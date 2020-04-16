И лает, и спасает: собачий коронавирус защитит людей от COVID-19

Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом. Итальянские ученые выявили сходство участков белков SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, и респираторного коронавируса животных. Исследователи предположили, что предшествующий контакт человека с вирусом четвероногого может обеспечить появление хотя бы частичного иммунитета к SARS-CoV-2 благодаря выработке антител к «животной» версии инфекции. Российские эксперты согласились с этим выводом и рассказали «Известиям», почему такое возможно.

Покашлял, и забыл

В мире существует множество разновидностей коронавирусов, в том числе вызывающих респираторные заболевания. SARS-Cov-2, циркулирующий сейчас по миру, — лишь один из них.

Респираторный собачий коронавирус и SARS-Cov-2 имеют схожие черты в своем строении, выяснили ученые из трех итальянских университетов — Великой Греции, Миланского и католического — Святого Сердца. Они сравнили часть последовательностей особых частей патогенов нескольких видов животных — эпитопов (это участки белков, которые непосредственно связываются с рецепторами заражаемого организма. — «Известия»).

Оказалось, что четыре последовательности молекул эпитопов собачьего респираторного коронавируса и SARS-Cov-2 обладают высоким сходством — от 80% до 100%. На основе этого факта исследователи предположили, что контакт с собачьим вирусом может обеспечить частичную иммунизацию, которая защитит людей от SARS-CoV-2.

Российские эксперты согласились с выводом итальянских ученых, рассказав «Известиям», почему такое возможно.

— Оба коронавируса, как собачий респираторный, так и SARS-Cov-2, переносятся воздушно-капельным путем, и довольно заразны, — рассказал руководитель научно-образовательного отдела лаборатории VetUnion Москвы Сергей Коняев. — Согласно ряду исследований зарубежных ученых, около половины собак уже были заражены своим видовым респираторным патогеном, и имеют к нему антитела. Животные зачастую переносят инфекцию безо всяких симптомов или реагируют небольшим кашлем, который хозяева просто не замечают.

Более того, даже при подтвержденном диагнозе ветеринары могут ошибаться. Дело в том, что у собак многие респираторные заболевания связаны с целым комплексом вирусов. Бывает, что врач диагностирует только одну инфекцию, а на самом деле их несколько. Лечение для них общее, и обычно сводится к препаратам против кашля и антибиотикам. Вакцина от собачьего коронавируса пока не разработана.

— Щенки переносят респираторные инфекции немного тяжелее взрослых животных, — отметила главный ветеринарный врач компании «Зооген» Татьяна Чистилина. — Однако летальных исходов в своей практике я не наблюдала. Не исключено, что к этим заболеваниям у собак выработался некий «групповой иммунитет».

Ученые до сих пор не смогли подобрать культуру собачьих клеток, на которых можно было бы искусственно вырастить коронавирус. Зато его получилось вырастить на опухолевых клетках прямой кишки человека. Это означает, что коронавирус животных способен проникать в человеческие клетки и там размножаться. Возможно, это происходит именно благодаря одинаковому строению эпитопов.

Друг человека

Существует большая вероятность, считают специалисты, что часть людей могли уже наработать антитела к собачьему вирусу, и стать устойчивыми к SARS-Cov-2.

— По крайней мере, так можно объяснить статистические данные о том, что зараженные хозяева собак переносят болезнь в более легкой форме. Если они не имеют сопутствующих заболеваний, способных вызывать осложнения, — сообщил сотрудник Института биологии ТюмГУ Николай Карпов.

В то же время есть данные, что повторная встреча иммунизированного таким образом организма человека в течение короткого промежутка времени с SARS-Cov-2 может привести к запуску сильных иммунных реакций, которые способны привести к развитию тяжелой клинической картины.

— Но для этого требуется достаточная концентрация вирусных частиц, — считает Николай Карпов.

Несмотря на то что симптомов заражения собачьим коронавирусом у человека пока не наблюдалось, организм все равно с той или иной вероятностью может вырабатывать антитела в ответ на попытку вторжения, полагают специалисты. Возможность выработки антител будет зависеть от индивидуальных особенностей организма. Не исключено, что есть люди как более, так и менее восприимчивые к собачьему респираторному коронавирусу.

— Однако, если рядом с человеком находился его питомец, переболевший близким по структуре к SARS-Cov-2 коронавирусом, вероятно появление у такого человека некоего базового иммунного ответа и на SARS-Cov-2, — заявил доцент кафедры биофизики МФТИ, заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев. — Это не устраняет полностью возможность инфицирования, однако может облегчить протекание болезни.

Для окончательных выводов, конечно, потребуются дополнительные исследования. Однако тот факт, что просто при общении с четвероногим другом человек может укрепить организм в борьбе с коронавирусом, обнадеживает.