За всеми парами: полиция будет провожать до дома нарушителей карантина

Полицейские, которые займутся контролем режима самоизоляции в Москве и области, будут провожать до дома граждан, собравшихся на улице группами из двух и более человек. Об этом «Известиям» сообщили в Мосгордуме. Следить за соблюдением карантинных мер будут как пешие, так и автомобильные патрули, уточнили собеседники «Известий», знакомые с ситуацией. Тем временем опыт Москвы и Подмосковья распространяется на всю страну — российские власти призвали расширить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом во всех субъектах. Об этом глава правительства Михаил Мишустин заявил во время оперативного совещания с вице-премьерами. Власти уже одобрили введение штрафов за нарушение карантина — в ближайшее время будут внесены соответствующие поправки в КоАП.

Большая слежка

По данным источников «Известий», представители силовых структур возьмут под контроль центр города, вокзалы, станции метро и все общественные пространства: детские и спортивные площадки, дворовые территории, скверы, бульвары, улицы.

Как пояснил «Известиям» депутат Мосгордумы Сергей Севостьянов, если при патрулировании сотрудниками МВД будет обнаружена группа граждан из двух и более человек, они будут обязаны проинформировать их об указе, запрещающем покидать места проживания.

— Если причина нахождения на улице не соответствует предъявляемым требованиям, то полицейские будут требовать от людей вернуться домой и провожать их до места жительства, а в случае отказа составлять протокол административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль»), — рассказал парламентарий.

Он добавил, что при большом скоплении людей будут задействованы меры и техника, применяемые на несанкционированных митингах, с последующей принудительной доставкой в карантинные боксы.

Также контроль будет осуществляться с помощью камер наружного видеонаблюдения и отслеживания сведений о геолокации от сотовых операторов по аналогии системы наблюдения при домашнем аресте, рассказал «Известиям» председатель комиссии по безопасности Мосгордумы Кирилл Щитов.

29 марта сопредседатель «Деловой России» Алексей Репик анонсировал получение всеми жителями столицы QR-кодов с информацией о фактическом месте проживания гражданина. В беседе с «Известиями» эту информацию подтвердил и Кирилл Щитов. В столичном департаменте информационных технологий на момент публикации на запрос не ответили.

«Известия» направили запросы в МВД РФ и столичный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена считает, что штрафовать будут только злостных нарушителей, а не всех, кто хоть отступил за отведенный радиус.

— Если вам надо в аптеку — идите в аптеку, в продуктовый магазин — идите туда. Не надо просто праздно шататься по улицам. Если в аптеке в отведенном радиусе нет необходимого лекарства, объясните это полицейским, и тогда вы сможете спокойно сходить в более дальнюю аптеку, — сказал «Известиям» Анатолий Кучерена. — Каждый конкретный случай будет рассматриваться индивидуально. Насколько мне известно, органы внутренних дел ориентированы на бесконфликтное решение вопросов. Если человек немного отступил от положенного расстояния, ограничатся предупреждением.

Магазины и аптеки еще с прошлой недели стали наносить дистанционные разметки для посетителей.

— В торговых сетях, которые входят в АКОРТ («Магнит», «Лента», «Перекресток» и другие), наносят или уже нанесли разметку. С ее помощью покупатели в местах массового скопления людей, например у касс, могут соблюдать дистанцию в полтора метра, — сообщил «Известиям» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

Небольшим несетевым магазинам, у которых площадь меньше, разметку наносить еще проще — ее необходимо меньше, чем крупным гипермаркетам, считает он.

Озвученные мэром Москвы рекомендации по разметке в аптеках начали исполняться с 20 марта, рассказала «Известиям» исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

— Если площадь аптечного учреждения не позволяет полноценную разметку, мы предлагаем разместить объявления «Заходить в аптеку по одному», а на улице сделать разметку для ожидающих. Контролировать исполнение рекомендаций могут все госорганы, в основном, конечно, Роспотребнадзор, — пояснила Виктория Преснякова.

