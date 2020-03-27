Жилищный помощник: в кабмине обсуждают субсидирование ипотечных ставок

Во второй пакет антикризисного плана может войти субсидирование процентной ставки по ипотеке в случае, если Центробанк начнет повышать ключевую. Также рассматривается вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки на заемщиков, желающих взять жилищный кредит. Об этом «Известиям» рассказал федеральный чиновник. Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил, что такие меры действительно обсуждаются. По словам источника, в период начинающегося кризиса необходимо поддержать ипотечное кредитование и не допустить повышения процентов по уже выданным займам.

Антикризисная ставка

Минстрой и Минэкономразвития обсуждают с Центральным банком вопрос о том, чтобы не вводить с 1 июля показатель долговой нагрузки (ПДН) для граждан, которые хотят взять жилищный кредит. Эта мера необходима для того, чтобы не допустить спада ипотечного кредитования, рассказал федеральный чиновник.

Справка «Известий» Показатель долговой нагрузки — это отношение платежей по всем кредитам к доходу заемщика. Если ПДН превышает 50%, то банк должен начислять по таким займам дополнительные резервы. Это делает кредитование граждан невыгодным для финансовых организаций. Для потребительского кредитования без залога мера действует с 1 октября 2019 года.

Также Минстрой и Минэкономразвития предлагают субсидировать ставки по ипотеке, если начнет повышаться ключевая ставка ЦБ. Эта мера работала в рамках предыдущих антикризисных планов и оказалась самой популярной.

Жилищный помощник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Главное сейчас — не допустить повышения процентов по уже выданным ипотечным кредитам, — сказал источник. По его словам, такое возможно, особенно если ставка по займу изначально определялась как плавающая.

Также планируется обсудить с ЦБ вопрос неначисления дополнительных резервов для банков по кредитам, которые реструктуризируются из-за того, что заемщик попал в сложную экономическую ситуацию .

Замминистра финансов Алексей Моисеев подтвердил «Известиям», что такие меры в готовящийся второй пакет антикризисного плана действительно рассматриваются. На вопрос, поддерживает ли Минфин субсидирование процентной ставки по ипотеке из бюджета, Алексей Моисеев ответил: «Обсуждаем». При этом он сказал, что Минфин поддерживает предложение не вводить показатель долговой нагрузки для будущих ипотечников.

Лучшая практика

Мера по субсидированию из бюджета процентной ставки по ипотеке работала в период предыдущего кризиса в 2015–2016 годах. Тогда она оказалась самой популярной из антикризисного плана , рассказывал первый вице-премьер Игорь Шувалов (сейчас возглавляет госкорпорацию ВЭБ.РФ). До какого уровня за счет субсидий могут быть снижены ипотечные ставки сейчас ни источник, ни Алексей Моисеев не сказали .

Но в 2015 году компенсация рассчитывалась как разница между ключевой ставкой, увеличенной на 3,5 процентных пункта, и процентом, который предлагал банк. В 2016 году из бюджета субсидировали 1,5%. В 2015 году на программу было выделено 9 млрд бюджетных рублей, а в 2016-м — 16,5.

Жилищный помощник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Несмотря на то что Центральный банк на заседании 20 марта оставил ключевую ставку без изменения на уровне 6%, некоторые кредитные организации все-таки повысили проценты по ипотеке , писали «Ведомости». Так, на 1,5 п.п. увеличили ставки Юникредит Банк и Транскапиталбанк. О готовности это сделать заявлял и Абсолют Банк. Также вопрос корректировки ставок рассматривали Альфа-банк, «Открытие», Росбанк.

В Абсолют Банке в ответ на запрос «Известий» сообщили, что ипотечную ставку скорректировали на 1 п.п. Предлагаемые антикризисные меры там поддержали, добавив, что для устойчивого спроса необходимо снизить ставку до 4–5%. В пресс-службе Промсвязьбанка также отметили, что предложения окажут помощь в развитии жилищного кредитования. В пресс-службе ВТБ сообщили, что обсуждают с ЦБ пакет необходимых мер, но субсидирование ставок пока не затрагивалось. При этом в банке подчеркнули, что поддерживают эту меру и считают необходимым расширить ее на всех заемщиков, столкнувшихся с финансовыми сложностями.

В пресс-службе ЦБ оперативно на вопросы «Известий» не ответили. В Минстрое сообщили, что уже направили свои предложения для антикризисного плана в правительство , отказавшись раскрыть их содержание.

В пресс-службе Минэкономразвития не подтвердили, но и не опровергли предложения по субсидированию ипотечной ставки и отсрочке введения ПДН для граждан, желающих взять жилищный займ. В ведомстве сообщили, что совместно с другими органами власти и Банком России разрабатывают комплекс мер, направленных на поддержку домохозяйств и финансовых институтов.

— Готовятся предложения по дополнительным мерам поддержки населения, в том числе и связанным со снижением долговой нагрузки . Об уровне снижения говорить преждевременно, этот вопрос будет обсуждаться при подготовке соответствующего акта, — отметили в министерстве.

Миллиарды в год

Против отмены ПДН для ипотеки и начисления банками дополнительных резервов при реструктуризации кредитов, скорее всего, выступит Центральный банк, который их вводил специально, чтобы не допустить долгового пузыря , отметил эксперт «Финама» Алексей Коренев. Указанные меры, конечно, поддержат ипотечную активность населения, но это будут не самые качественные кредиты: велик риск того, что при падении реальных доходов заемщики не смогут обслуживать долги , отметил он.

Меры по стимулированию ипотечного рынка призваны в первую очередь успокоить население , которое поддается панике и зачастую принимает нерациональные финансовые решения, заявил доцент РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Сегодня банки играют на опережение и поднимают ставки.

Жилищный помощник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Властям действительно следует приложить все усилия, чтобы проценты по жилищному кредиту не росли выше 9% — среднего показателя сегодня , отметил эксперт. Если государство будет субсидировать хотя бы 2% по ипотечным займам, портфель которых прирастает на 1 трлн рублей ежегодно, то им понадобится на эти цели минимум 20 млрд рублей в год, резюмировал эксперт.

Дедлайн — вчера

Собеседники «Известий» не назвали точный срок, когда может появиться второй антикризисный план. По их словам, это должно произойти как можно скорее . Окончательной ясности с новым пакетом поддержки пока нет, признают источники, близкие к правительству. Почти в ежедневном режиме поступает множество предложений от отраслевых ведомств и бизнеса. По словам источника «Известий», одна из вероятных мер — это отсрочка или освобождение автопроизводителей от необходимости платить утилизационный сбор — по крайней мере на три месяца.

— Эта мера может позволить хоть как-то простимулировать спрос на автомобили , который падает катастрофическими темпами. К тому же из-за ослабления рубля себестоимость производства может резко увеличиться, — пояснил собеседник.

В Минфине на просьбу подтвердить обсуждение такой поддержки предложили обратиться в Минпромторг. Там сообщили, что сейчас правительство рассматривает различные варианты поддержки автопроизводителей.