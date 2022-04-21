Врач рассказал о способах преодоления сезонной аллергии

Пик цветения растений в период с начала весны до конца лета вызывает трудности у людей, страдающих сезонной аллергией, так называемым поллинозом. Как справиться с этой проблемой, рассказал 21 апреля врач-аллерголог клиники академика Ройтберга, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Сергей Быков в беседе с «Газетой.Ru».

«После каждого выхода на улицу, возвращаясь домой, принимайте душ и умывайте лицо. Таким образом вы смываете с волос и кожи частички пыльцы — аллергенов, которые могут вызвать реакцию и дома. Дополнительной мерой защиты дома станет приобретение очистителя воздуха с фильтром типа HEPA («высокоэффективное удержание частиц»)», — пояснил эксперт.

Он отметил, что концентрация пыльцы в воздухе в жаркую и сухую погоду существенно выше и может вызвать приступ аллергической реакции, поэтому аллергикам в это время стоит реже выходить на улицу.

Также врач рассказал, что существует аллерген – специфическая иммунотерапия для смягчения аллергических приступов. В ходе лечения пациенту постепенно возрастающими дозами вводится причинно-значимый аллерген. После такого курса реакция уменьшается, а после регулярных курсов терапии в течение трех-пяти лет может исчезнуть насовсем.

Однако Быков настоял на своевременных консультациях у специалистов. Потому как, уточняет он, именно врач поможет определить источник аллергии и назначить лечение для того, чтобы минимизировать симптомы.

Днем ранее врач-оториноларинголог порекомендовала людям, страдающим от сезонной аллергии, если она проявляется в виде насморка и чихания, регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора. Она также подчеркнула, что, если были назначены интраназальные препараты, их лучше закапывать в нос уже после промывания. Однако специалист пояснила, что первой помощью всё равно остается прием антигистаминного препарата по назначению врача.