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Ученые установили первого переносчика коронавируса человеку

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Фото: Global Look Press/Henry, P./Arco Images GmbH
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Коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться от летучих мышей человеку через бродячих собак, считают ученые Университета Оттавы в Канаде.

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По их мнению, собаки, поедающие летучих мышей, стали посредниками в распространении вируса. Так, попав в кишечник собак, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку.

Об этом свидетельствует исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник SARS-CoV-2 — коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13.

Он совпадает с нынешним видом коронавируса на 96%, говорится в работе, опубликованной в журнале Molecular Biology and Evolution.

Исследователи отметили, что у млекопитающих есть белок ZAP, который противостоит попаданию инфекции в организм. Однако он перестает работать, если организм атакует вирус, в котором мало так называемых сайтов CpG.

Оказалось, что у ближайших родственников SARS-CoV-2 крайне мало этих сайтов.

Собачьи коронавирусы, заражающие ткани пищеварительной системы, имеют такой же уровень CpG, как у SARS-CoV-2 и BatCoV RaTG13.

Ученые отметили, что, вероятно, вирус мутировал в кишечнике собак, и напомнили, что у большинства заболевших коронавирусом наблюдается расстройство желудка, а значит, вирус атакует ЖКТ.

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Предполагается, что заражение началось на местном рынке, где продавали мясо.

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