Вакцина от кризиса: объявленных мер поддержки экономики может не хватить
Мер, принятых правительством и Банком России для поддержки экономики, может быть недостаточно, солидарны опрошенные «Известиями» аналитики. При этом они отмечают, что шаги, направленные на оказание помощи пострадавшим секторам, правильные. Российской экономике сейчас особенно трудно: одновременно она оказалась под давлением COVID-19 и дешевеющей нефти, поэтому невозможно найти решение, которое стало бы панацеей, поясняют эксперты. Сейчас у них уже нет сомнений, что по итогам года мы увидим околонулевой рост ВВП и инфляцию выше 4%.
Двойной удар
23 марта мировые рынки, включая российский, продолжили снижаться. Шанхайский индекс упал на 3%, европейские площадки к 17:00 мск теряли 2–3% капитализации, Америка тоже открылась в минусе — основные индикаторы сокращались на 1,5–2,7%. Индекс Мосбиржи в ходе торгов падал на 5%, РТС — на 7%. В итоге площадки закрылись снижением на 3,36 и 4,38% соответственно. Нефть марки Brent дешевела до $24,96 за баррель. Доллар в моменте дорожал до 81,5 рубля, евро — до 87,4 рубля, но ближе к 20:00 российская валюта укрепилась — доллар расчетами «завтра», по данным на 20:00 мск, стоил 79,77 рубля, евро — 85,8.
Отчасти этому способствовало заявление американской Федеральной резервной системы. Чтобы помочь рынку ликвидностью, она купит на этой неделе казначейские облигации на $375 млрд и ипотечные бумаги на $250 млрд. Планы ФРС залить рынки деньгами ослабили давление на более рисковые активы, включая российские.
Решение Банка России о сохранении ставки на уровне 6% было правильным, отметили опрошенные «Известиями» аналитики. ЦБ не поддался на призывы к ужесточению монетарных условий, сделав выбор в пользу финансовой стабильности и доступности кредитования для экономики, говорится в исследовании Росбанка.
По итогам пятничного заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что рассматривались все три варианта — снизить, повысить и оставить показатель как есть. Это неудивительно, отметил экономист аналитического управления ФК «Открытие» Андрей Никандров, поскольку экономика оказалась под давлением разнонаправленных шоков: ослабление рубля оказывает проинфляционное влияние, а замедление экономики — дефляционный эффект.
Для большинства отраслей предпочтительны сравнительно низкие ставки, поскольку это залог более дешевого финансирования, сказал руководитель инвестиционного направления МКБ private bank Валентин Журба. Но слишком резкое ускорение инфляции может привести к разгону темпов роста закредитованности компаний и населения — и тогда ставку придется повышать быстрее.
Банк России не ответил на запрос «Известий» о том, готов ли он предпринять дополнительные шаги, если окажется, что введенных мер недостаточно.
По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в случае шоковых событий ЦБ РФ может «точечно», на определенное время, поднимать ключевую ставку. Чтобы не вызвать массового исхода иностранного капитала из российских бумаг и усиления рыночных спекуляций, ЦБ продолжит стабилизацию рынков, увеличивая продажу валюты и предоставление ликвидности, добавил он.
Хорошо, но мало
Некоторые отрасли уже сильно пострадали от падения спроса, но последствия будут еще сложнее — вплоть до закрытия предприятий, поделился вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. Хуже всего ситуация в авиакомпаниях, турфирмах, гостиничном бизнесе, в торговле, сфере офлайн-развлечений, у организаторов выставок и предприятий сферы питания, отметил он.
— Теоретически от ослабления рубля выигрывают экспортеры, но рост стоимости продукции нивелируется сокращением объемов поставок. В случае продолжительной пандемии и усиления экономического кризиса, доля безработных увеличится, а многие предприятия закроются, — подчеркнул Ильгиз Баймуратов.
По итогам 2020 года рост российского ВВП замедлится до 0,5–0,8%, а экономика окажется в рецессии, отметил гендиректор Bengala Investment Алексей Буянов. По мнению главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, рост ВВП не превысит 0,3%, инфляция составит 6%, а ключевая ставка — 6,5%. Доцент РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе ожидает отрицательного роста ВВП в 2020 году.
Скорая помощь
Для снижения негативного влияния от распространения COVID-19 в России правительство утвердило антикризисный план. Первоочередные меры предусматривают 54 мероприятия, направленные на обеспечение граждан товарами первой необходимости, поддержку населения, бизнеса и экономики в целом. В качестве общесистемных мер кабмин создаст финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложной ситуации.
Согласно плану, уже с 20 марта идет оперативный мониторинг цен в регионах. В частности, речь идет о стоимости товаров первой необходимости: продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, включая средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Также предусмотрена поддержка для торговых предприятий, а именно льготное субсидирование в обеспечении ими запасов социально значимой продукции.
Налоговые каникулы получат турбизнес и авиаперевозчики, которые оказались в наиболее сложной ситуации. В частности, туроператоры могут в этом году не платить взносы в резервный фонд ассоциации «Турпомощь», а порядок компенсации убытков, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, будет разработан в ближайшее время.
В плане предусмотрена поддержка малых и средних предприятий и региональных бюджетов, а также ведение в ЕАЭС запрета на вывоз критически важных медикаментов и других защитных средств.
Объявленных правительством и Банком России мер может не хватить для того, чтобы удержать экономику в зоне роста, предупредил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По мнению Теймураза Вашакмадзе, предпринятых шагов недостаточно. Из-за слабого спроса у бизнесменов, скорее всего, нет резервов, сказал он.
Список антикризисных мер будет расширяться по мере ухудшения ситуации в экономике из-за падения внутреннего и внешнего спроса, полагает Кирилл Соколов из Совкомбанка. Он добавил, что сейчас во всем мире правительства и центробанки наращивают меры стимулирования экономики, поддержки бизнеса и населения.