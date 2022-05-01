Цвет не мил: можно ли убежать от весенней аллергии

Сезонная аллергия на цветение растений существенно осложняет жизнь россиян. В Минздраве России отмечают, что к неприятному явлению нужно готовиться заранее и тогда многих проблем можно избежать. Как с наименьшими потерями для здоровья пережить сложный период обострения поллиноза и куда отправиться в отпуск, чтобы скрыться от пыльцы, выяснили «Известия».

Пыльная буря

Поллиноз, или сезонный аллергический риноконъюнктивит, — одно из самых распространенных заболеваний. По словам врача-аллерголога Константина Блашенцева, в России им страдает примерно 10–20% населения. Первые проявления заболевания у больных с множественной пыльцевой аллергией начинаются ранней весной (в середине апреля, иногда в марте) и продолжаются до середины осени. Подъем заболеваемости поллинозом имеет четыре пика в течение сезона пыления.

— Первый приходится на апрель–май и связан с аллергией на пыльцу деревьев (береза, ольха, лещина, клен, реже тополь). Второй — это май–июнь, когда цветут луговые травы (тимофеевка, ежа, лисохвост, овсяница и другие). Третий пик связан с цветением сорных трав (полынь, лебеда, амброзия, циклахена) и приходится на вторую половину лета. Четвертый, наименее выраженный, приходится на раннюю осень и вновь связан с деревьями, так как в период листопада в воздухе появляется достаточно большое количество аллергенов деревьев, — разъясняет эксперт.

Раньше всего начинают пылить растения на юге страны, а потом симптомы аллергии появляются у жителей Центрального федерального округа и северных регионов России. В конце апреля, по данным ресурса pollen.club, в Москве пылят ольха и орешник, а локальное цветение берез в столице предрекают на майские праздники. Медики уверены: кто предупрежден — тот защищен, и особое значение придают профилактике сезонной напасти. В ведомстве подчеркивают: к началу сезона цветения деревьев и других растений аллергик должен быть уже подготовленным.

Цвет не мил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Пациенты с аллергией должны регулярно посещать врача аллерголога-иммунолога для определения причинных аллергенов, вызывающих различные симптомы поллиноза, атопии, и подбирать соответствующую терапию», — заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Проблем со средствами защиты даже в нынешней нестабильной ситуации возникнуть не должно. По данным Росздравнадзора, все препараты, которые используются для купирования симптомов сезонной аллергии, в достаточном количестве имеются в аптечных организациях и на складах.

Врач-аллерголог ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России кандидат медицинских наук Селма Аршба подчеркнула, что однозначного ответа, из-за чего возникает аллергия, не существует. Однако большое значение играют гены, которые отвечают за неправильное распознавание молекул и склонность к развитию избыточной реакции .

«Есть данные о том, что в развитии аллергии играет роль нарушение наших барьеров, главные из которых кожа и слизистые оболочки. Например, дети, рожденные путем операции кесарева сечения, имеют более сухую чувствительную кожу и более высокий риск атопического дерматита — через такую кожу легче проникать аллергенам», — отметила Селма Аршба.

Считается, что избыточное применение антисептиков и антибиотиков также один из факторов, повышающих риск развития аллергии. Замечено, что наиболее часто страдают аллергопатологией городские жители, подчеркнула врач-аллерголог.

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Цвет не мил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев подтверждает, что люди, знающие свой анамнез, заблаговременно готовятся к цветению деревьев. Совсем иначе обстоит дело с пациентами, которые впервые обнаруживают у себя эту проблему.

— Сезонная аллергия сопровождается тремя особенными компонентами. Это аллергический ринит, аллергический конъюнктивит и интермиттирующее течение бронхиальной астмы (кашель, одышка, чувство сдавления грудной клетки), — отмечает эксперт.

По словам Прокофьева, когда человек первый раз сталкивается с такими явлениями, то не сразу понимает, что к чему. Врач направляет пациента на диагностику. В этом случае необходимы общий анализ крови и аллергопанель, а также флюорография, чтобы исключить бактериальные и вирусные заболевания легких, которые порой скрываются под маской бронхиальной астмы.

Благодаря исследованиям выясняется, какое именно цветение вызывает реакцию пациента — березы, тополя, злаковых или зерновых. Важно использовать антигистаминные препараты, а также промывать нос физраствором, чтобы вымыть этот аллерген. Хорошо проводить специальную противоаллергенную терапию, которая позволяет выработать устойчивость к тому или иному виду аллергии.

По мнению практикующего врача, как таковой группы риска по аллергическим заболеваниям не существует. Симптомы могут появиться у любого человека в любом возрасте. Следует обратить внимание на условия, в которых живет человек, следить за чистотой и порядком, чтобы не накапливались бытовые аллергены.

Цвет не мил Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Необходимо создавать вокруг себя гипоаллергенную обстановку, тогда и сезонная аллергия будет протекать гораздо легче, без отягчающих факторов. Например, надо избавиться от ковровых покрытий, отправить книги за стекло в шкаф, выбросить мягкие игрушки. Одно время в моде были подушки из гречки и бамбука. Но этот наполнитель способствует размножению грибов плесени, когда человек потеет во сне. Рекомендую покупать подушки из синтетических материалов и менять их раз в три месяца, — говорит Прокофьев.

