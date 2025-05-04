Ароматный эфир: в Центральной России зацвели яблони и черемуха

Черемуха и яблони уже начали цвести в Москве, Подмосковье, Липецкой и других областях , которые входят в Центральный федеральный округ, предупреждают региональные власти аллергиков. Эти деревья начали «пылить» также в Приволжье и на юго-востоке Западной Сибири. Начало их цветения в Ленинградской области ожидается после майских праздников , отметили аллергологи. Где еще началось пыление этих деревьев и как страдающим аллергией не допустить ухудшения самочувствия, — в материале «Известий».

Где зацвели деревья

В Центральном федеральном округе уже зацвели яблони и черемуха , выяснили «Известия», проанализировав данные региональных ведомств и местных средств массовой информации. Так, например, деревья уже распустились в Москве и Подмосковье.

В столице яблони зацвели в музее-заповеднике «Коломенское», а цветы черемухи заметили жители района Сокол . Также в Москве в этом году аномально рано расцвела сирень : еще 22 апреля администрация ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» рассказала об этом на своем сайте. Там также уточнили, что в 2024 году она распустилась в начале мая . Также цветение сирени зафиксировано в Липецкой области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Яблони уже зацвели в Белгородской, Курской, Липецкой, Смоленской, Тульской, Ярославской и Орловской областях . Эти деревья также уже начали «пылить» в Приволжье — Татарстане и Чувашии. В Смоленской области помимо яблонь распустилась алыча, в Ярославской — груша и черемуха .

«В этом году весна в Ярославской области бьет все рекорды. Уже 25 апреля 2025 года зацвела черемуха, хотя обычно она радует нас своими белыми кистями только в мае. Почему так рано? Аномально теплая погода ускорила цветение не только черемухи, но и яблонь », — говорится на сайте комплексного центра социального обслуживания населения Красноперекопского района Ярославля.

Распустилась черемуха и в Рязанской области, а также в Сибири — в Алтайском крае.

— Цветение черемухи, как правило, приходится на апрель – июнь, но может меняться в зависимости от погодных условий. «Пыление» яблонь приходится на май. Но в этом году оба дерева из-за аномально теплой зимы начали цвести раньше , — сказал «Известиям» аллерголог-иммунолог и главный врач детской клиники «Фэнтези» Николай Смирнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт добавил, что пыление этих растений в Северо-Западном федеральном округе, например в Ленинградской области, приходится на май-июнь, но в этом году может сместиться и начаться раньше — после первомайский выходных или после всех праздников в мае .

Какие еще деревья зацветут в мае

Сейчас активно цветут береза, дуб, ясень, тополь, ива, клен, вяз и осина , напомнил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. По его слов ам, их пыление более критично для аллергиков, нежели пыльца черемухи и яблонь .

— Пыльца яблонь и черемухи крайне редко вызывает аллергию, так как деревья не относятся к ветроопыляемым. Следовательно, пыльца этих деревьев в воздухе практически отсутствует , — сказал он.

Также эксперт отметил, что в конце мая зацветут злаковые травы и одуванчики.

Фото: Global Look Press/Bildverlag Bahnmüller

А Николай Смирнов подчеркнул, что аллергенами являются все деревья, которые относятся к семейству букоцветных, а среди них есть яблони и груши .

— Для развития аллергии имеет значение концентрация пыльцы в воздухе. Самая высокая концентрация пыльцы в период со второй половины марта по май для средней полосы России — у березы, ольхи и орешника, и самая сильная аллергия бывает именно на них . На другие деревья аллергия развивается в меньшей степени, — подчеркнул он.

Аллергикам в период активного пыления деревьев нужно строго соблюдать гипоаллергенный быт , напомнил Николай Смирнов. Он рекомендовал попытаться минимизировать контакт с пыльцой: не ходить в лесопарковые зоны, не гулять в ясную, солнечную, ветреную погоду, когда концентрация пыльцы максимальная .

После прихода с улицы врач посоветовал умыться, промыть нос, принять душ. Также он рекомендовал закрывать окна и в квартирах, и в машинах , ежедневно проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.

Кроме того, Николай Смирнов подчеркнул важность приема противоаллергических препаратов в период цветения .

Фото: Global Look Press/Werner Bachmeier

— Если аллергия подтверждена лабораторно или с помощью кожных проб, стоит зимой пройти курс аллергенспецифической иммунотерапии (АСИТ). Она поможет облегчить симптомы аллергии весной и предотвратить развитие астмы , — добавил эксперт.

В лечении аллергии четыре основных составляющих, сказал аллерголог. По его словам, это гипоаллергенный быт, гипоаллергенная диета для пациентов с непереносимостью плодов цветущих деревьев, лекарственная терапия, которая назначается в период обострения, и проведение АСИТ в зимнее время .

Также, добавил врач, пациентам с аллергией на пыльцу на время активного пыления лучше уезжать в другие регионы — на морское побережье, в засушливые зоны, где нет цветущих деревьев . Например, в северные регионы России.