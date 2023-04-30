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Нос по ветру: от чего следует отказаться при аллергии на пыльцу

Отслеживать начало цветения можно по приложениям и программам мониторинга
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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В Центральной России начался пик сезона цветения, традиционно он приходится на первую декаду мая. Наиболее агрессивными аллергенами является пыльца березы, ольхи, лещины. Обычно реакция проявляется через конъюнктивит и ринит, реже — бронхиальную астму, а самым тяжелым последствием считается развитие бронхоспазма. Какие новые методы и лекарства лучше всего подходят в качестве снятия тяжелых аллергических реакций, разбирались «Известия».

Легко спутать с простудой

Совсем недавно исследователи Института иммунологии ФМБА России вместе со специалистами Венского медуниверситета создали вакцину против аллергии на березовую пыльцу, а также на яблоко, сою, арахис и персик (сходные аллергены), рассказали «Известиям» авторы препарата. После завершения клинических испытаний ноу-хау должно появиться в отечественных медучреждениях. В последнее время специалисты всё больше склоняются к тому, что вакцинация — единственный способ кардинально уменьшить симптомы аллергии в сезон цветения. Если вакцинироваться правильно в течение нескольких лет, то после этого ремиссия способна длиться 8–10 лет, а в ряде случаев — и целые десятилетия.

Вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Сама аллергия на цветение может начаться в любом возрасте. Симптомы поллиноза появляются практически в одно и то же время каждый год в виде насморка, волдырей, покраснения глаз, дерматита, усталости, першения в горле, кашля, иногда приступов удушья. Характерно то, что данное заболевание весьма часто путают с простудой. На территории России развитие поллиноза сильно зависит от климатической зоны и ареала распространения аллергенов. Для средней полосы наиболее характерными периодами являются конец марта – апрель (цветение орешника и ольхи), конец апреля, май – начало июня (береза и дуб). Далее начинают цвести злаковые травы и кукуруза, а в августе-сентябре — сорняки. Однако сроки пыления растений зависят от погодных условий и региона их произрастания.

Чихать хотели: в России начинается сезон аллергии на пыльцу
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Распространенность аллергии на пыльцу в разных регионах РФ различается как по частоте развития заболевания, так и вида аллергии. Так, в Центральном федеральном округе наиболее часто встречается аллергия на пыльцу деревьев, на юге России это сорные и злаковые растения, а в Сибири — аллергия на пыльцу деревьев и злаковых трав.

Справка «Известий»

Наиболее аллергенной является пыльца березы, ольхи и лещины, которые относятся к семейству березовых. Лещина и ольха начинают цвести с конца марта – начала апреля, а береза — с конца апреля и практически до середины мая. В этот же период появляется пыльца граба, клена и других деревьев. Несколько позднее цветут дуб и ясень. Однако сроки пыления растений зависят от погодных условий и региона произрастания.

В летнее время наиболее частой причиной аллергии является пыльца злаковых и сорных трав. В июне-июле наблюдается реакция на цветение злаковых — тимофеевки, райграса, лисохвоста, овсяницы, ежи сборной, мятлика ржи, кукурузы, пшеницы, пырея. А с конца июля и до осени (иногда до конца октября – начала ноября) цветут сорные растения — амброзия, полынь, лебеда и другие сорняки.

В России фиксируется высокий уровень распространенности поллиноза, достигающий 25–35% от общей численности населения, отмечает профессор Медицинского института РУДН Роман Ханферьян. Наиболее часто страдает трудоспособная часть населения в возрасте от 18 до 50 лет. Однако дебют сезонного поллиноза начинается уже в возрасте 12 месяцев: характеризуется он выраженной заложенностью носа, отказом от еды и нарушением сна у детей. Довольно часто возникает аллергия и у детей старше 4–5 лет, а также у подростков и юношей.

береза
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

— Такая аллергия может начаться абсолютно в любом возрасте, — рассказывает профессор кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Кондратенко. — У детей до года она всё же бывает крайне редко. Как правило, проявляется в виде атопического дерматита, в том числе на аллергены, имеющие перекрестную реакцию с пыльцой.

