении всей военной кампании.