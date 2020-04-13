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Пиковое — дома: максимального роста заболевших COVID-19 ждут до 26 апреля

Жесткие меры, введенные в Москве и Московской области, помогут притормозить распространение коронавируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Пиковое — дома: максимального роста заболевших COVID-19 ждут до 26 апреля
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2020-04-13 18:02:30
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Жесткий пропускной режим, который вводится в столице и Московской области с 15 апреля, хоть немного поможет врачам, которые уже сейчас работают на износ - по прогнозам специалистов, эта и следующая недели принесут ощутимый рост пациентов с COVID-19. К понедельнику число вновь зараженных за сутки составило уже более 2,5 тысяч. На совещании у президента Владимира Путина, состоявшемся 13 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова оценила рост заболеваемости как устойчивый. В сложившейся ситуации вирусологи рекомендуют считать коронавирусом любой выявленный случай пневмонии. «Известия» выяснили, как изменился подход к диагностике и лечению этого заболевания, в каком объеме поддержит врачей и медсестер государство и что делать тем, кто не смог оформить цифровой пропуск из-за сбоев в работе сайта правительства Москвы.

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Хуже, чем вчера

Заболеваемость COVID-19 в России снова существенно выросла: на понедельник, 13 апреля, зафиксировано 2558 новых случаев (на 12 апреля - 2186, на 11-е - 1667). Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 18 328 зараженных.

Столичный оперштаб по распространению коронавирусной инфекции 13 апреля сообщил, что 45,5% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34% от 46 до 65 лет. Еще 15% старше 65 лет, причем почти 5% из них – старше 80 лет. Кроме того, 5,5% заболевших - дети.

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Больница
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В Подмосковье суточный рост заболевших составил 495 человек (общее число - 1855), в Санкт-Петербурге - 121 (а всего - 678).

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В топ-10 регионов по степени поражения коронавирусом вошли Нижегородская область (в общей сложности там официально выявлено 224 случая), Краснодарский край (210), Республика Коми (208), Ленинградская (155), Брянская (142) и Мурманская области (128), также Красноярский край (110). Всего в России от коронавируса умерли 148 человек.

Основное увеличение заболеваемости, как и большинство случаев вывления новых зараженных наблюдается в Москве и Московской области, сообщила Татьяна Голикова на оперативном совещании с Владимиром Путиным. На остальные регионы приходится 27,7% случаев. По ее словам, если смотреть число случаев заражения на 100 тыс. населения, то за Москвой и Подмосковьем следуют Республика Коми, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Пока прирост ожидаемый, но он не катастрофический, считает завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова.

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Дезинфекция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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- Нужно учитывать еще один момент: в стране появилось много очагов, связанных с внутрибольничным распространением инфекции. Известны случаи заражения в стационарах, общежитиях, интернатах. Именно они и дают больше число зараженных, чем ожидается. Если такие очаги продолжат появляться, возможны всплески роста, - добавила она.

Тем не менее, эксперт подчеркнула, что распространение коронавируса находится в России под контролем. Критичной в плане прироста и более показательной, насколько эффективны принимаемые меры, станет текущая неделя, добавила она.

Считать коронавирусом

Важно оценивать соотношение общих случаев COVID-19 и случаев пневмонии, потому что по опыту других стран и по более раннему отечественному опыту известно, что примерно 20% больных переносят коронавирус в тяжелой форме – именно у них развивается пневмония, сказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

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Томография
Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Ранее в интервью «Известиям» главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов сообщил, что с 8 апреля диагностику на коронавирус начали проводить в столичных поликлиниках. Ежедневно около 500 пациентов проходят исследование органов грудной клетки на компьютерных томографах, и у 10% выявляется вирусная пневмония.

По росту числа случаев пневмонии можно судить, насколько качественно определяются легкие случаи заболеваний, подчеркнул Александр Лукашев. В нынешних условиях, по его мнению, любая пневмония должна рассматриваться как коронавирус.

- Это не такое частое заболевание, и сейчас можно считать, что более 95% пневмоний – это COVID-19, уточнил он.

12 апреля Минздрав выпустил первую версию временных методических рекомендаций по лекарственной терапии ОРВИ в период эпидемии COVID-19. Теперь медикам следует рассматривать любой случай подобной инфекции рассматривать как подозрение на коронавирус. Это делается для профилактики неблагоприятного течения заболевания, говорится в документе. Лечение, указано в рекомендациях, должно назначаться как можно раньше — при появлении первых симптомов, без ожидания лабораторного подтверждения диагноза.

