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Академик РАН рассказал о риске заразиться коронавирусом во время еды

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Фото: Global Look Press/Marla Brose/ZUMAPRESS.com
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Чаще всего коронавирус передается воздушно-капельным и контактным путем, однако заразиться можно и во время еды, а также в процессе родов. Об этом на сайте стопкоронавирус.рф рассказал Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

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«Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту. Таких случаев пока немного», - отметил эксперт.

По его словам, заболеть можно и дотронувшись до лица. Малеев указал, что коронавирус опасен именно тем, что им легко заразиться. Поэтому важно носить защитные средства. Также в качестве профилактики стоит проветривать помещения, делать влажную уборку и поддерживать иммунитет.

Эксперт указал, что лечить COVID-19 в 80% случаев не сложно. Труднее всего заболевание протекает у лиц старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний а также ожирения. В группе риска и курильщики, так как болезнь поражает легкие.

По мнению академика, пик коронавируса в РФ еще не пройден, и болезнь еще останется, но в меньших масштабах.

14 апреля Малеев дал прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в РФ.

Он отметил, что число заболевших в Москве в итоге может превысить 20–25 тыс. При этом, когда в столице заболеваемость начнет спадать, в регионах наоборот может увеличиваться.

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