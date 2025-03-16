Природа подкинула проблем: из-за потепления рано проснулись клещи
Мартовское тепло разбудило клещей и спровоцировало поллиноз, который обычно начинается гораздо позже. В воздухе уже в буквальном смысле пахнет весной — аллергики испытывают проблемы со здоровьем. Как не перепутать сенную лихорадку с банальным ОРВИ, можно ли самостоятельно удалить клеща и как влияет раннее потепление на психическое здоровье — в материале «Известий».
Как защититься от поллиноза
В этом году люди стали раньше обращаться к медикам по поводу поллиноза (или сенной лихорадки) — аллергического заболевания, которое возникает как реакция на пыльцу растений. Жалобы поступают уже с начала февраля, а обычно сенная лихорадка проявляется весной, летом или ранней осенью, когда цветут деревья, травы и сорняки, отмечает аллерголог Центра аллергологии «Будь здоров», врач первой категории Алла Рафаелян.
— Поллиноз связан с повышенной чувствительностью иммунной системы к пыльце, которая воспринимается как вредное вещество. Для диагностики используются кожные пробы или анализы крови на специфические антитела, — поясняет Алла Рафаелян.
Жалобы пациентов в нынешнем аномальном году не отличаются от обращений предыдущих лет. Но, поскольку недомогание стало досаждать людям раньше времени, несложно спутать сенную лихорадку с обычным ОРВИ. Поэтому надо знать ее основные признаки.
— При сезонной аллергии наблюдается чихание, постоянная заложенность носа или «прозрачный» насморк; у пациента сильно зудят и краснеют глаза, на веках появляется припухлость, — поясняет Алла Рафаелян. — Люди жалуются на отечность лица. Иногда бывает подъем температуры до субфебрильных цифр (37,1–38 градусов. — «Известия»), а держится она не более суток. В тяжелых случаях у пациентов бывают обструкции (нарушение проходимости легких) и сильный кашель с обострением бронхиальной астмы.
По словам врача, можно предупредить осложнения, соблюдая простые правила:
— пить много чистой воды;
— после улицы умыться и промыть нос кипяченой водой комнатной температуры или солевыми растворами, а при активном цветении принять душ и переодеться;
— использовать специальные очистители воздуха для дома, при этом закрыв все окна;
— продумать рацион питания, учитывая перекрестную аллергию;
— избегать прогулок в периоды высокой концентрации пыльцы;
— иметь с собой необходимые антигистаминные препараты (для снятия симптомов), а также назальные спреи;
— носить маски-респираторы и очки;
— проводить до начала сезона аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) — длительное лечение, направленное на снижение чувствительности к аллергену. Этот метод позволяет постепенно перестраивать работу иммунной системы так, чтобы она «дружила» с белками-аллергенами.
По словам аллерголога, АСИТ на пыльцу березы этой весной можно проводить до конца мая, но начинать курс именно сейчас уже поздно по причине ранней весны.
Как удалить клеща
Врач-педиатр клиники «Будь здоров», кандидат медицинских наук Мария Медянцева подчеркивает, что в этом году клещи активизировались раньше, как только весна пришла в европейскую часть России. Обычно пик их активности, под данным Роспотребнадзора, приходится на май-июнь.
— Эти небольшие паукообразные являются переносчиками возбудителей целого ряда заболеваний. Самые распространенные и наиболее опасные инфекции — клещевой энцефалит и боррелиоз. Также клещи могут переносить бабезиоз, эрлихиоз, коксиеллез и другие заболевания, которые встречаются существенно реже, — поясняет Медянцева.
В качестве специфической профилактики врач рекомендует до начала сезона пройти вакцинацию. Детей можно прививать, начиная с годовалого возраста.
— Вакцинация проводится двукратно с интервалом 1–7 месяцев. При необходимости она делается экстренно. В этом случае вакцину вводят двукратно с интервалом в две недели. Ревакцинация — через год. Дальнейшие ревакцинации проводятся каждые три года, — разъясняет эксперт.
Так называемые неспецифические меры профилактики сводятся к тому, чтобы избежать присасывания клещей, а если такое случилось, то как можно раньше их удалить. Важно прежде всего избегать мест, где они могут обитать.
— Энцефалитные клещи, как репейник, цепляются за проходящих мимо теплокровных животных и людей. Местом для засады они избирают запачканные потом теплокровных травинки и веточки в густой траве. В походах следует держаться подальше от троп, протоптанных животными и домашним скотом. Старайтесь шагать посередине дорожек и тропинок, чтобы не касаться свисающей на дорогу растительности, — предостерегает Мария Медянцева.