Московский парламентарий Кирилл Щитов посоветовал собаководам с пониманием отнестись к принятым в столице мерам. А чтобы за время карантина не загрязнить двор продуктами жизнедеятельности своих питомцев, следует убирать за ними самостоятельно.

Пик не пройден

Для борьбы с вирусом Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать механизмы ограничений, подобные введенным в Москве и Подмосковье. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин подписал указ об ужесточении мер карантина. С 30 марта домашний режим самоизоляции введен для всех жителей города независимо от возраста. Покидать квартиру можно лишь для обращения за медицинской помощью, вынужденных поездок на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных (на расстоянии 100 м от дома) и выноса бытового мусора.

Жители столицы в соответствии с указом мэра о самоизоляции для всех групп граждан могут пройти пешком только в ближайший от дома магазин, добраться же до отдаленного возможно на машине, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. В целом указ не запрещает движение транспорта, в том числе личного, а также мотоциклов. Сообщается также, что цены на такси в городе дополнительно регулироваться не будут.

После проведения всех необходимых организационных мероприятий выходить за пределы придомовой территории можно будет только при наличии специального пропуска. Однако право граждан приезжать в город или уезжать из него не ограничивается — правда, для этого нужна веская причина.

Аналогичные меры были введены и властями Подмосковья.

— Подчеркну, что эти решения, которые были приняты, — президента, правительства — были абсолютно оправданны, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших, — сказал премьер. — Вчера также указами мэра Москвы и губернатора Московской области был существенно расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, — это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом.

Завкафедрой вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский считает, что точных прогнозов по распространению вируса пока сделать нельзя, а новая вспышка не исключена. По мнению специалиста, пик инфекции пока не пройден и последние действия властей по изоляции граждан оправданны.

Рубль в помощь

Основная задача правительства сейчас — работать на опережение, минимизировать распространение коронавируса, подчеркнул Михаил Мишустин. Для этого ужесточается ответственность за нарушение карантинных мер. Кабинет министров уже одобрил соответствующие поправки в Кодекс об административных нарушениях.

Предлагается установить штрафы для граждан в размере от 15 до 40 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 до 150 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания для организаций и ИП возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

В случае если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть, но не содержат признаков преступления, предусматривается наложение административного штрафа на граждан — от 150 до 300 тыс. рублей, на должностных лиц — от 300 до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, на ИП и юридических лиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток. В ближайшее время законопроект будет рассмотрен Госдумой.

Российская экономика сейчас находится в нестабильном состоянии не только из-за эпидемии коронавируса — на нее повлияло и резкое снижение мировых цен на нефть, которые взвинтили курсы доллара и евро. Для стабилизации ситуации правительство подготовило пакет мер поддержки населения и бизнеса. Этот план включает 47 первоочередных мероприятий, 35 из которых носят неотложный характер.

Так, правительство планирует расширить доступ к льготному кредитованию и предоставить предпринимателям беспроцентные займы, и в первую очередь — на выплату заработной платы сотрудникам. Такие кредиты бизнесмены смогут получить уже на этой неделе. Для этого «ВЭБ.РФ» предоставит гарантии на сумму до 100 млрд рублей, которые малый бизнес возьмет у системно значимых банков. В ближайшие дни ВТБ и Сбербанк получат по 20 млрд рублей на эти цели.

— Мы уже предложили малому и среднему бизнесу такие шаги, как шестимесячная отсрочка по налогам, кроме НДС. Для микропредприятий перенесли выплату страховых взносов. Сделали отсрочку платежей при аренде государственного имущества. Вводим мораторий на начисление штрафов и процедуры банкротства, — уточнил Михаил Мишустин.

Сейчас правительство готовит дополнительные меры поддержки организациям, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта, туризма.

В условиях введения новых мер перед правительством стоит первоочередная задача по поддержке малого и среднего бизнеса, считает исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. По его словам, сложившаяся в стране и мире ситуация очень сильно ударила по рынку и это может заставить многих предпринимателей закрыть компании или сократить число сотрудников.

