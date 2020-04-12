Код выхода: поможет ли Москве неделя жёстких ограничений

Со среды передвигаться по Москве и Московской области граждане смогут лишь после оформления цифрового пропуска. Получить его можно будет уже в понедельник, 13 апреля. Причина ужесточения режима - рост числа заболевших коронавирусом. По словам экспертов, это стало следствием беспечности людей, которые продолжают активно посещать общественные места, причем без средств защиты. Количество больных COVID-19 в России 12 апреля превысило 15 тысяч человек. Поэтому строгие ограничительные меры оказались жизненно необходимы. Вводимая в столице система вызвала массу вопросов — на ряд из них "Известиям" ответили в оперативном штабе по распространению коронавирусной инфекции.

«Эффект разгильдяйства»

За сутки в России зарегистрировано 2186 случаев заболевания новым коронавирусом. Общее число заболевших составило 15770 человек, погибших – 130. В числе антилидеров находится Москва, где сейчас 10158 заболевших (+1306 случаев за сутки).

12 апреля также стало известно, что у 86 работников и постояльцев дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме выявлен COVID-19. Это первый подобный случай в стране — по крайней мере, попавший в публичное пространство.

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- Сложность в том, что любые учреждения, где много людей, очень уязвимы. В них невозможно изолировать больного, и если там появляется человек с COVID-19, все мгновенно заражаются. Эти учреждения следует разукрупнять прямо сейчас. Переводить отделения интернатов в пустующие санатории и гостиницы. Это существенно снизит риск потери людей, - считает член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Алексей Сиднев.

В ближайшее время прироста зараженных COVID-19 не избежать, уверены опрошенные «Известиями» специалисты. Через две недели ситуация может ухудшиться: станет заметен «эффект разгильдяйства» тех людей, которые до сих пор злоупотребляют пребыванием в общественных местах без средств защиты, подчеркнул главврач медцентра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков.

- Будущие две недели покажут истинную результативность введенных мер самоизоляции. Будет понятно, стоит ли еще их ужесточать, - отметил доцент кафедры Инфекционных болезней у детей РНИМУ им Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

Вместе с тем, по его словам, Россия далека от стран, наиболее пострадавших от коронавируса. В Италии и Испании прирост был намного быстрее.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

- Мы ожидаем неконтролируемого всплеска числа тяжелых больных и летальных исходов в таких странах, как Япония и Швеция, поскольку там ограничительные мероприятия были введены гораздо позже, - заключил Иван Коновалов.

Еще в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что столичные больницы и скорая помощь работают на пределе. В тот же день на своей странице в Facebook завотделением анестезиологии-реанимации № 1 НМХЦ им. Н.И. Пирогова Борис Теплых написал, что рук стало не хватать и больница ищет дополнительных сотрудников — даже неквалифицированных.

Выездные правила

Чтобы Москва смогла справиться с резким ростом заболевших, с 13 апреля в городе вводится система цифровых пропусков. Мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своём сайте пояснил, что со среды, 15 апреля, их наличие станет обязательным для поездок как на личном, так и на общественном транспорте.

«Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — уточнил мэр.

О3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мэрия предлагает горожанам три способа получения документа: через портал mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377, а также по телефону +7 (495) 777-77-77. Не понадобится пропуск военнослужащим, силовикам, судьям и иным служащим, имеющим удостоверение гособразца, а также журналистам и гражданам младше 14 лет.

Особое внимание мэр уделил защите персональных данных. Информация о них, по его словам, после окончания действия режима повышенной готовности будет уничтожена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 12 апреля еще раз призвал субъекты, где вирус распространился не так широко, как в Москве, принимать решения по ситуации.

«Есть регионы, которые, в отличие от Москвы, находятся в более благоприятной ситуации. И в этих условиях совершенно нет необходимости морозить всю экономику. Наоборот, нужно там, где можно, обеспечивать продолжение производства», — заявил он в программе телеканала «Россия1» «Москва. Кремль. Путин».

