Мышей наловят: грызунов для испытания вакцины продают по $3 тыс.

Мышей с выключенными, а также специально внедренными человеческими генами и модифицированным иммунитетом для испытания вакцины от COVID-19 продают от $1 тыс. до $3 тыс. за штуку. По таким ценам их предлагают компании, занимающиеся созданием особых линий лабораторных животных. Так как использование подобных грызунов является единственной возможностью тестирования новых препаратов и вакцин не на человеке, работающие над их созданием страны вынуждены их покупать. В том числе и Россия.

Чистая линия

С начала марта в российские исследовательские организации стали приходить предложения от компаний, занимающихся созданием чистых линий лабораторных мышей. К примеру, биотехнологическая компания Cyagen (Санта-Клара, Калифорния) предложила МГУ им. М.В. Ломоносова купить три вида грызунов: с выключенными (нокаутированными) генами рецепторов, связывающихся с коронавирусом (Knockout Mice), с модифицированным «очеловеченным» иммунитетом (Humanized Mice) и с встроенным человеческим геном рецепторов (Knockin Mice, Rosa26).

мыш Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Стоимость нокаутированных животных — $3599, гуманизированных («очеловеченных») — $8400, со встроенным человеческим геном — $9600. Приводится прайс за трех мышей, так как именно это количество из одного самца и двух самок образуют так называемое ядро (группу животных, которую потом можно размножить).

— Цены устанавливает компания, которая или сама сделала или купила уникальных мышей, — пояснил академик РАН Сергей Недоспасов. — В этих грызунов с помощью генетических технологий вставлен человеческий ген того самого рецептора, который использует именно этот коронавирус. Подобные компании могут диктовать цены и даже решать, кому продавать своих лабораторных животных. Это их право. Если принимать в расчет, что цена выставлена за «ядро» — трех животных, способных к размножению, то цена вовсе не выглядит безумной.

В МГУ «Известиям» пояснили, что для создания и испытания универсальной вакцины (от COVID-19, MERS и SARS), идею которой вынашивают в стенах учреждения, обязательно понадобится хотя бы одна линия таких животных.

— Если удастся создать универсальную вакцину, которая обеспечит нам защиту не только от COVID-19, но и от других форм коронавирусной инфекции, вспышки которых обязательно будут преследовать человечество в будущем, то тогда цена этих мышей не так велика, — подчеркнула в разговоре с «Известиями» завкафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова. — Правда, средняя сумма гранта РНФ равна примерно шести миллионам рублей — получается, что весь он уйдет на покупку только 25 грызунов.

мыш Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Специалисты компании Cyagen, как написано в письме с прайс-листом, начали распространять предложения о продаже с 24 февраля. С началом эпидемии COVID-19 они включились в работу по созданию специальных лабораторных мышей.

В письме подробно описано, что SARS-CoV-2 вторгается в клетки человека главным образом посредством закрепления с мембранными рецепторами. Есть три клеточных рецептора, связанных с инфекцией коронавирусов: ACE2, DPP4 и APN. Команда Cyagen выполнила разработку генных моделей модификации для этих трех видов ключевых рецепторов коронавируса.

— Это рецепторы на клетках человека, с которыми соединяются S-белки на липидной мембране вируса, — рассказал pyководитeль Научно-образовательного центра геномных исследований СФУ, профессор Гёттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. — Именно так РНК вируса проникает внутрь клетки человека. У трансгенных, генетически-модифицированных грызунов со встроенными человеческими генами теперь на поверхности клетки будут не только мышиные рецепторы ACE2 и DPP4, но и наши. То есть и реакция животного на разные препараты и воздействия будет больше соответствовать человеческой.

Лабораторное искусство

В письме Cyagen также указано, что компания может предоставить любые другие модели, связанные с исследованием SARS-CoV-2, однако ученым нужно предоставить научные материалы, которые подтверждали бы возможность выполнимости задания. После этого компания предложит цену на такую мышь.

По мнению завкафедрой физиологии человека и животных биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Андрея Каменского, такие грызуны являются «произведением лабораторного искусства» и поэтому оценены правильно.

Такого же мнения придерживается и член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

— Для отработки вакцин и лекарств нет другой модели. Испытывать их сразу на людях никто не станет. А раз альтернативы нет, остается только покупать животных у подобных компаний. Этих животных сделала команда из двадцати человек за два месяца, днюя и ночуя в лаборатории, потратив кучу денег. Если всё это сопоставить, цена уже не кажется заоблачной, — считает эксперт.

Об уникальности таких лабораторных мышей «Известиям» рассказал также сотрудник Института биологии ТюмГУ (вуз-участник программы повышения конкурентоспособности «5-100») Леонид Шуман.

— Ген Rosa26 (упомянут, как компонент Knockin Mice. — «Известия») обычно используется как локус для вставки любого целевого гена — в том числе и человеческого. То есть туда можно встроить любой ген и быть уверенным, что он будет работать во всех клетках и на всех стадиях развития мышей, — объяснил эксперт.

Леонид Шуман оценил приведенные цены на мышей как «довольно высокие». Однако разговор о ценах был бы актуален, если бы в нашей стране существовали научные группы, которые умели бы также быстро создавать нужные «мышиные модели».

— В программах создаваемых сейчас новых геномных центров, которые включены в нацпроект «Наука», предполагается разработка новейших методов генетической модификации различных организмов, в том числе создание различных мышиных моделей, — отметил Константин Крутовский.

Однако на первых порах развитие таких технологий потребует больших финансовых вливаний, считает эксперт. Что, впрочем, окупится со временем наличием собственных разработанных эффективных вакцин и лекарств.