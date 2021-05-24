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«Не ждите несколько сезонов»: советы тем, кто обнаружил у себя аллергию на пыльцу

Врач-аллерголог — о методах лечения, сезонах и о том, что общего у полыни и халвы
Фото: Global Look Press/uwe umstätter/imagebroker
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«Не ждите несколько сезонов»: советы тем, кто обнаружил у себя аллергию на пыльцу
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2021-05-21 12:17:34
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Во второй половине мая в центральной России заканчивается сезон цветения березы — одного из самых известных источников аллергии на пыльцу. Однако почти сразу за этим начнется сезон луговых трав и, следом, сорных трав, которые также относятся к сильным аллергенам. О том, стоит ли их опасаться тем, кто чувствителен к цветению деревьев, что такое перекрестная аллергия, как полынь может привести к аллергии на халву и что делать, если вы вдруг заметили у себя первые симптомы, «Известия» поговорили с аллергологом-иммунологом Владимиром Болибоком.

Три волны

Все аллергены, которые находятся в атмосфере, делятся на домашние, с которыми человек может сталкиваться внутри помещения круглый год, и внешние — это аллергены, с которыми мы сталкиваемся на открытом воздухе, рассказывает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

К последним относится, в том числе, пыльца растений.

— Тут есть три группы, три волны. Деревья — это ранняя весна, примерно до середины мая, если мы говорим о центральной России. Луговые или злаковые травы — это конец или середина мая до середины июня или до июля. А июль, август и сентябрь — это так называемые сорные травы (лебеда, полынь, крапива), — объясняет он.

В зависимости от региона эти сроки могут отличаться. Так, например, в Сочи, который находится южнее, аллергики начинают страдать из-за цветения намного раньше, чем жители центральной части страны — там цветение может начинаться уже в феврале.

Проверить информацию о том, что происходит в вашем городе или регионе, можно в интернете. Так, найти информацию либо просто о наличии в воздухе пыльцы, либо о степени ее концентрации можно, в том числе, на крупных погодных сайтах. Есть также специальный сайт для аллергиков «Pollen.Club», который дает не только текущую информацию, но и прогнозы о концентрации пыльцы тех или иных деревьев и растений в воздухе крупных городов.

Перекрестная аллергия

Ошибочно считать, что люди с аллергией на пыльцу березы, обязательно будут страдать от тех же симптомов во время второй или третьей «волн», отмечает врач. Зато они проявиться во время контакта с другими продуктами или растениями.

— Всегда есть конкретное вещество, молекула, которая эту аллергию вызывает. В некоторых растениях эти молекулы могут быть одинаковы или похожи. Например, молекула, которая вызывает аллергию на пыльцу березу, может встречаться в пыльце ольхи или орешника. Эта же молекула встречается в плодах яблок, в косточковых ягодах, например в малине или ежевике, — объясняет он.

Такое явление называют перекрестной аллергией, хотя в реальности речь идет об одной и той же молекуле, к которой организм не смог выработать протективный иммунитет, и которая может встречаться в источниках разного происхождения.

У людей с аллергией на клеща домашней пыли может развиться аллергия на укусы комаров, ос или пчел, а также пищевая аллергия на креветок или крабов. Просто потому, что все это — членистоногие.

А у человека с аллергией на пыльцу полыни, которая относится к сорным травам, часто развивается аллергия на подсолнечник. Это, в свою очередь, приводит к аллергической реакции на подсолнечное масло и, как следствие, на отдельные продукты из него — например, халву, перечисляет Владимир Болибок.

Чем дольше человек живет с симптомами аллергии, тем больше факторов могут стать раздражителями, обращает внимание он.

— Например, у человека острое аллергическое воспаление слизистой, вызванной пыльцой березой. Но в воздухе в это время находится много всего, не только пыльца березы. Вся эта пыльца попадает в очаг воспаления, вызванный березой. А иммунная система организма уже не будет разбираться, что туда попало, — объясняет он.

В результате, по его словам, через несколько сезонов вместо двух недель аллергии на пыльцу человек будет страдать от тех же симптомов три-четыре недели, затем полтора-два месяца, а затем и вовсе — от всесезонной аллергии.

«Вакцина, как от коронавируса»

Утверждение о том, что аллергия ничем не лечится, Владимир Болибок называет популярным заблуждением.

«Направление молекулярной аллергии в последние годы хорошо развивается, и с точки зрения диагностики аллергии медики стали понимать намного больше — теперь можно выявить как основной источник аллергии, так и все перекрестные факторы, — говорит собеседник издания. — В том числе, в случаях, когда респираторная аллергия перекрещивается с пищевой или контактной. Например, когда человек с аллергией на пыльцу одуванчика употребляет крема с веществами растительного происхождения».

Чем раньше будет начато лечение, тем больше шансов полностью справится с заболеванием, подчеркивает собеседник издания: «У нас существуют современные вакцины, как от коронавируса, которые позволяют выработать нормальный блокирующий иммунитет на тот или иной чужеродный белок».

В этом случае, по его словам, от симптомов заболевания можно полностью избавиться.

Однако сделать это можно только в случае, если человек обратился к врачам на ранней стадии. Если же с визитом к врачу затягивать, то может развиться так называемая поливалентная аллергия, которая предполагает острую реакцию на несколько молекул.

В этом случае человеку потребуется медикаментозное лечение, которое нужно будет повторять каждый сезон или круглогодично, в случае, например, если развилась аллергия на домашние аллергены.

При этом диагностировать или лечить заболевание медики могут в любой стадии — вне зависимости от того, идет ли речь об остром воспалительном процессе или нет, отмечает он: «Если вы считаете, что у вас аллергия, не ждите несколько сезонов, записывайтесь к аллергологу и идите на прием».

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