О4 Спецпропуски для выхода из дома в режиме самоизоляции, получаемые через смс-сообщения в Татарстане Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Впрочем, часть субъектов по вводу пропускной системы не только не копировала Москву, но и значительно её опередила. На сегодня пропуска уже введены в Татарстане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Саратовской, Нижегородской, Тульской и Брянской областях. С 15 апреля они появятся и в Московской области.

Ограниченным маршрутом

Жителям столицы понадобятся спецпропуска для поездок на работу, в медучреждения, а также в «личных целях». Чтобы добраться до места работы, надо получить пропуск на срок до 30 апреля с неограниченным числом поездок. Для посещения медучреждений вводятся коды, по которым можно передвигаться в течение суток. А чтобы проехать на любом виде транспорта в магазин, на вокзал или на дачу, можно будет получить не более двух кодов в неделю.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве разъяснил «Известиям», что если человек живет на съемной квартире, и у него нет постоянной регистрации, для оформления цифрового пропуска ему следует указать адрес фактического проживания.

Цифровой пропуск, оформленный в столице, будет действовать на территории Московской области и наоборот. Если человек перемещается между этими регионами в течение дня, ему достаточно оформить пропуск один раз. Если в Москву или область он возвращается на следующий или через несколько дней, придется оформить документ еще раз.

О5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Пропуск для передвижения в личных целях выдается на один календарный день. Получать его можно не более двух раз в неделю. А вот количество пропусков для посещения медорганизации не ограничивается.

- Человек, который получил пропуск на поездку на работу в другой район, может зайти там же в магазин. Однако мы просим граждан не злоупотреблять этой возможностью и минимизировать перемещения по городу, - подчеркнули в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Третья поездка в другой район в личных целях не предусмотрена, даже если человеку нужно ухаживать за престарелым родственником.

- Для жителей старше 65 лет обеспечена доставка на дом лекарств и медизделий. В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону +7 (495) 870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры, - отметили в оперштабе.

Вводимая в городе система вызывает определенные вопросы у юристов.

О6 Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

- Машина может быть передана по доверенности другому лицу. Если не был получен пропуск, и камера засечёт такой автомобиль, штраф будет адресован собственнику, - обратил внимание управляющий партнер юридической группы "NOVATOR", адвокат Вячеслав Косаков.

Однако в целом действия властей направлены на профилактику заболеваемости, подчеркнул в беседе с "Известиями" заслуженный юрист России Анатолий Кучерена.

- Задача полиции сейчас - объяснять людям, как это серьезно и опасно. В случае, если человек считает, что его оштрафовали необоснованно, вынесенные решения о штрафах можно обжаловать. Главное, не совершать действий, направленных на сопротивление полиции. В этом случае уже наступает ответственность гражданина, который сопротивляется. Важно спокойно объяснить сотруднику полиции, что выход из дома носит аргументированный характер, - сказал адвокат

Медики же уверены, что жесткие ограничительные меры в Москве и Подмосковье необходимы.

О7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

- Тот рост числа заболевших, который мы наблюдаем сейчас – далеко не предел, - предупредил Иван Коновалов.

Штрафы от мошенников

Одними из первых на информацию об ужесточении режима самоизоляции в Москве отреагировали мошенники. Уже в пятницу тысячи москвичей получили СМС якобы от имени ФСИН с указанием статьи КоАП и номера постановления ведомства о том, что им начислен штраф в размере четырех тысяч рублей. Об этом грждане сообщили в соцсетях, приложив скриншоты. Как указывается в сообщении, «на основании данных геолокации установлено, что гражданин нарушил режим карантина» и если в течение суток он не оплатит штраф по номеру указанного телефона, ему грозит уголовное наказание на основании 236-й статьи УК и статьи 6.3 КоАП РФ.

В начале апреля Сергей Собянин утвердил закон, в соответствии с которым москвичам за нарушение режима самоизоляции грозит штраф до 5 тыс. рублей. Кроме того, нарушители режима самоизоляции могут быть приговорены и к более крупным штрафам — от 15 тыс. до 300 тыс. руб. — согласно федеральному Кодексу об административных правонарушениях.

