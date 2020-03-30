Насчет остатка: в Госдуме ищут способ смягчить для пенсионеров налог на проценты

Введение налога на доходы физлиц (НДФЛ) с вкладов на сумму более миллиона рублей стало одной из самых обсуждаемых мер, предложенных президентом в обращении к гражданам. При этом, как отмечают социологи, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов планирует предложить ввести льготный режим для граждан, которые за долгие годы накопили средства, держат их в банках и рассматривают доход по ним в качестве будущей прибавки к пенсии. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Ярослав Нилов. Эксперты полагают, что можно вывести пенсионеров из-под действия налога, кратно подняв предложенную планку в миллион рублей. Кроме того, это, считают специалисты, добавит мере реальный статус «налога на богатых».

«Длинные» деньги

Вопрос с установлением НФДЛ на процентный доход с вкладов, превышающих миллион рублей, должен быть решен к 20 апреля. Такое поручение по итогам своего обращения утвердил 29 марта президент Владимир Путин. На прошлой неделе по критериям этого налога звучали самые разные пояснения и это, конечно, привело к появлению тревожных настроений среди ряда вкладчиков.

- Мера была озвучена без подробностей и разные органы власти по-разному ее интерпретировали, - отметил руководитель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Большинство вопросов касались двух параметров. Во-первых, будут ли суммироваться вклады в разных банках? Во-вторых, налогооблагаемой базой будет доход с депозита свыше миллиона, или именно доход в миллион рублей? Однако воскресенье в утвержденных поручениях президент еще раз подчеркнул: налог будет установлен в отношении дохода в виде процентов, полученных по вкладу (остаткам на счете) в банке.

Ведомства пока не готовы разъяснить все параметры нововведения. Так, пресс-служба Минфина не ответила на запрос «Известий». Глава профильного комитета ГД Андрей Макаров не взял трубку.

В частности, «Известия» интересовались, планируется ли ввести льготы для отдельных категорий имеющих сбережения граждан, которые они, например, используют в качестве прибавки к пенсии. Тем более, как свидетельствуют данные опросов общественного мнения, наивысшую склонность к сбережениям имеют как раз люди старшего возраста.

Например, как показало прошлогоднее исследование НПФ «Сбербанка», именно люди после 50 лет, готовясь к окончанию трудовой деятельности, резко снижают расходы на отдых и развлечения и начинают активно заниматься накоплениями. Как отмечали аналитики, только 13% людей моложе 40 лет имеют срочные банковские вклады, а с возрастом этот процент повышается: среди 50–55-летних их уже 28,7%, среди 55–60-летних — 29%.

Льготный режим

По данным Агентства по страхованию вкладов, остаток превышает миллион рублей на 5,9 млн банковских счетов. То есть, речь в этом случае явно идет не только о богатых россиянах.

Некоторые пенсионеры и люди старшего поколения накопили определенные суммы в банках, и могут таким образом получать прибавку к небольшой пенсии, ощущая себя более комфортно, отметил в беседе с "Известиями" Ярослав Нилов.

- Для таких граждан налог в 13% на доход может быть ощутим, в том числе и чисто психологически. Это может создать определенное недоверие и напряженность, поэтому мы в комитете, хотя это и не наш профиль, внимательно изучим проект, когда он будет внесен. И будем предлагать ввести льготный режим по этому налогу для определенной категории граждан, которые сегодня живут в том числе за счет дохода с накоплений, рассматривая их в качестве прибавки к пенсии. Вопрос достаточно серьезный, нужно посмотреть редакцию, что будет в третьем чтении, какие будут поправки, - сказал депутат.

Помимо действительно богатых людей, накопления есть и у граждан предпенсионного возраста, согласен и сенатор, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Однако ответить, будет ли Союз выступать с какой-то инициативой по этому поводу, он пока не готов.

- Пока у нас нет статистики, нужно изучать вопрос. Возможно, после этого родится инициатива, но трудно пока сказать, как это можно реализовать, - заметил он.

В Минтруде на вопрос «Известий», будет ли ведомство выступать с предложениями по льготам для старшего поколения по НДФЛ на доходы от вкладов, ответили, что вопросы налоговой политики находятся в компетенции Минфина.

Социолог Алексей Фирсов не уверен, что для разных возрастных категорий должны быть различные условия хранения средств в коммерческих банках. Но он полагает, что изначально планка в миллион рублей – слишком низкая.

- Эта мера — своего рода налог на богатых. Но миллион – это те средства, которые в долгосрочной перспективе могут накопить граждане с различным уровнем дохода, в том числе пенсионеры. Полагаю, что кратное увеличение планки, могло бы вывести из-под налогообложения как раз самые чувствительные категории граждан. На мой взгляд, с ними надо деликатнее. Тем более, что уже пошли сообщения об оттоке вкладов. Пока они не носят массовый характер, но недопонимание порождает вопросы, - заметил Алексей Фирсов.

Без паники

Депутат Ярослав Нилов призывает не поддаваться панике и дождаться проекта, который будет содержать поправки в Налоговый кодекс.

- После обращения некоторые восприняли это как решенный вопрос и побежали досрочно изымать вклады. Тем самым теряя процентный доход, который они заработали, поскольку он не выплачивается в случае досрочного расторжения договора, - подчеркнул депутат.

Парламентарий также напомнил, что норма начнет действовать только после подписания президентом, а до этого законопроект должна принять Госдума и одобрить Совет Федерации.

- Пока законопроект не пройдет Госдуму, лично я не понимаю всех нюансов. Нужно дождаться юридических формулировок. И важно понять, будет ли вообще выгодно при условии налога с дохода хранить деньги в банке, учитывая, что на проценты со сбережений оказывает влияние и инфляция, - отметил Ярослав Нилов.

Пока явных проблем с оттоком вкладов нет ни у одного банка, рассказал «Известиям» Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России (АРБ), где создан штаб по аккумулированию информации от кредитных организаций.

- Ряд банков сообщили о звонках обеспокоенных вкладчиков, которые пытаются заказать больше суммы для снятия или задавали вопросы. Операторы со всеми индивидуально работают и рассказывают. Основная проблема — многие не понимают, что происходит. Есть категория граждан, которая всего боится, и при любых высказываниях начинает паниковать и забирать средства, - пояснил представитель АРБ.

По его словам, некоторые вкладчики, например опасаются, что налогом будет облагаться вся сумма, находящаяся на депозите. Кто-то выясняет, можно ли снять деньги, если положили их недавно.

- Есть те, кто решили, что считать налог будут по отдельным вкладам, поэтому решили собрать, раздробить и разнести по банкам, - пояснил Алексей Войлуков.

В то же время банки сами еще не имеют достаточной информации, чтобы компетентно проконсультировать клиентов, заметил эксперт.