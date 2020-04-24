Полет аномальный: ученые указали на риск распространения COVID-19 птицами

Специалисты Высшей школы экономики предупредили о риске неконтролируемого распространения коронавирусной инфекции через птиц, насекомых, диких и домашних животных . Ученые полагают, что властям стоит учитывать эту угрозу и как минимум разработать систему мониторинга такой опасности. С инициативой они обратились в секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой и в Совет Федерации. Чисто теоретически переносчиками COVID-19 могут быть городские голуби, показало одно из китайских исследований. Тем не менее эксперты отрицают возможность заражения человека коронавирусом от животного.

Неучтенные риски

Об угрозе распространения коронавируса при миграции птиц и зверей говорится в обращениях, подписанных проректором НИУ ВШЭ Андреем Жулиным. Документы, с которыми ознакомились «Известия», адресованы руководителю секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой Елене Рожковой и заместителю председателя Совета Федерации Николаю Журавлеву.

Перенос возбудителей многих опасных инфекций и токсичных загрязнений осуществляется с участием птиц, рыб, морских млекопитающих и насекомых, указано в письме. В частности, при сезонной миграции миллиарды птиц перелетают большие расстояния по всему миру, и они являются основным переносчиком паразитов и патогенов, в том числе вируса гриппа, коронавирусов, возбудителей клещевого энцефалита, отмечают ученые.

Пока риски заражения так называемыми биологическими путями не принимаются во внимание , хотя в разгар эпидемии в Китае было опубликовано несколько сообщений о заражении кошек, собак и летучих мышей, отмечено в одном из писем. Отсутствие эффективного межгосударственного противодействия этим угрозам — это не только риски, связанные с неконтролируемым природным распространением опасных инфекций и токсичных загрязнений (например, в результате стихийных бедствий), но и с возможными умышленными действиями, подчеркнуто в документе.

Давайте мониторить

Для решения проблемы проректор ВШЭ предлагает разработать международную систему оценки, прогнозирования и мониторинга рисков для здоровья населения государств — членов БРИКС , связанных с неконтролируемым трансграничным переносом опасных инфекций и токсичных загрязняющих веществ биологическими путями. Речь не только о коронавирусной инфекции, но и о других опасных заболеваниях. Институт готов выполнить эту работу, отмечено в письме.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сказали «Известиям», что еще не получили сообщение. С письмом пока не ознакомлены и в секретариате зампреда СФ Николая Журавлева.

Превентивные меры, особенно с международным взаимодействием, в десятки, а то и в сотни раз менее затратны , нежели рефлексия по поводу уже свершившейся эпидемии, отметил в беседе с «Известиями» директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов.

п1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Пандемия, очевидно, не первая и не последняя, поэтому необходим системный и долгосрочный подход к проблеме . В настоящий же момент, отсутствие экспертного мнения о возможностях распространения вируса животными и социальная напряженность граждан поднимают в топ новостей околонаучные сообщения об опасности домашних животных, — сказал эксперт.

Фантазия на тему

В научной библиотеке существует одна статья, где предлагается посмотреть на рецептор АСЕ2, который служит входом для SARS-CoV-2 в клетки разных животных, с точки зрения возможности более простого или, наоборот, сложного проникновения. Эту работу провели китайские исследователи из лаборатории медицинской вирусологии провинции Хунань (Институт биологии и иммунологии патогенов) под руководством Е Цю.

Они выяснили, что чисто теоретически, если брать птиц, то самым возможным хозяином таких клеток станут голуби. Авторы пишут: «Хотя птицы не являются естественными хозяевами для известных в настоящее время видов бета-коронавируса, мы не можем исключить возможность того, что новый бета-коронавирус может заразить птиц».

п2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Если предположить такую гипотетическую возможность, надо понимать, что городские птицы России не контактируют с летучими мышами Китая — а именно они, как считается в научной литературе, были изначальными хозяевами коронавируса, отметила старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова.

— Поэтому беспокойство в отношении их возможной способности распространять вирус преждевременно и пока ничем не обосновано , — считает она.

Голубь мира

Специалисты-вирусологи однозначно считают, что заражение коронавирусом от перелетных и городских птиц, в том числе голубей, невозможно, несмотря на то что птицы часто бывают носителями их собственного коронавируса.

— Коронавирусы нельзя назвать чем-то новым, они известны специалистам много лет, в том числе в ветеринарии, — пояснила «Известиям» сотрудник Международного центра вирусологии РУДН Елена Белова. — Более того, большинство коронавирусов впервые были обнаружены в 1930-х годах именно у домашних птиц. Однако возбудители коронавирусной инфекции у них относятся к роду Gammacoronavirus и Deltacoronavirus, а у человека — Betacoronavirus. Соответственно, цепочка заражения «домашняя птица – человек» невозможна.

По ее словам, никаких свидетельств в научной литературе о том, что SARS-CoV-2 может перейти от перелетных или домашних птиц человеку, пока не существует.

п3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Эту точку зрения подтверждает и заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

— Недавно вышла работа, в которой показано, что в домашних курах и утках SARS-CoV-2 размножается очень плохо, — подчеркнул эксперт. — А вот в кошках и хорьках очень даже хорошо. Но не стоит думать, что его сейчас распространяют кошки. Они все-таки в основной массе домашние животные, и гораздо вероятнее, в наших широтах их заразил человек, а не наоборот.

За голубей, упомянутых в работе китайских ученых, заступился и доцент кафедры физики живых систем МФТИ Олег Батищев.

— Городские птицы (голуби, воробьи), насколько мне известно, практически не переносят вирусы, опасные для человека. Переносчиками вируса гриппа считаются водоплавающие перелетные птицы. Что касается коронавирусов, то я не видел работ, в которых бы фиксировался перенос или инфицирование птицами, а тем более городскими, — добавил он.

Пока что известно, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем через вдыхание мелких капель, распыленных в воздухе в процессе кашля или чихания. Капли с вирусом могут попадать на поверхности и предметы, а затем инфицировать прикоснувшегося к ним человека через последующие прикосновения к глазам, носу или рту.