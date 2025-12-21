Bloomberg узнало о собственнике нефти на задержанном США у Венесуэлы танкере
Задержанный американскими военнослужащими у берегов Боливарианской Республики Венесуэла танкер перевозил нефть, принадлежащую китайской компании. Об этом 20 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Супертанкер Centuries, в котором было до 2 млн баррелей венесуэльской нефти, шел под панамским флагом. Право собственности на нефть принадлежит китайской компании», — говорится в публикации.
По информации издания, данный танкер никогда не фигурировал в американских санкционных списках.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм 20 декабря подтвердила задержание танкера у берегов Боливарианской Республики Венесуэла. Глава американского министерства добавила, что Соединенные Штаты в дальнейшем продолжат заниматься вопросом о незаконном перемещении нефти.
Американский президент Дональд Трамп 19 декабря сообщил, что США планируют продолжить захват венесуэльских танкеров. Он также подтвердил возможность военного конфликта и дополнительного изъятия нефтяных танкеров.
