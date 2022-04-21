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Пыльца времен: 80% аллергиков уже столкнулись с сезонными симптомами

Почему реакцию на цветение легко спутать с «Омикроном» и что будет, если инфекция наложится на поллиноз
Фото: Getty Images/Angelika Warmuth
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Пыльца времен: 80% аллергиков уже столкнулись с сезонными симптомами
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2022-04-20 13:25:19
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В России начался сезон аллергии: как утверждают эксперты, более 70–80% людей с непереносимостью пыльцы уже испытывают дискомфорт. Связано это с цветением ольхи и орешника, рассказали «Известиям» основатели проекта «Пыльца Club». Сейчас проблема осложняется тем, что поллиноз можно спутать с коронавирусной инфекцией, особенно вызванной штаммом «Омикрон». «Известия» выяснили у экспертов, какие признаки помогут отличить СOVID-19 от аллергии и вовремя приступить к лечению.

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Открытие сезона

В России уже начался сезон аллергии. По данным мониторингового портала «Пыльца Club», ближайшая неделя будет сложной для тех, кто остро реагирует на ольху (количество пыльцы в воздухе оценивается как самое высокое), березу и орешник.

— По нашим наблюдениям, индекс самочувствия находится в красной зоне. Более 70–80% аллергиков испытывают проблемы, — рассказал основатель проекта Артем Антипов.

В первую очередь с аллергией столкнулись жители мегаполисов: за счет более высокой температуры в таких городах цветение начинается раньше, уточнил он.

Пыльца времен
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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— От ольхи и орешника в большей степени страдают северные и северо-западные регионы. Это связано с тем, что Европа продолжает цвести, и оттуда идут мощные заносы пыльцы. Мы также ожидаем начала цветения березы. Ее пыльцу в небольших количествах уже можно наблюдать в Москве, — уточнил эксперт.

В Центральной России погода располагает к активному цветению растений. Температура воздуха в конце апреля – начале мая в Центральной России будет в пределах +13… +16 градусов, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Погода будет теплой и соответствовать норме или превышать ее на 1–2 градуса. Количество осадков будет незначительным — около 5–7 мм в неделю, что составляет примерно 20% от нормы, — отметил метеоролог.

Артем Антипов добавил, что цветение многих растений уже началось в южных регионах. Постепенно пыльца будет перемещаться в сторону средних широт и достигнет Урала и Новосибирска, отметил эксперт.

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Отличительные признаки

В пандемию у аллергиков появляется дополнительная проблема: симптомы COVID-19 и сезонного поллиноза похожи, и не сразу можно распознать, с чем именно столкнулся человек. Эксперты назвали «Известиям» три основных признака, по которым можно отличить одно состояние от другого.

В первую очередь следует отметить, что респираторные вирусные инфекции имеют цикличное течение, рассказала ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. Можно отследить начало, разгар заболевания и период выздоровления, когда проявления исчезают, пояснила она.

При аллергии такого последовательного развития нет. Контакт с аллергеном сразу вызывает появление негативной симптоматики. Можно заметить повторение одних и тех же ситуаций, особенно у детей. Например, ребенок начинает чихать и тереть глаза, как только выходит на улицу, в то время как дома симптомы постепенно проходят, — объяснила Марина Вершинина.

Пыльца времен
Фото: Getty Images/Angelika Warmuth

Эксперты отмечают, что спутать с аллергией легче всего заражение «Омикроном», так как для него характерно легкое течение. Некоторые симптомы этого штамма похожи на те, что бывают при аллергии: слабость, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, отметила в беседе с «Известиями» врач-терапевт клиники Hadassah Medical Moscow ГК «Медскан» Татьяна Федосеева. Однако отличить одно от другого поможет второй признак — выраженные воспалительные реакции организма.

Календарь цветения

При аллергии нет проявлений воспалительного характера, например таких как боль в горле. А при «Омикроне» это довольно частый симптом, также редко наблюдаются повышение температуры до 38 °С и выше, ломота в мышцах и суставах, потеря обоняния и вкусовых ощущений, — рассказала медик.

Главное же отличительное проявление аллергии — это длительность. Насморк, заложенность носа, отечность носоглотки при аллергических заболеваниях длится весь период цветения аллергена.

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Поллиноз обычно начинается постепенно и протекает волнообразно, то есть он может обостряться, затихать и снова обостряться в течение всего периода цветения растений — с конца апреля по сентябрь, — рассказала терапевт медицинской клиники НАКФФ Татьяна Нелегач.

Опасное сочетание

Особенно тяжело придется тем, кто подхватит коронавирусную инфекцию в период обострения аллергии, поскольку такие люди попадают в группу риска по формированию тяжелого течения COVID-19. Как сообщила «Известиям» заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева, аллергическое воспаление слизистой дыхательных путей создает условия для повышенной восприимчивости к вирусам.

— Нарушается проницаемость слизистой оболочки, увеличивается гиперпродукция слизи, возможно появление отеков, что, безусловно, сказывается на состоянии иммунной системы, — предупредила эксперт.

Пыльца времен
Фото: REUTERS/Hans Lucas/Adrien Nowak
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Когда пациенты путают характерную реакцию организма на цветение с обычной простудой и лечатся самостоятельно, они теряют время — это неправильно и опасно, предупредила врач аллерголог-иммунолог клинико-диагностического центра «Медси» Наталья Гарскова. Ведь один из спутников запущенной аллергии — бронхиальная астма, тяжелое хроническое заболевание.

— При отсутствии терапии поллиноза зачастую от года к году усугубляется степень тяжести течения, невозможность достижения полного контроля за симптомами, расширяется спектр причинных аллергенов, а также присоединение других аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергический конъюнктивит, атопический дерматит и прочее, — отметила она.

В период пандемии эксперты советуют обращать внимание на нехарактерные симптомы и при их появлении сразу обращаться к врачу, поскольку одно заболевание не исключает другое. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта.

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