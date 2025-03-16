Природа подкинула проблем: из-за потепления рано проснулись клещи

Мартовское тепло разбудило клещей и спровоцировало поллиноз, который обычно начинается гораздо позже. В воздухе уже в буквальном смысле пахнет весной — аллергики испытывают проблемы со здоровьем. Как не перепутать сенную лихорадку с банальным ОРВИ, можно ли самостоятельно удалить клеща и как влияет раннее потепление на психическое здоровье — в материале «Известий».

Как защититься от поллиноза

В этом году люди стали раньше обращаться к медикам по поводу поллиноза (или сенной лихорадки) — аллергического заболевания, которое возникает как реакция на пыльцу растений. Жалобы поступают уже с начала февраля, а обычно сенная лихорадка проявляется весной, летом или ранней осенью, когда цветут деревья, травы и сорняки, отмечает аллерголог Центра аллергологии «Будь здоров», врач первой категории Алла Рафаелян.

— Поллиноз связан с повышенной чувствительностью иммунной системы к пыльце, которая воспринимается как вредное вещество. Для диагностики используются кожные пробы или анализы крови на специфические антитела , — поясняет Алла Рафаелян.

Фото: Global Look Press/Belkin Aleksey

Жалобы пациентов в нынешнем аномальном году не отличаются от обращений предыдущих лет. Но, поскольку недомогание стало досаждать людям раньше времени, несложно спутать сенную лихорадку с обычным ОРВИ. Поэтому надо знать ее основные признаки.

— При сезонной аллергии наблюдается чихание, постоянная заложенность носа или «прозрачный» насморк; у пациента сильно зудят и краснеют глаза, на веках появляется припухлость , — поясняет Алла Рафаелян. — Люди жалуются на отечность лица. Иногда бывает подъем температуры до субфебрильных цифр (37,1–38 градусов. — «Известия»), а держится она не более суток. В тяжелых случаях у пациентов бывают обструкции (нарушение проходимости легких) и сильный кашель с обострением бронхиальной астмы .

По словам врача, можно предупредить осложнения, соблюдая простые правила:

— пить много чистой воды;

— после улицы умыться и промыть нос кипяченой водой комнатной температуры или солевыми растворами, а при активном цветении принять душ и переодеться;

— использовать специальные очистители воздуха для дома, при этом закрыв все окна;

— продумать рацион питания, учитывая перекрестную аллергию;

— избегать прогулок в периоды высокой концентрации пыльцы;

— иметь с собой необходимые антигистаминные препараты (для снятия симптомов), а также назальные спреи;

— носить маски-респираторы и очки;

— проводить до начала сезона аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) — длительное лечение, направленное на снижение чувствительности к аллергену. Этот метод позволяет постепенно перестраивать работу иммунной системы так, чтобы она «дружила» с белками-аллергенами.

Фото: Global Look Press/Belkin Aleksey

По словам аллерголога, АСИТ на пыльцу березы этой весной можно проводить до конца мая, но начинать курс именно сейчас уже поздно по причине ранней весны.

Как удалить клеща

Врач-педиатр клиники «Будь здоров», кандидат медицинских наук Мария Медянцева подчеркивает, что в этом году клещи активизировались раньше, как только весна пришла в европейскую часть России. Обычно пик их активности, под данным Роспотребнадзора, приходится на май-июнь.

— Эти небольшие паукообразные являются переносчиками возбудителей целого ряда заболеваний. Самые распространенные и наиболее опасные инфекции — клещевой энцефалит и боррелиоз. Также клещи могут переносить бабезиоз, эрлихиоз, коксиеллез и другие заболевания, которые встречаются существенно реже , — поясняет Медянцева.

В качестве специфической профилактики врач рекомендует до начала сезона пройти вакцинацию. Детей можно прививать, начиная с годовалого возраста.

— Вакцинация проводится двукратно с интервалом 1–7 месяцев. При необходимости она делается экстренно. В этом случае вакцину вводят двукратно с интервалом в две недели. Ревакцинация — через год. Дальнейшие ревакцинации проводятся каждые три года, — разъясняет эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так называемые неспецифические меры профилактики сводятся к тому, чтобы избежать присасывания клещей, а если такое случилось, то как можно раньше их удалить. Важно прежде всего избегать мест, где они могут обитать.

— Энцефалитные клещи, как репейник, цепляются за проходящих мимо теплокровных животных и людей. Местом для засады они избирают запачканные потом теплокровных травинки и веточки в густой траве. В походах следует держаться подальше от троп, протоптанных животными и домашним скотом. Старайтесь шагать посередине дорожек и тропинок, чтобы не касаться свисающей на дорогу растительности , — предостерегает Мария Медянцева.

