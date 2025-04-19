Березовый наскок: в Центральной России настало сложное время для аллергиков

Береза начала цвести в одиннадцати российских регионах, выяснили «Известия». Пик этого процесса зафиксирован, например, в Москве и Подмосковье. Еще минимум в десяти регионах дерево начнет «пылить» в ближайшие две недели. Врачи рекомендовали аллергикам на это время не проветривать помещения и избегать прогулок. О том, где ожидается цветение и как аллергикам обезопасить себя, — в материале «Известий».

Где зацвела береза

В центральной части России в отдельных регионах началось цветение березы, следует из данных аналитического сервиса «Пыльца Club». Так, например, активное «пыление» дерева зафиксировано в Москве, Подмосковье, Крыму, Самарской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Орловской областях, а также в Башкирии, Татарстане и Республике Алтай.

Концентрации аллергенов пыльцы в воздухе пока минимальны, но вполне могут вызывать реакцию у самых чувствительных людей , указывают эксперты сервиса.

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Береза начала активно цвести с наступлением теплой погоды, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Раньше в столице регистрировали пыльцу дерева, но в небольшом количестве, — отметила эксперт. — Ее заносило в Москву из южных регионов или из Европы. Несмотря на то что на следующей неделе в столице похолодает, почва прогреется достаточно, чтобы дерево продолжило цвести.

Активное «пыление» березы наблюдается также в Туле, Калуге и Владимире, добавил аллерголог-иммунолог Медцентра доктора Александровского Максим Коршунов. В Астраханской, Курганской, Воронежской, Липецкой, Брянской, Ульяновской, Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге, Чувашии и Краснодарском крае береза зацветет в ближайшие недели.

Но цветение не ограничивается одной березой, указал Максим Коршунов.

— В разных регионах России ольха и орешник уже заканчивают цветение, и их остаточная пыльца сохраняется в воздухе и может дополнять спектр аллергенов, — добавил он. — Также сейчас активно цветет ива, особенно вдоль рек и в лесополосах. Клен тоже уже начинает пылить.

Фото: Global Look Press/Bernd Weißbrod

Период цветения растений становится настоящим испытанием для людей, склонных к аллергии, подчеркнула врач — аллерголог-иммунолог «Инвитро» Татьяна Сахарова.

— В это время в атмосферу попадает огромное количество пыльцы. В том числе одного из самых сильных природных аллергенов березы, — пояснила врач. — При контакте с ней у чувствительных людей возникают разнообразные симптомы: заложенность носа, чихание, зуд и раздражение глаз, а в тяжелых случаях — приступы бронхиальной астмы.

Четверть населения России имеет какое-нибудь аллергическое заболевание , заявила во время пресс-конференции в пресс-центре МИЦ «Известия» главный врач Института иммунологии ФМБА России, генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Наталья Ильина.

— Спектр меняется, структура заболеваемости меняется, — указала она. — Где-то наблюдаются больше респираторные проявления, где-то — проявления кожной аллергии. Это зависит от региона, от климатогеографических условий.

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По ее словам, у огромного количества граждан аллергия есть, но не диагностирована. А как отметила врач-эксперт лаборатории «Гемотест», аллерголог Гульнара Меметова, аллергия может привести к серьезным осложнениям — анафилаксии (острой аллергической реакции), обострению бронхиальной астмы.

Как аллергику пережить период цветения

Поллиноз (аллергия на цветение) часто имеет наследственную природу , отметила Татьяна Сахарова.

— Но наследуется не сама болезнь, а склонность организма к чрезмерным иммунным реакциям на обычные вещества из окружающей среды, — объяснила эксперт.

Наиболее часто первые симптомы поллиноза проявляются у детей дошкольного и школьного возраста, но заболевание может также возникнуть у младенцев и пожилых людей , отметила Татьяна Сахарова.

Фото: TASS/Friso Gentsch

Одним из ключевых способов профилактики поллиноза является аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ), которую проводят в виде подкожных инъекций или с помощью капель или таблеток , напомнила врач.

— Но для ощутимого эффекта терапию нужно проходить до начала сезона цветения и по несколько курсов в течение 3–5 лет , — подчеркнула эксперт.

В таком случае, по словам эксперта, когда наступает период массового «пыления», человек сталкивается с гораздо меньшими проявлениями аллергии. А иногда и вовсе не испытывает неприятных симптомов, что значительно повышает качество жизни.

Максим Коршунов напомнил, что если аллергик не проходил курс АСИТ, ему нужно начинать прием антигистаминных препаратов заранее — примерно за 10–14 дней до ожидаемого обострения. Такой профилактический подход, по его словам, позволяет подготовить организм и снизить выраженность реакции на пыльцу и другие сезонные аллергены.

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— Если человек знает, что обычно у него симптомы усиливаются в марте или апреле, стоит начать прием антигистаминных препаратов уже в середине марта , — объяснил он.

Аллерголог Европейского медицинского центра Светлана Турбовская подчеркнула, что лекарства должны быть индивидуально подобраны на приеме у врача, и призвала не заниматься самолечением.

Кроме того, аллергикам следует закрывать окна на весь период цветения и использовать очистители воздуха.

— Можно также воспользоваться влажной марлей, которая вешается на открытое окно. Так попадание пыльцы в квартиру будет минимальным, — добавила она.

Светлана Турбовская призвала аллергиков каждый день проводить влажную уборку, а по возвращении с улицы всегда принимать душ и менять уличную одежду на домашнюю. Во время прогулок Максим Коршунов рекомендовал носить солнцезащитные очки, маски или фильтры для носа. Но эксперт подчеркнул, что в пик цветения людям с аллергией на пыльцу деревьев лучше минимизировать выходы на улицу.