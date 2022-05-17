Зуд да дело

Противовирусные препараты, сосудосуживающие капли, промывание носа — то, что сопровождает многих из нас каждую весну. Это может быть простуда, ведь сейчас самый разгул вирусов. Но разгадка насморка может быть и в том, что начался период пыльцевых аллергий, идущих до октября бесконечным потоком. Ветер, пыль, поднимающаяся в воздух — всё это смешивается с пыльцой. Две напасти в один сезон — вирусы и аллергия. Поэтому крайне важно понять причину бесконечного насморка.

Поллиноз, или сезонный аллергический ринит — это аллергическая реакция на пыльцу растений. В России есть три сезона цветения: деревьев, злаковых и сорных трав. Цветение деревьев длится с начала апреля до начало июня. Злаковые травы — июнь-июль, сорные — конец июля – сентябрь. Сейчас, в мае — пик цветения березы, конского каштана, дуба, ясеня, сосны и других деревьев. Именно поэтому очень актуальной проблемой становится аллергический ринит, который поражает от 10 до 30% детей и взрослых.

Поллиноз проявляется чиханием, насморком, заложенностью и зудом носа, порой нарушается дыхание во сне. Некоторые люди испытывают зуд неба и внутреннего уха. А страдающие сопутствующим аллергическим конъюнктивитом жалуются на двусторонний зуд глаз, слезотечение и (или) жжение глаз. Часто встречается общее недомогание. Другие распространенные симптомы — раздражительность и утомляемость.

Простуда, как и аллергический ринит, имеет сезонные модели распространения. Ее могут вызвать более 200 подтипов вирусов. Риновирусы и различные типы парагриппа обычно вызывают вспышки инфекции осенью и поздней весной, в то время как респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) и коронавирусы обычно провоцируют эпидемии зимой и весной. Энтеровирусы чаще всего вызывают заболевание летом, но могут обнаруживаться в течение всего года.

Симптомы простуды во многом обусловлены не прямым вирусным поражением дыхательных путей, а иммунным ответом на инфекцию. Как и при аллергии, наиболее распространенными признаками будут насморк, чихание и заложенность носа. Среди других симптомов могут наблюдаться боль в горле, кашель и недомогание, может появиться коньюктивит. При этом температуры может не быть вообще. Сложно отличить «кто есть кто»? Именно поэтому окончательно определиться с заболеванием по симптоматике должен только врач.

Аллергия — это генетическое заболевание. Если есть ген, который предрасполагает к развитию аллергической реакции, то рано или поздно он может начать работать — из-за стрессовых факторов или заболевания. Затем последует фаза сенсибилизации — аллергическая реакция будет проходить бессимптомно. После чего наступит клиническая реакция на аллергены, которые постоянно присутствуют в окружающей среде (например, пылевые клещи или перхоть животных). И уже потом проявится реакция на пыльцу и другие сезонные аллергены.

К факторам риска развития поллиноза относятся семейный анамнез (например, аллергией страдал один или оба родителя), мужской пол, рождение в сезон пыльцы, первенец, ранний прием антибиотиков, курение матери на первом году жизни ребенка, воздействие бытовых аллергенов.

Когда пациент постоянно подвергается воздействию аллергена, развивается стойкое воспаление слизистой оболочки носа. Симптомы ринита возникают при воздействии более низких доз аллергена и неспецифических раздражителей. Нос становится всё более чувствительным, например, к холодному воздуху. Со временем многие пациенты с поллинозом сообщают о повышенной чувствительности к табачному дыму, сильным запахам, духам, воздуху, загрязненному твердыми частицами и летучим веществами.

Для точного диагноза потребуется специальное тестирование и выявление конкретного аллергена. Если не установить причину поллиноза, симптомы будут возникать снова и снова, что в дальнейшем может привести к осложнениям.

В период цветения наиболее безопасным и точным методом исследования считается анализ венозной крови на выявление самых агрессивных источников сезонной пыльцевой аллергии. Он поможет пациенту и врачу без риска для здоровья за короткий срок выявить раздражитель, разработать меры профилактики и выстроить план лечения, а также не допустить появления перекрестной аллергии к группам пищевых продуктов.

От аллергена в любом случае нужно защититься: чаще проводить уборку, избавляться от ковров и прочих предметов, на которых скапливается пыль. Для профилактики поллиноза также нужно помнить, что наибольшая концентрация пыльцы в воздухе приходится на первую половину дня — с 4–5 часов утра до обеда. Самый опасный для аллергиков — солнечный ветреный день. В период цветения желательно на открытое окно повесить мокрую марлю, чтобы пыльца оседала на ней. Если необходимо выйти из дома, то нужно надеть очки, использовать респираторы или медицинские маски. Придя домой — обязательно умыться, промыть пазухи носа, по возможности принять душ.

Автор — главный врач медицинской лаборатории «ЛабКвест»

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