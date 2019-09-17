Дела внутренних органов: найден способ удвоить число пересадок печени

В новом российском контейнере для транспортировки донорской печени орган может находиться 16 часов вместо нынешних 10. Устройство также оснащено системой искусственного кровообращения, которая обеспечивает печени условия, приближенные к нахождению в теле человека, и открывает врачам возможность ее медикаментозной коррекции. Всё это в комплексе, по словам экспертов, позволит фактически удвоить число трансплантаций. А значит, спасти множество пациентов, не доживающих сегодня до операции из-за дефицита донорских органов. Перевозить такой контейнер можно на любом виде транспорта. В серийное производство аппарат планируют запустить в 2020 году.

Теплый вариант

Сегодня при доставке донорской печени используют охлаждающие контейнеры — в них орган может находиться в состоянии покоя до 10 часов. Однако этот способ перевозки нельзя назвать оптимальным, поскольку печень крайне чувствительна к изменению температурных режимов. В частности, по оценкам трансплантологов, около 45% донорских органов имеют так называемую жировую дистрофию, которая исключает возможность проведения успешной операции после их охлаждения. Это усугубляет проблему дефицита органов для трансплантации.

Изменить ситуацию поможет разработка ЦНИИ робототехники и технической кибернетики (РТК), которая рассчитана на 16-часовое хранение печени, во время которого происходит восстановление и поддержание ее функций в условиях, максимально приближенных к нахождению в теле человека.

— Для этого установка имеет две системы искусственного кровообращения (для венозной и артериальной крови), которые насыщают орган кислородом и очищают его от воспалительных клеток с помощью лейкоцитарных фильтров, — рассказал заместитель начальника научно-исследовательского отделения ЦНИИ РТК Сергей Никитин. — Кроме того, контейнер поддерживает нужную для печени температуру.

Тележка спасения

Также в новой системе реализована возможность медикаментозной коррекции органа путем ввода различных лекарств в кровоток, что исключено в случае использования охлаждающих контейнеров.

— Для этих целей будут использовать гепатопротекторы, которые обеспечивают дополнительную защиту клеток печени, — пояснил заведующий отделением координации донорства органов и тканей человека «ПСПБ ГМУ им И.П. Павлова» Андрей Скворцов. — Кроме того, подразумевается применение антигепоксантов, блокаторов кальциевых каналов и других средств, способных наилучшим образом подготовить печень к началу работы в новом организме и снизить риски, связанные с ее отторжением.

Для удобства перемещения комплекс установлен на специальной подвижной тележке и может получать энергию как от внешней сети, так и от встроенных аккумуляторов. По словам разработчиков, это позволит размещать его в любом виде транспорта.

По мнению врачей, технические решения, использованные в установке для транспортировки печени, в будущем позволят разработать комплексы для других органов, необходимых пациентам.

— В частности, можно создать аналогичный вариант для хранения легких, которые больше всего нуждаются в предоперационной реабилитации, возможной при использовании системы искусственного кровообращения, — отметил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова Сергей Готье. — Но для этого в установку необходимо добавить устройство, которое будет осуществлять дыхательные движения, позволяя органу наполняться воздухом.

Удвоить шансы

По словам экспертов, появление новой техники в распоряжении больниц подарит шанс на выживание множеству людей, столкнувшихся с отказом внутренних органов.

— Внедрение разработки позволит значительно увеличить количество доступных трансплантатов, что приведет к росту выживаемости пациентов из листов ожидания в два раза, — заявил Андрей Скворцов. — При этом реализация проекта означает присоединение России к передовому медицинскому тренду, поскольку подобные установки также были созданы компаниями из Великобритании и США — сейчас они находятся на стадии клинической апробации.

Хотя, конечно, этот прибор не сможет решить все проблемы российской трансплантологии.

— Использование разработки действительно позволит увеличить количество доступных донорских органов, однако для преодоления их дефицита помимо новой техники необходимы изменения в организации процесса получения трансплантатов, — отметил Сергей Готье. — К сожалению, более половины регионов России не участвуют в донорстве, из-за чего значительный ресурс, который мог бы помочь многим пациентам, просто пропадает.

В настоящее время в России проведены испытания прибора на донорской печени, в результате которых ее функции были восстановлены (она начала выделять желчь), а в кровотоке понизилась концентрация печеночных трансаминаз и других соединений, наличие которых сигнализирует о наличии повреждений в живых тканях.

Серийное производство установки планируется наладить на базе оборонного НПО «Сплав» в следующем году.