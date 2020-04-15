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Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

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Фото: TASS/imago images/Xinhua
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Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили лекарство, эффективно блокирующее коронавирус. Исследование появилось 13 апреля на сайте Journal of Biological Chemistry.

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Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.

Ученые отметили, что тестировали препарат против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

«Мы получили практически идентичные результаты с SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

По словам вирусологов, «Ремдесивир» можно расценивать как противовирусное средство прямого действия против SARS-CoV-2.

Они отметили, что необходимы и клинические испытания препарата, так как пока трудно говорить о его эффективности в реальных условиях.

13 апреля стало известно, что японские ученые обнаружили эффективность антиретровирусного препарата «Нельфинавира» против SARS-CoV-2.

По словам специалистов, данное лекарство от ВИЧ, применяемое даже в малых дозах, останавливает репликацию вируса.

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