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Ученые подчеркнули пользу раннего введения арахиса в рацион детей

Medical Xpress: введение арахиса в рацион детей предотвращает развитие аллергии
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Фото: Getty Images/michellegibson
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Раннее включение арахиса в рацион ребенка может предотвратить развитие аллергии в дальнейшем. Недавнее исследование показало, что родители сталкиваются с трудностями в правильном применении рекомендаций по введению ореха в детское питание. Об этом 18 декабря сообщил журнал Medical Xpress.

Ведущий автор исследования доктор медицинских наук, педиатр детской больницы им. Энн и Роберта Х. Лури, доцент кафедры педиатрии в Медицинской школе Файнберга Северо-Западного университета Вахида Самади отметила, что многие родители осознают, что введение арахиса в рацион тренирует иммунную систему для предотвращения аллергии, однако некоторые ошибочно считали, что цель состоит в проверке организма детей на наличие аллергии.

«Это заблуждение подпитывало опасения по поводу тяжелой аллергической реакции, приводя к нерешительности и задержкам в введении арахиса в рацион. Для профилактики аллергии на арахис крайне важны время и регулярность введения. Мы рекомендуем вводить арахис в рацион ребенка, как только он начнет есть твердую пищу, до или примерно в шесть месяцев. Также важно продолжать давать арахис два раза в неделю в течение первого года жизни и в раннем детстве. Кормить младенцев арахисом всего один или два раза недостаточно», — добавила она.

Самади и ее коллеги проанализировали 49 интервью с родителями младенцев в возрасте 8–13 месяцев. В ходе анализа исследователи обнаружили, что большинство родителей не понимают, что экзема значительно повышает риск пищевой аллергии у ребенка — это делает включение арахиса в рацион в раннем возрасте еще более важным. По словам специалиста, это следует делать примерно в четыре месяца, чтобы предотвратить последствия.

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Доктор также обратила внимание, что ключевую роль в успешном внедрении рекомендаций играют педиатры. Для улучшения процесса они должны разъяснять родителям, что раннее введение арахиса предотвращает аллергию через регулярное употребление пищи, а также давать конкретные рекомендации по времени и частоте введения. При этом подчеркивается, что многие взрослые относятся положительно к перспективе включения арахиса в рацион в раннем возрасте.

«Родителей следует заверить, что если у их ребенка аллергия на арахис, могут наблюдаться крапивница, отек или рвота, но аллергические реакции в младенческом возрасте обычно протекают в легкой форме. Мы должны предоставить родителям информацию и планы действий, чтобы это не помешало им участвовать в раннем введении арахиса в рацион детей», — заключила специалист.

Журнал Science Daily 1 августа сообщил о росте риска астмы у младенцев из-за пищевой аллергии. Согласно исследованию, у несовершеннолетних с пищевой аллергией в младенчестве астма к шести годам развивалась в четыре раза чаще по сравнению с теми, у кого отсутствовали подобные аллергические реакции. У таких детей также выявили снижение показателей дыхательной функции.

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