Эксперт предупреждает, что аллергический ринит не лечится обычными антибактериальными и антисептическими средствами. А перед приемом антигистаминных препаратов следует проконсультироваться с врачом. Основная особенность таких лекарств в том, что некоторые из них вызывают сонливость.

Куда бежать

Отслеживать цветение пыльцы в России аллерголог-иммунолог Мария Малахова советует с помощью специальных сайтов. На allergotop.com публикуются данные некоторых регионов РФ. Ресурс myallergo.ru/pylca/ знакомит с обстановкой в Санкт-Петербурге. Завсегдатаи портала pollen.club именующие себя однопыльчанами, делятся собственными ощущениями и фотографиями цветущих растений в определенный период в разной местности. Москвичам помогает сервис прогноза пыления от «Яндекса».

Самым простым и эффективным способом лечения пыльцевой аллергии специалисты считают устранение контакта с аллергеном. Для этого нужно уехать в регион, где отсутствуют растения, вызывающие поллиноз. Аллергики стараются по возможности лавировать между периодами цветения, уезжая на время туда, где более благополучная обстановка.

Цвет не мил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Аллерголог Константин Блашенцев уточняет, что в России выбрать безопасное с этой точки зрения место весьма затруднительно, так как, к примеру, лиственные леса занимают значительную часть нашей страны.

— К тому же в связи с потеплением климата ареал распространения таких сорных трав, как амброзия, существенно продвинулся с юга на север. В настоящее время этот сорняк занимает всё новые и новые пространства, подбираясь к Москве и даже к Санкт-Петербургу, — сетует аллерголог.

Но падать духом во всех смыслах этого слова нельзя. И пусть пыльцевой мониторинг проводится далеко не во всех регионах, но на основных курортных направлениях он есть и можно выбрать что-то подходящее для себя, подчеркивает врач.

На основании информации, имеющейся на различных ресурсах, и обсуждений в соцсетях аллергики и родители детей, страдающих от поллиноза, выбирают более-менее щадящие маршруты. Поскольку в Москве «березовый бум» ожидается на майские праздники, некоторые горожане планируют сбежать из столицы в Кавминводы, где период цветения белоствольных уже завершается. Однако это не имеет смысла делать тем, кто реагирует на цветение граба, дуба и грецкого ореха. А в Крым весной лучше не ездить людям, которые плохо реагируют на цветение сосны. Спастись от нежелательного пыления пользователи Сети советуют также в Адлере и Сочи, где в конце апреля пыльцу орешника и березы встретить уже сложно.

— В Краснодарском крае в апреле отмечается нарастание пыльцы березы, хотя в целом, относительно центральной полосы, произрастание этих деревьев здесь небольшое. Особенно на побережье, где березы встречаются только как декоративные растения , — комментирует аллерголог-иммунолог Мария Малахова.

Но врач предупреждает, что к концу апреля в Краснодарском крае в образцах воздуха фиксируется пыльца вяза, граба, косточковых деревьев, а ближе к маю нарастают показатели бука, ореха и хвойных. Платан, олива, липа тоже могут стать причиной сезонной аллергии. С мая пылят поля рапса, вплоть до цветения сорных трав ощущается присутствие злаковых трав (тимофеевка, овсяница, райграс, мятлик). Уже в июле здесь начинает нарастать концентрация пыльцы полыни, маревых и, конечно, южной амброзии, от которой страдает как местное население, так и приезжие. Укрыться от этой напасти пользователи сетей советуют в Калининградской области и на Алтае или забраться подальше на север страны.

Цвет не мил Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Помоги себе сам

Тем, кто не может себе позволить уехать от пыльцы в другие регионы, аллерголог-иммунолог советует воздерживаться от поездок за город, особенно сопряженных с садово-огородными работами. Дом должен в буквальном смысле слова стать крепостью для аллергика.

— Проводите время с закрытыми окнами, открывая их только в дождливую погоду. Регулярно устраивайте влажную уборку. Для очищения воздуха используйте специализированную бытовую технику. На открытых окнах, дверях повесьте смоченную простыню или марлю, сложенную в несколько слоев, или специальные сетки, уменьшающие попадание аллергенов. По возможности не выходите на улицу рано утром и в сухие жаркие дни, когда концентрация пыльцы максимальна, — советует Мария Малахова.

Чтобы противостоять неприятному явлению, аллергикам следует выходить из дома в медицинской маске, меняя ее при каждой возможности, или использовать специальные фильтры для носа и защитные очки. После возвращения с улицы врач рекомендует менять одежду и принимать душ, причем не реже двух раз в день. Обязательно следует мыть волосы.

— Промывайте носовую полость физиологическим раствором или используйте готовые спреи. Закрывайте окна в машине при поездках за город. Чаще промывайте сетки в кондиционерах, сплит-системах. Не сушите одежду и постельное белье на улице или балконе, — предостерегает эксперт.

В борьбе с пыльцой не стоит упускать из внимания и пищевые аллергены. Поскольку мед содержит 25% пыльцы, специалист не рекомендует пациентам есть продукты пчеловодства, а также использовать косметику, в составе которой они содержатся. При наличии перекрестной аллергии (синдром «фрукт–пыльца» ) важно обсудить с врачом индивидуальную диету. Выполнение этих рекомендаций, по словам аллерголога-иммунолога, позволит снизить объем медикаментозной терапии в период цветения.