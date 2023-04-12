Чихать хотели: в России начинается сезон аллергии на пыльцу

Вместе с потеплением в Россию приходит и сезон аллергии, от которой страдает каждый второй россиянин. По данным мониторингового портала «Пыльца Club», в столице цветение пока не началось, но из Европы и южных регионов России до Москвы долетает пыльца ольхи и орешника. Что делать при аллергии на цветение и как себя обезопасить — в материале «Известий».

Как понять, что это аллергия на пыльцу

Симптомы поллиноза похожи на первые симптомы простуды: это насморк или забитый нос, кашель, конъюнктивит и слезотечение, а в особенно трудных случаях — и головная боль с постоянной усталостью. Некоторые люди испытывают зуд неба и внутреннего уха. Если человек оказывается вблизи цветущего раздражителя, симптомы резко усиливаются. «Поллиноз обычно начинается постепенно и протекает волнообразно, то есть он может обостряться, затихать и снова обостряться в течение всего периода цветения растений — с конца апреля по сентябрь», — рассказала терапевт медицинской клиники «НАКФФ» Татьяна Нелегач.

Аллергия — это генетическое заболевание, уточнила в колонке «Известий» главный врач медицинской лаборатории «ЛабКвест» Светлана Савченко. При этом мужчины часто переносят поллиноз труднее. Когда пациент постоянно подвергается воздействию аллергена, у него развивается стойкое воспаление слизистой оболочки носа. Нос становится всё более чувствительным, и со временем многие пациенты с поллинозом сообщают о повышенной чувствительности к табачному дыму, сильным запахам, духам, воздуху, загрязненному твердыми частицами и летучими веществами.

Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Что такое календарь аллергика – 2023 и как отследить, что сейчас цветет

Календарь аллергика — это примерный график цветения деревьев и кустарников, пыльца, семена и пух которых вызывают сильные иммунные реакции. Условно календарь делят на весенний, летний и летне-осенний, а даты корректируют в зависимости от региона.

Узнать, что сейчас цветет, можно через специальные сайты и приложения, которые мониторят количество пыльцы в воздухе. Например, в России пользуются популярностью портал «Пыльца Club» и «Аллергостоп», также вкладки «Пыльца» есть на популярных сервисах погоды — Gismeteo, «Яндекс Погода» и других.

На что бывает аллергия в апреле-2023

Главные аллергены средней полосы — пыльца ольхи, орешника и березы. Также весь апрель цветут ива и тополь. Они зацветают с первым потеплением в конце марта и продолжают цвести до конца мая, наиболее ярко проявляясь в середине весны. Самым сильным и коварным аллергеном считают пыльцу березы. Врачи рекомендуют сверяться с календарем цветения в конкретном регионе, чтобы лучше понимать источник аллергии и своевременно принять лекарство. Чем меньше реакций будет в начале сезона цветения, тем лучше для организма, признают медики.

Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

На что бывает аллергия в мае-2023

В мае к интенсивной березе прибавляются дуб, клен, каштан, черемуха и хвойные (сосна и ель), а также сирень и травы — одуванчик и подорожник. Почти сразу за этим начнется сезон луговых трав и следом сорных трав, которые также относятся к сильным аллергенам. Теплая сухая весна — провоцирующий фактор для страдающих аллергией. Когда в условиях теплой погоды деревья и травы вокруг пылят, у аллергиков проявляется активное слезотечение и остальные симптомы, пояснила «Известиям» врач аллерголог-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева.

Перекрестная пищевая аллергия и антигистаминные диеты — что это

Врачи рекомендуют на время сезонной аллергии как можно меньше находиться в зоне цветущих растений и напоминают, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе приходится на первую половину дня — с 4–5 часов утра до обеда. Самый опасный для аллергиков — солнечный ветреный день. При этом маски практически не защищают от попадания пыльцы в органы дыхания, а облегчить симптомы может респиратор. В доме рекомендуется чаще проводить влажную уборку и использовать фильтры и мойки воздуха. Но самым главным остается своевременное обращение к врачу-аллергологу. Он назначит анализы и подберет необходимые препараты, чтобы облегчить состояние.

Легче пережить поллиноз можно и благодаря гипоаллергенной диете. Так, пациентам с аллергией на пыльцу злаковых не рекомендовано употреблять в пищу каши и злаки, хлеб, колбасы, консервы, мед, пиво, алкоголь, квас, какао, клубнику, цитрусовые, сою, бобовые, орехи, кукурузу, щавель. При аллергии на пыльцу сорных трав исключите в период цветения из рациона мед, семена подсолнечника, горчицу, майонез, дыню, арбуз, кабачки, баклажаны, помидоры, картофель, алкоголь, зелень, специи, цитрусовые, бананы, чеснок, морковь, свеклу, шпинат. При аллергии на пыльцу деревьев — мед, косточковые плоды, яблоки, груши, киви, орехи, морковь, зелень, специи, вина, алкоголь, березовый сок, картофель, помидоры, огурцы, лук.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Кроме того, у некоторых может развиться перекрестная пищевая аллергия на родственные продукты. Например, при аллергии на пыльцу яблони проявится аллергия на яблоки и морковь — такие продукты лучше исключить. У человека с аллергией на пыльцу полыни, которая относится к сорным травам, часто развивается аллергия на подсолнечник. А аллергия на пыльцу березы и ольхи может проявиться, когда вы едите косточковые ягоды, например малину или ежевику.

Врач-оториноларинголог Светлана Зимина рассказала о быстром способе снятия симптомов аллергии. Людям, страдающим от поллиноза, она посоветовала регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора, а по возвращении домой принимать душ и умываться.

Что такое аллерген — специфическая иммунотерапия

С некоторыми видами аллергии помогает справиться аллерген — специфическая иммунотерапия. В ходе лечения пациенту постепенно возрастающими дозами вводится причинно-значимый аллерген, «обучая» иммунную систему «правильно» на него реагировать. После такого курса реакция уменьшается, а после регулярных курсов терапии в течение 3–5 лет может исчезнуть насовсем, пояснил врач-аллерголог клиники академика Ройтберга, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов Сергей Быков. Правда, такой тип лечения подходит не всем и не всегда. Считается, что метод справляется с IgE-зависимыми аллергиями, а если аллерген не установлен, то лечение останется консервативно-симптоматическим.

В последние годы весна в центральной части России наступает раньше, а сезон цветения увеличивается. В Минздраве России напоминают, что готовиться к неприятному явлению нужно заранее, пить назначенные препараты курсами, не пропуская, и тогда многих проблем можно избежать.