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Тест
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

- Это вполне логичное решение. Лучше проявить большую бдительность и прервать потенциальные случаи распространения инфекции. Поэтому до результатов лабораторного исследования правильно рассматривать и двустороннюю пневмонию, да и, возможно, ОРВИ как коронавирус и самоизолироваться, - считает Александр Лукашев.

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Жертвы кибератаки

С 15 апреля в столице и в Московской области начнет действовать жесткий пропускной режим - для выхода из дома горожане должны оформлять цифровой документ с указанием цели поездки. Оформить пропуск горожанам предложили уже с понедельника, 13 апреля.

К вечеру количество цифровых пропусков, оформленных жителями Москвы, достигло 1,8 млн, сообщается на сайте mos.ru. Однако в этот день столичный департамент информационных технологий (ДИТ) зафиксировал многочисленные кибератаки, из-за которых у пользователей возникли сложности с доступом на портал правительства Москвы. В ближайшее время работа сайта будет восстановлена в полном объеме, сообщили «Известиям» в ДИТ.

В оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции Москвы подтвердили бот-атаку на серверы mos.ru, отметив, что ее источники находятся, в том числе, и за рубежом. Расследованием будут заниматься правоохранительные органы, отметили в организации.

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Пропуск
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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- В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском. Напоминаем, что пропуска начнут действовать в Москве с 15 апреля, у вас есть еще два дня для оформления заявки. При оформлении заявки используйте домен nedoma.mos.ru, - говорится в сообщении Оперштаба.

По словам гендиректора компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, пока об этой DDos-атаке неизвестно ничего, кроме того, что идет она не с территории России. Он отметил, что tt тестирование и подготовка происходили в выходные дни и поэтому остались практически незамеченными.

- Удивительно, что такой мощный ресурс как mos.ru не имеет адекватной защиты от DDos-атак. Учитывая, что ее создание - совсем не чудо инженерной мысли, а вполне реальная рабочая необходимость, - добавил эксперт.

В Group-IB несколько атак, в том числе DDoS-атак на инфраструктуры Москвы и, в частности, на mos.ru, фиксировали начиная с февраля, сообщили в компании. Сейчас специалисты Group-IB привлечены к расследованию ряда киберинцидентов, связанных с попыткой вмешательства в работу электронных сервисов столицы, данные по ним постоянно обновляются, отметили в компании.

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Девушка
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

- Расследование уже начато. Наша задача — понять причины кибератак, связанных с попытками влияния на работоспособность электронных сервисов и инфраструктуры, и как результат, найти исполнителей. На данный момент мы не можем сообщить детали - это помешает задачам расследователей, - прокомментировал гендиректор Group-IB Илья Сачков.

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Скрытые резервы

Чтобы поддержать врачей в период пандемии, правительство выделит на спецвыплаты для них почти 50 млрд рублей. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

— Мы также выделим из резервного фонда около 640 млн рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Планируется развернуть более 630 таких мест, — заявил премьер-министр.

Несмотря на усилившуюся нагрузку на медучреждения, без внимания не останутся и люди с серьезными хроническими болезнями — их перенаправят в другие профильные больницы и клиники.

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Врачи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кроме того, расширены послабления для предпринимателей. Теперь отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды смогут получить не только микропредприятия, но и представители малого и среднего бизнеса.

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При этом небольшим компаниям из наиболее пострадавших отраслей увеличили период оплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев. Они не будут погашать все за один день сразу после окончания полугодовой отсрочки: им разрешили платить равными долями в течение года после ее завершения — в некоторых случаях практически до конца 2021-го.

Но это не все меры поддержки, отметил Михаил Мишустин. В правительстве дорабатывают новые проекты, которые будут представлены президенту на этой неделе.

— Ситуация с пандемией вселяет на данный момент больше пессимизма, чем оптимизма. Пока ситуация ухудшается, разработка новых мер поддержки будет продолжаться. Можно ожидать даже более радикальных вещей. Не исключаю, что на каком-то этапе появятся выплаты всем гражданам, — заявил «Известиям» доцент кафедры регулирование деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

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Дверь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

При этом поддержка только отдельных сегментов экономики, по мнению экспертов, не позволяет стабилизировать ситуацию.

— Основная проблема — адресность. Многие компании могут маскироваться под пострадавших, — сказал «Известиям» доцент института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Илья Мунерман.

Поэтому важно исключить риск, что те, кто действительно нуждается в помощи, ее не получат, считает эксперт.

Над материалом работали: Анастасия Гаврилюк, Ярослава Костенко, Любовь Лежнева, Елена Сидоренко

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