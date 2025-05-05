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Метод проб без ошибок: у 94% детей с пищевой аллергией диагноз оказался ложным

Когда и как медики сократят необоснованные ограничения в еде для маленьких пациентов
Фото: Global Look Press/IMAGO/Tatka
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Ученые обнаружили, что лабораторная диагностика и сбор анамнеза часто дают ложноположительные результаты на пищевую аллергию у детей. Они провели исследование, в рамках которого давали пациентам в возрасте от шести месяцев потенциальный аллерген под контролем врачей. Выяснилось, что 94% детей на момент участия в исследовании находились на диете необоснованно и реакции на исследуемый продукт у них нет. Такой метод получил название провокационной пробы, и в России до последнего времени не было утвержденных клинических протоколов по его применению. Сейчас ученые готовят документы для внедрения этого способа, который позволит детям питаться без ограничений, в больницах страны.

Как лечить пищевую аллергию у детей

Внедрение провокационных проб в клиническую практику поможет сократить число необоснованных ограничений в питании и улучшить качество жизни маленьких пациентов, считают ученые из Сеченовского университета. В исследовании, проведенном совместно с детской городской клинической больницей № 9 им. Г.Н. Сперанского, они выяснили, что употребление потенциального аллергена под контролем врачей безопасно и позволяет точно определить, действительно ли у ребенка есть аллергия на тот или иной продукт. Более того, ученые обнаружили, что лабораторная диагностика и сбор анамнеза часто дают ложноположительные результаты, рассказали «Известиям» врачи.

Аллергия
Фото: Getty Images/Kwangmoozaa
Справка «Известий»

Пищевая аллергия — потенциально угрожающее жизни состояние, с которым, по разным данным, сталкивается до 30% россиян. Болезнь может проявляться в виде кожных высыпаний, респираторных симптомов, желудочно-кишечных расстройств, а в тяжелых случаях — анафилактического шока. Как правило, аллергия выявляется еще в детстве. Сейчас среди основных методов диагностики — сбор анамнеза, лабораторные исследования и элиминационная диета, подразумевающая исключение из рациона большого количества продуктов и постепенное их добавление в поисках того, который вызывает аллергию. Однако каждый из этих методов имеет свои минусы, от недостаточной точности до значительного экономического и социального влияния на семью ребенка. Более точный ответ могли бы дать скарификационные пробы, при которых аллерген наносится на небольшую царапину на коже, однако реактивы для проб с пищевыми аллергенами в РФ отсутствуют.

Исследователи предложили использовать в качестве инструмента диагностики распространенные в мировой практике провокационные пробы. Они адаптировали международный протокол, при котором ребенок под медицинским наблюдением употребляет аллерген (молоко, яйцо) в возрастающих дозах.

Участниками исследования стали 130 детей в возрасте от шести месяцев до 17 лет с установленной ранее аллергией на молоко и/или яйцо или подозрением на нее. По результатам сбора анамнеза и предварительного тестирования с помощью анализа крови и кожного тестирования, при котором на точечный прокол кожи наносился непосредственно сам потенциальный аллерген, отбирались дети, которым открытая провокационная проба была показана. Затем в условиях палаты интенсивной терапии с интервалом в 15 минут они получали небольшие порции яйца или молока. Врачи наблюдали за детьми в течение нескольких часов после введения последней дозы.

Молоко
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— 94% детей на момент участия в исследовании находились на диете необоснованно. Ограничения в питании влекут за собой и социальные ограничения — ребенок не может есть вместе с другими, родителям необходимо отдельно планировать его рацион, что требует времени и дополнительных затрат. Понятно, что дома никто не станет рисковать и давать ребенку потенциальный аллерген. Но провокационные пробы в условиях доступа к экстренной помощи позволяют безопасно и надежно подтвердить, есть ли у ребенка пищевая аллергия, — рассказала «Известиям» доцент кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней КИДЗ им. Н.Ф. Филатова Сеченовского университета Людмила Федорова.

Как делают провокационные пробы

Среди детей, которым была проведена процедура провокационной пробы, не было зафиксировано ни одной тяжелой системной аллергической реакции. Среди пациентов, которые находились на элиминационной диете в связи с установленным ранее диагнозом пищевой аллергии или подозрением на нее, положительный результат был зафиксирован лишь у 6%. Этим детям диагноз пищевой аллергии был подтвержден, им были даны рекомендации по безопасным альтернативам в рационе.

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Данная методика ляжет в основу обновленного клинического протокола по диагностике пищевой аллергии, в настоящее время осуществляется подготовка методических рекомендаций. Далее процедура будет внедрена в клинические рекомендации с последующей интеграцией в перечень предоставляемых услуг всех профильных больниц ДЗМ и больниц других регионов РФ. Это поможет тысячам детей по всей стране избежать необоснованных ограничений в рационе, уверены ученые.

Столовая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема пищевой аллергии становится всё более актуальной, рассказал «Известиям» врач-аллерголог-иммунолог, эксперт рынка НТИ «Хелснет», доцент кафедры медицинской микробиологии и иммунологии СамГМУ Минздрава России, кандидат медицинских наук Максим Золотов.

— В настоящее время врачам-аллергологам-иммунологам очень не хватает утвержденных клинических протоколов, которые позволят проводить провокационные пробы. Введение аллергена под контролем врача безопасно для пациента и имеет высокую клиническую значимость. Массовое использование протоколов позволит своевременно установить диагноз и скорректировать режим питания пациента. Применение методики исключит необходимость отмены большого количества пищевых продуктов и позволит прицельно отменять значимые продукты, — сказал эксперт.

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В исследовании воспроизведен «золотой стандарт» диагностики пищевой аллергии, известный во всем мире более 30 лет: элиминационная диета с провокационной пробой. Отличие состоит в том, что диагностика производится у детей от шести месяцев в условиях отделения реанимации (на случай тяжелой реакции), отметил эксперт рынка НТИ «Хелснет» кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.

Боль живот
Фото: Global Look Press/Bernard Jaubert

— Тест, безусловно, нужный и актуальный. Вызывает некоторое недоумение, почему он не был внедрен в широкую практику 10–15 лет назад. К сожалению, часто в основе пищевой аллергии лежит нарушение (повышение) проницаемости кишечника, и наряду с элиминационной диетой лечение должно включать действия, направленные на этот механизм, — сказал специалист.

В числе ближайших планов ученых — продолжение исследования в отношении других пищевых аллергенов.

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