По словам профессора, аллергия может развиться спонтанно или после какого-то неблагоприятного воздействия на организм (стресса, тяжелого заболевания) в любом возрасте, даже если раньше ее не было.

Как защититься от мучений

Если повышенная чувствительность к аллергену уже сформировалась, предрасполагающими факторами станут сухая, теплая и ветреная погода, способствующая распространению пыльцы, а также респираторные вирусные инфекции и химические раздражающие вещества — они вызывают воспаление и нарушают целостность слизистых и кожных барьеров.

Четко выявленных причин чрезмерной реакции на аллерген на сегодняшний день не определено, — говорит Ирина Кондратенко. — Спровоцировать патологический каскад аллергических реакций могут стресс, изменение места жительства, инфекции и прочее. Существует, конечно, и семейная генетическая предрасположенность. Поллиноз не является моногенным (имеющим в основе мутацию какого-то определенного гена) заболеванием, но семейная предрасположенность существует.

Таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При развитии тяжелых проявлений следует немедленно обратиться к врачу. Симптоматически применяются бронхолитики, средства, регулирующие артериальное давление и сердечную деятельность. Кроме того, врач может назначить антигистаминные (системные и топические) препараты, ингибиторы лейкотриенов, глюкокортикоиды и лекарства для топического применения. К методу патогенетической терапии относится проведение аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

— Для того чтобы неспокойный сезон для людей с аллергией на пыльцу березы прошел с минимальным дискомфортом, необходимо готовиться к нему заранее, — советует врач-терапевт высшей категории сети медцентров «Клиника Фомина», преподаватель Венского университета Анна Дудникова. — Также стоит помнить о возможности возникновения перекрестной пищевой аллергии к косточковым (яблоки, груши, персики, черешня, абрикосы, авокадо), сырой моркови и орехам. При первом же дискомфорте при их употреблении, например зуде десен и першении в горле, нужно отказаться от них как минимум до конца сезона цветения деревьев. Кроме того, во время периода пыления березы стоит отказаться от бобовых и киви.

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Немедикаментозные средства

Любая медикаментозная терапия может быть подобрана только врачом, исходя из состояния, индивидуальных потребностей и особенностей пациента. Однако существуют несложные правила, которые также помогут облегчить состояние на время цветения. Все эти правила направлены на снижение экспозиции (воздействия) аллергена.

Спрей
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Можно сменить климатическую зону на ту, где деревья уже отцвели или еще не зацвели, однако это не всегда возможно, — отмечает Анна Дудникова. — Создаем безопасное пространство у себя дома. Поддерживаем влажность в помещении выше 40%. Проветривание помещения предпочтительно осуществлять с помощью кондиционеров с приточной системой или бризеров. При прогулках на улице следует использовать барьеры, они существуют как в виде индивидуальных фильтров, так и в виде назальных спреев. Промывать слизистые изотоническими растворами, слизистые глаз увлажняющими офтальморастворами.

По словам профессора Медицинского института РУДН Романа Ханферьяна, по причине возможности развития перекрестных аллергических реакций при аллергии на пыльцу злаковых рекомендуется исключить из рациона хлебобулочные изделия и все мучные продукты, продукты брожения (квас, пиво). Из питания детей лучше убрать соевые продукты и мясные продукты с консервантами, красителями. При аллергии на сорные растения из рациона необходимо исключить семечки подсолнечника, халву, дыню, арбуз, сельдерей, а также масла подсолнечника и кукурузы.

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Крайне важна и индивидуальная профилактика при аллергии на пыльцу растений, напоминают в АО «Национальная иммунобиологическая компания». Необходима частая влажная уборка в помещении, смена постельного белья. При прогулках эксперты советуют максимально защищать слизистые и кожу от контакта с пыльцой: носить солнечные очки, одежду с длинными рукавами. Следует исключить прием алкоголя, особенно пива, кваса и других напитков брожения.

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