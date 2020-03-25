Путин предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил предусмотреть каникулы по потребительским кредитам и ипотеке без штрафных санкций.

«Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам в случае падения доходов более чем на 30%», — заявил глава государства.

Он также поручил Центробанку предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

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