Региональная волна

Между тем часть регионов РФ уже успели последовать примеру столицы и Московской области. Вслед за столицей и Московской областью режим домашней самоизоляции ввели в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Калининградской, Рязанской, Свердловской, Волгоградской, Ульяновской, Вологодской, Курской, Иркутской и Липецкой областях, а также в Татарстане, Адыгее, Мордовии, Марий Эл и Якутии.

Введение жестких ограничений в Мурманской области объясняется риском быстрого распространения инфекции, рассказала «Известиям» член Совета Федерации от этого региона Татьяна Кусайко.

— На днях был выписан пациент, с которого началась история коронавирусной инфекции в Мурманской области. Много граждан, которые вместе с ним присутствовали на шахматном турнире, были на самоизоляции. Это и глава администрации Мурманска, и журналисты. Я думаю, что сознательность населения — один из важнейших моментов в нынешней ситуации, — заявила она.

Именно безответственность тех, кто не воспринимал всерьез меры предосторожности, привела к введению новых ограничений, объяснил «Известиям» губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

— Мы пошли на эти меры, так как считаем, что поведение некоторых калининградцев не совсем сознательно. Они не выполнили рекомендации и не остались дома. Поэтому сейчас нам надо внести ясность. Прошедшие выходные показали слабые места в той системе правил, которая была утверждена нами в минувшую пятницу, — признал глава субъекта.

По количеству людей, которые побывали за границей, Калининградская область ничем не отличается от Москвы, уверен губернатор.

— Сейчас важно, чтобы неделя, которую президент России объявил нерабочей, прошла максимально эффективно с точки зрения предотвращения пиков заболеваемости, — отметил губернатор.

Мурманские власти пошли немного дальше своих коллег и ограничили въезд в нескольких населенных пунктов: с 30 марта до 13 апреля в Мончегорске и Ковдорском районе и с 29 марта до особого распоряжения в Териберке и Ура-Губе. Попасть туда можно будет по постоянной или временной регистрации.

О возможном закрытии населенных пунктов предупредили и в Карелии. Сейчас инфекция в субъекте предварительно выявлена у двух человек. Заразить их мог вернувшийся из-за границы мурманчанин, грубо нарушивший режим самоизоляции. Движение общественного транспорта уже приостановили в Карелии. Схожие меры предосторожности принял и Севастополь, временно прекративший автобусное сообщение с другими регионами.

Некоторые субъекты в целях профилактики решили изолировать в первую очередь людей, попадающих в группу риска. Так, в Чувашии на карантин отправили жителей старше 65 лет.

— Мы работаем в рамках повышенной готовности и идем по пути ужесточения мер. Это нам позволяет контролировать ситуацию. У нас как был один инфицированный, так и остается. При этом, конечно, растет количество наблюдаемых, что нам дает понимание того, что риски могут вырасти в любой момент, — рассказал «Известиям» врио главы Чувашии Олег Николаев.

Коронавирус затронул работу не только автобусов, но и церквей. Временный запрет на их посещение ввели в Санкт-Петербурге. Однако такое решение правительства Северной столицы вызвало возмущение некоторых представителей Русской православной церкви, обвинивших местные власти в нарушении права граждан на свободу вероисповедания. Церковнослужители Исаакиевского собора, в свою очередь, не растерялись и устроили онлайн-трансляцию Божественной литургии, которую посмотрели около 1,5 тыс. верующих.

Так или иначе всё больше субъектов РФ начинают перенимать опыт Москвы по борьбе с COVID-19 и рассматривают возможность полной самоизоляции населения.

По данным оперативного штаба борьбы с коронавирусом по состоянию на 30 марта, в России было зафиксировано 1836 случаев заболевания, 66 человек выздоровели и девять умерли.

Над материалом работали: Павел Панов, Любовь Лежнева, Елена Сидоренко, Анастасия Гаврилюк, Максим Ходыкин, Наталья Башлыкова, Алексей Рамм