Однако сообщения, которые получали граждане, однозначно являются мошенническими. Как пояснил советник международной юрфирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Константинов, решение о штрафах принимает суд. Кроме того, штрафы в любом случае не оплачиваются по номеру телефона.

О8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

- Это явный признак мошеннических действий, - отметил юрист.

По его словам, быстрые изменения законодательства в условиях пандемии и отсутствие правового статуса самоизоляции вызывает много вопросов у граждан, а недопонимание рождает почву для действий мошенников. Дмитрий Константинов добавил, что есть ряд штрафов, оповещения о которых могут приходить через сайт госуслуг — там же их можно и оплатить.

Также, как поясняли ранее московские власти, полицейские на местах не могут выписывать штраф, а только составлять протокол о нарушении.

Как заявил «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, им уже готовятся поправки в законодательство об ужесточении наказания за мошеннические действия в условиях пандемии.

Под жёсткий контроль

По указу мэра столицы с 13 по 19 апреля в Москве ввели ряд ограничений для предприятий и организаций. Они коснулись всех, кроме органов государственной власти, медучреждений, а также предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты и других ключевых учреждений.

Также приостановлены все строительные работы, за исключением медицинских объектов, метро, аэропортов, железнодорожного и наземных дорог. Временно запрещена и работа каршеринга.

О9 Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

При этом продолжают работать продовольственные магазины и те, которые реализуют жизненно необходимые товары (например, для детей, бытовую химию, антисептики для рук, спички, свечи и так далее). Магазины и рынки стройматериалов тоже закрыты, сказала «Известиям» ведущий маркетолог «Каширского двора» Евгения Морозова.

Аналогичные меры введены и в Московской области, отметили в пресс-службе подмосковного правительства.

Онлайн-торговля будет продолжать работать в том же режиме, что и до введения дополнительных ограничений, пояснили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Это касается таких товаров, как одежда, обувь, товары для дома, стройматериалы, электроника, бытовая техника и так далее.

При доставке продуктов курьерскими службами соблюдаются правила безопасности – используются средства индивидуальной защиты и бесконтактная доставка, подчеркнули в АКОРТ. Wildberries продолжает работать в обычном режиме, отметили в компании. О том же сообщили в интернет-гипермаркете Ozon и онлайн-ритейлере Lamoda. Яндекс.Такси, Еда и Лавка также будут действовать в Москве и Подмосковье, сообщили «Известиям» в компании.

При этом оффлайн продолжат работать салоны связи, которые во время массовой самоизоляции должны поддерживать роль основного канала коммуникации, подчеркнули в Tele2. Салоны МТС, «Мегафона», Tele2, «Билайна» и «Связного» будут действовать в прежнем режиме, сказали в компаниях. Кроме того, продолжают работать магазины «М.Видео» и «Эльдорадо», но только в качестве салонов сотовой связи и пунктов выдачи онлайн-заказов, рассказали в компаниях.

О10 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Также продолжает работать рынок акций и облигаций, отметил руководителя ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. Продолжится и кредитование в банках, добавил он.

Водителям такси с понедельника будут выдаваться необходимые пропуска, рассказал «Известиям» представитель сервиса «Максим». Однако пока, по его словам, открыт вопрос о проверке электронных разрешений у пассажиров. В «Везет» также сказали, что ждут разъяснений от мэрии столицы по поводу проверки QR-разрешений у пассажиров. Ни у агрегаторов, ни водителей таких прав нет, добавил представитель сервиса. В пресс-службе «Ситимобил» отметили, что «продолжат работать для всех клиентов, передвижение которых правомерно».

Замдиректора по строительству девелоперской ГК «Гранель» Наталья Полушина рассказала «Известиям» что недельный запрет не сильно отразится на темпах строительства и выполнении обязательств перед дольщиками. Однако, если запрет продлится на более длительный срок, это приведет к задержке сдачи домов, а также негативно скажется на качестве новостроек, уверен гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко.

Над материалом работали: Наталья Башлыкова, Александр Волобуев, Анастасия Гаврилюк, Анна Каледина, Ярослава Костенко, Мария Перевощикова, Евгения Перцева, Екатерина Ясакова