Врач рекомендует применять специальные средства против клещей, надевать одежду с капюшоном, длинными рукавами и штанинами без модных дыр и отверстий.

— Штанины обязательно заправляйте в длинные носки, а рубашку — в брюки. Волосы следует прятать под головной убор. Чтобы клещей было легче заметить, предпочтительно надевать светлую одежду, — комментирует эксперт.

На природе рекомендуется регулярно осматривать одежду и открытые участки кожи — шею и запястья рук (сюда обычно попадают не снятые с одежды клещи).

— Важно помнить о том, что клещ не сразу впивается в кожу. От момента попадания на человека до прикрепления может пройти 20 минут и более. Поэтому крайне важно периодически осматривать свою одежду и одежду ребенка во время прогулки и после нее. Наиболее «излюбленные» места присасывания у детей — волосистая часть головы (область за ушами, затылок), шея, подмышечные и паховые области, спина, — предостерегает эксперт.

Фото: Global Look Press/Patrick Pleul

Одежду рекомендуется постирать в горячей воде, поскольку личинки клещей очень мелкие, их можно и не заметить. Кстати, они похожи на взрослых особей, но у них всего три пары конечностей, а не четыре, как у сформировавшихся клещей.

Чем раньше удалить клеща, тем меньше вероятность заражения. Но действовать надо аккуратно, чтобы голова не осталась в ране. Обрабатывать клеща маслом, керосином и другими подручными средствами нельзя.

Педиатр перечисляет способы удаления клещей:

— с помощью специального устройства — его можно купить в масс-маркетах или ветеринарных магазинах;

— с помощью нитки: сделать петлю и поместить ее как можно ближе к коже, растянуть концы в разные стороны и осторожно потянуть их вверх до полного извлечения клеща.

— С помощью пинцета: ухватить как можно ближе к коже и плавно тянуть вверх.

После удаления место укуса обрабатывают любым антисептиком. Если после извлечения клеща в коже всё-таки осталась головка, ее удаляют пинцетом или иголкой — как обычную занозу. Затем клеща надо поместить в стеклянную баночку, предварительно положив на дно влажную вату, и отвезти в лабораторию. Если самостоятельно удалить клеща не удается, то надо обратиться за помощью к медикам.

При положительном результате на инфицированность клеща нужно обратиться к врачу, даже если у пациента отсутствуют клинические проявления опасных заболеваний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Важно понимать, что удаление насекомого не гарантирует, что человек не заразился одной из инфекций, которые передает клещ. Самостоятельно начинать прием лекарств нельзя — вопрос о необходимости лечения решает врач , — подчеркивает педиатр.

Весеннее обострение

Невролог, кандидат медицинских наук Владимир Белаш отмечает, что с приходом весны метеозависимые люди чаще жалуются на здоровье из-за больших суточных колебаний температуры, резкой смены атмосферного давления.

— Также при резкой смене погоды, когда то тепло, то холодно, люди не всегда одеваются по сезону, стараются поскорее снять теплую верхнюю одежду. Из-за холода возникают мышечные спазмы с болевым синдромом и миозиты — воспаления мышц. Могут усиливаться боли в крупных суставах, если с этим раньше были проблемы, — предостерегает эксперт.

А вот на сезонное обострение психиатрических диагнозов ранняя весна влияния не оказывает. Поэтому пациенты с такими проблемами из обычного графика не выходят. Весной, как и осенью, происходит изменение солнечной активности, что влияет на деятельность головного мозга, а именно — на работу системы нейромедиаторов у людей, которые страдают психическими расстройствами, разъясняет психиатр Алексей Вилков. Обычно весеннее обострение наступает в конце февраля – начале марта, когда увеличивается продолжительность дня. У пациентов повышается уровень тревожности, могут обостряться депрессивные переживания или тревожные расстройства, также обостряются эндогенные психические заболевания, в частности шизофрения , подчеркивает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Если говорить о каком-то сдвиге по причине ранней весны, то она не окажет существенного влияния на психическое состояние таких пациентов. В целом всё идет как обычно, как и в предыдущие годы, потому что система нейромедиаторов привыкла к определенной цикличности. Эта цикличность постоянна и не подвержена резким колебаниям. Плюс-минус одна-две недели «влево-вправо» обычно не влияют на время начала психических нарушений и их продолжительность, — комментирует Алексей Вилков.

Кроме того, по словам психиатра, аномальные сдвиги, как в этом году, происходят нерегулярно, и люди с психическими расстройствами просто не успевают адаптироваться к такому перекосу.

Таким образом, весеннее обострение началось как обычно и завершится стандартно — к маю, перед наступлением летнего периода. Если же человек получает необходимое лечение, то к лету он может достичь ремиссии, то есть улучшения своего состояния.