Врач рекомендует применять специальные средства против клещей, надевать одежду с капюшоном, длинными рукавами и штанинами без модных дыр и отверстий.
— Штанины обязательно заправляйте в длинные носки, а рубашку — в брюки. Волосы следует прятать под головной убор. Чтобы клещей было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, — комментирует эксперт.
На природе рекомендуется регулярно осматривать одежду и открытые участки кожи — шею и запястья рук (сюда обычно попадают не снятые с одежды клещи).
— Важно помнить о том, что клещ не сразу впивается в кожу. От момента попадания на человека до прикрепления может пройти 20 минут и более. Поэтому крайне важно периодически осматривать свою одежду и одежду ребенка во время прогулки и после нее. Наиболее «излюбленные» места присасывания у детей — волосистая часть головы (область за ушами, затылок), шея, подмышечные и паховые области, спина, — предостерегает эксперт.
Одежду рекомендуется постирать в горячей воде, поскольку личинки клещей очень мелкие, их можно и не заметить. Кстати, они похожи на взрослых особей, но у них всего три пары конечностей, а не четыре, как у сформировавшихся клещей.
Чем раньше удалить клеща, тем меньше вероятность заражения. Но действовать надо аккуратно, чтобы голова не осталась в ране. Обрабатывать клеща маслом, керосином и другими подручными средствами нельзя.
Педиатр перечисляет способы удаления клещей:
— с помощью специального устройства — его можно купить в масс-маркетах или ветеринарных магазинах;
— с помощью нитки: сделать петлю и поместить ее как можно ближе к коже, растянуть концы в разные стороны и осторожно потянуть их вверх до полного извлечения клеща.
— С помощью пинцета: ухватить как можно ближе к коже и плавно тянуть вверх.
После удаления место укуса обрабатывают любым антисептиком. Если после извлечения клеща в коже всё-таки осталась головка, ее удаляют пинцетом или иголкой — как обычную занозу. Затем клеща надо поместить в стеклянную баночку, предварительно положив на дно влажную вату, и отвезти в лабораторию. Если самостоятельно удалить клеща не удается, то надо обратиться за помощью к медикам.
При положительном результате на инфицированность клеща нужно обратиться к врачу, даже если у пациента отсутствуют клинические проявления опасных заболеваний.
— Важно понимать, что удаление насекомого не гарантирует, что человек не заразился одной из инфекций, которые передает клещ. Самостоятельно начинать прием лекарств нельзя — вопрос о необходимости лечения решает врач, — подчеркивает педиатр.
Весеннее обострение
Невролог, кандидат медицинских наук Владимир Белаш отмечает, что с приходом весны метеозависимые люди чаще жалуются на здоровье из-за больших суточных колебаний температуры, резкой смены атмосферного давления.
— Также при резкой смене погоды, когда то тепло, то холодно, люди не всегда одеваются по сезону, стараются поскорее снять теплую верхнюю одежду. Из-за холода возникают мышечные спазмы с болевым синдромом и миозиты — воспаления мышц. Могут усиливаться боли в крупных суставах, если с этим раньше были проблемы, — предостерегает эксперт.
А вот на сезонное обострение психиатрических диагнозов ранняя весна влияния не оказывает. Поэтому пациенты с такими проблемами из обычного графика не выходят. Весной, как и осенью, происходит изменение солнечной активности, что влияет на деятельность головного мозга, а именно — на работу системы нейромедиаторов у людей, которые страдают психическими расстройствами, разъясняет психиатр Алексей Вилков. Обычно весеннее обострение наступает в конце февраля – начале марта, когда увеличивается продолжительность дня. У пациентов повышается уровень тревожности, могут обостряться депрессивные переживания или тревожные расстройства, также обостряются эндогенные психические заболевания, в частности шизофрения, подчеркивает эксперт.
— Если говорить о каком-то сдвиге по причине ранней весны, то она не окажет существенного влияния на психическое состояние таких пациентов. В целом всё идет как обычно, как и в предыдущие годы, потому что система нейромедиаторов привыкла к определенной цикличности. Эта цикличность постоянна и не подвержена резким колебаниям. Плюс-минус одна-две недели «влево-вправо» обычно не влияют на время начала психических нарушений и их продолжительность, — комментирует Алексей Вилков.
Кроме того, по словам психиатра, аномальные сдвиги, как в этом году, происходят нерегулярно, и люди с психическими расстройствами просто не успевают адаптироваться к такому перекосу.
Таким образом, весеннее обострение началось как обычно и завершится стандартно — к маю, перед наступлением летнего периода. Если же человек получает необходимое лечение, то к лету он может достичь ремиссии, то есть улучшения своего состояния.