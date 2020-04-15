Вирусологи обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Канадские ученые из Университета Альберты обнаружили лекарство, эффективно блокирующее коронавирус. Исследование появилось 13 апреля на сайте Journal of Biological Chemistry.

Выяснилось, что препарат «Ремдесивир» (RDV), созданный для лечения лихорадки Эбола, способен блокировать размножение нового коронавируса SARS-COV-2 в организме.

Ученые отметили, что тестировали препарат против ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

«Мы получили практически идентичные результаты с SARS-CoV, MERS-CoV и SARS-CoV-2», — говорится в исследовании.

По словам вирусологов, «Ремдесивир» можно расценивать как противовирусное средство прямого действия против SARS-CoV-2.

Они отметили, что необходимы и клинические испытания препарата, так как пока трудно говорить о его эффективности в реальных условиях.

13 апреля стало известно, что японские ученые обнаружили эффективность антиретровирусного препарата «Нельфинавира» против SARS-CoV-2.

По словам специалистов, данное лекарство от ВИЧ, применяемое даже в малых дозах, останавливает репликацию вируса.