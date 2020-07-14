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Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19

Ученые выявили закономерность между эпидемиями респираторных заболеваний и цветением растений
Фото: Global Look Press/Patrick Pleul/ZB
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Аллерген спасения: пыльца может предсказать окончание сезона COVID-19
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2020-07-13 10:56:39
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Ученые описали точную связь между возникновением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения респираторными заболеваниями, среди которых грипп и COVID-19. Они считают, что иммунитет приходит в боевую готовность из-за действия аллергенов, а также в связи с возникновением особого аэрозоля в воздухе, сокращающим число вирусных частиц в атмосфере. Поэтому, согласно их заключению, распространение коронавируса будет снижаться летом и расти осенью и зимой, когда прекратится цветение растений и уменьшится солнечная активность. Российские специалисты считают эти выводы преждевременными.

Сезонная закономерность

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Ученые из Открытого университета Нидерландов и Медицинского центра Эразмус опубликовали препринт научной статьи, в которой описали корреляцию между появлением пыльцы в воздухе и быстрым уменьшением количества случаев заражения гриппом. Дело в том, что существующие современные модели эпидемий гриппа недостаточно объясняют его сезонность, а выявленная закономерность может пролить свет на причины такого явления.

«Известно, что пыльца играет роль в иммуноактивации и, по-видимому, создает биоаэрозоль, снижающий количество размножающихся гриппоподобных вирусов. Поэтому мы предполагаем, что ее появление в сочетании с погодными переменными может объяснить сезонность эпидемий гриппа и других респираторных заболеваний, включая COVID-19», — сказано в тексте препринта.

пыльца
пыльца
Фото: Global Look Press
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Специалисты сопоставили графики заболеваемости гриппом и пыления в 2016–2020 годах, а также заболеваемости COVID-19 в Нидерландах. Они объединили показатели заболеваемости на 100 тыс. жителей Голландии с еженедельными концентрациями пыльцы и метеорологическими данными. Исследование выявило точную обратную корреляцию между пылением и изменениями в заболеваемости гриппом. Зависимость была более сильной после учета времени инкубации вируса.

Специалисты делают вывод, что появление пыльцы в сочетании с данными о солнечной активности могут быть предиктором сезонности гриппоподобных эпидемий, включая COVID-19.

Тепло и солнечно

Младший научный сотрудник лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давид Наимзада рассказал «Известиям», что авторы препринта разумно осторожны в отношении своих заключений.

— Они совершенно правильно подмечают, что концентрация пыльцы в воздухе сильно связана с количеством сухих и солнечных дней. Ведь именно такая погода цветам и нравится. Это само по себе может являться фактором, сдерживающим распространение инфекций, — считает эксперт.

пыльца
пыльца
Фото: Global Look Press

Появление в воздухе большого количества пыльцы может приводить к связыванию микрокапель, содержащих вирус, что замедляет его распространение, сообщил «Известиям» доцент кафедры биофизики МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100»), заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.

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С другой стороны, цветение начинается при определенных температурах воздуха и солнечной активности, которые также влияют на вирус — высокие температуры и ультрафиолет снижают распространение вирусов, — подтвердил специалист.

Грипп не COVID-19

Однако объяснить выявленную корреляцию только погодой будет неправильно. На сайте ВОЗ в разделе «Мифы и ложные представления» указано, что воздействие на организм солнца или температуры свыше 25 ºC нельзя считать средством предотвращения заболевания коронавирусом. А COVID-19 можно заболеть независимо от того, насколько солнечно или жарко в данный момент.

Некоторые российские специалисты считают, что здесь нельзя проводить параллель между гриппом и SARS-CoV-2. Если говорить о коронавирусе, то для него не имеет никакого значения, распространяться зимой или летом, в Бразилии, Африке или Норвегии, сообщил в разговоре с «Известиям» академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. А вот эпидемия гриппа в человеческой популяции весной действительно спадает.

пыльца
пыльца
Фото: Global Look Press
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— Основными переносчиками вируса гриппа являются дети. Когда закрываются большие детские коллективы, это останавливает эпидемию, — отметил ученый. — Так же получилось, когда пришел коронавирус. Из-за режима самоизоляции уменьшилась не только инфицированность COVID-19. Снизилась и заболеваемость гриппом.

Противоречивый иммунитет

Что же касается предположения авторов препринта о том, что пыльца приводит иммунитет в боеготовность и усиливает защитный ответ организма, то эти данные пока не доказаны. Математические модели прогнозирования гриппоподобных заболеваний с включением в качестве переменных климатических данных, температуры, влажности и измерения количества пыльцы растений в воздухе имеют большое значение, сообщила врач-инфекционист, сотрудник научно-клинического отдела МГЦ СПИД и Международного учебно-методического центра вирусологии человека медицинского института РУДН Елена Белова. Однако не все тут однозначно.

О влиянии пыльцы на иммунитет есть много работ, некоторые результаты достаточно противоречивы. В части статей, например, показано, что пыльца, наоборот, подавляет врожденный иммунитет, — пояснила Елена Белова.

пыльца
пыльца
Фото: Global Look Press/Caters News Agency Ltd
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Говорить о том, что пыльца активизирует иммунную систему, которая потом борется с инфекциями, нельзя, считает Виталий Зверев.

Аллергия и есть нарушение иммунного ответа. В организме появляется иммуноглобулин Е, по которому можно судить, что с защитой организма происходит не то, что должно, — заявил специалист. — Внешние аллергены не стимулируют иммунную систему, а заставляют ее неправильно работать. Связывать с этим исчезновение весной некоторых респираторных болезней неправильно.

Сами авторы препринта говорят том, что, судя по их моделям, коронавирус вместе с другими инфекциями, похожими на грипп, может быть более активным в сезон, когда в северном полушарии заканчивается пыление растений и спадает солнечная активность, — осенью и зимой. Однако они делают вывод, что необходимы дальнейшие контролируемые эксперименты для подтверждения их теории.

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