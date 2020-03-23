Вакцина от кризиса: объявленных мер поддержки экономики может не хватить

Мер, принятых правительством и Банком России для поддержки экономики, может быть недостаточно, солидарны опрошенные «Известиями» аналитики. При этом они отмечают, что шаги, направленные на оказание помощи пострадавшим секторам, правильные . Российской экономике сейчас особенно трудно: одновременно она оказалась под давлением COVID-19 и дешевеющей нефти, поэтому невозможно найти решение, которое стало бы панацеей, поясняют эксперты. Сейчас у них уже нет сомнений, что по итогам года мы увидим околонулевой рост ВВП и инфляцию выше 4%.

Двойной удар

23 марта мировые рынки, включая российский, продолжили снижаться. Шанхайский индекс упал на 3%, европейские площадки к 17:00 мск теряли 2–3% капитализации, Америка тоже открылась в минусе — основные индикаторы сокращались на 1,5–2,7%. Индекс Мосбиржи в ходе торгов падал на 5%, РТС — на 7%. В итоге площадки закрылись снижением на 3,36 и 4,38% соответственно. Нефть марки Brent дешевела до $24,96 за баррель. Доллар в моменте дорожал до 81,5 рубля, евро — до 87,4 рубля, но ближе к 20:00 российская валюта укрепилась — доллар расчетами «завтра», по данным на 20:00 мск, стоил 79,77 рубля, евро — 85,8.

Отчасти этому способствовало заявление американской Федеральной резервной системы. Чтобы помочь рынку ликвидностью, она купит на этой неделе казначейские облигации на $375 млрд и ипотечные бумаги на $250 млрд. Планы ФРС залить рынки деньгами ослабили давление на более рисковые активы, включая российские.

Решение Банка России о сохранении ставки на уровне 6% было правильным, отметили опрошенные «Известиями» аналитики. ЦБ не поддался на призывы к ужесточению монетарных условий, сделав выбор в пользу финансовой стабильности и доступности кредитования для экономики, говорится в исследовании Росбанка.

По итогам пятничного заседания председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что рассматривались все три варианта — снизить, повысить и оставить показатель как есть. Это неудивительно, отметил экономист аналитического управления ФК «Открытие» Андрей Никандров, поскольку экономика оказалась под давлением разнонаправленных шоков: ослабление рубля оказывает проинфляционное влияние, а замедление экономики — дефляционный эффект.

Для большинства отраслей предпочтительны сравнительно низкие ставки, поскольку это залог более дешевого финансирования , сказал руководитель инвестиционного направления МКБ private bank Валентин Журба. Но слишком резкое ускорение инфляции может привести к разгону темпов роста закредитованности компаний и населения — и тогда ставку придется повышать быстрее.

Экономика_2 Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Банк России не ответил на запрос «Известий» о том, готов ли он предпринять дополнительные шаги, если окажется, что введенных мер недостаточно.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, в случае шоковых событий ЦБ РФ может «точечно», на определенное время, поднимать ключевую ставку. Чтобы не вызвать массового исхода иностранного капитала из российских бумаг и усиления рыночных спекуляций, ЦБ продолжит стабилизацию рынков, увеличивая продажу валюты и предоставление ликвидности , добавил он.

Хорошо, но мало

Некоторые отрасли уже сильно пострадали от падения спроса, но последствия будут еще сложнее — вплоть до закрытия предприятий, поделился вице-президент международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. Хуже всего ситуация в авиакомпаниях, турфирмах, гостиничном бизнесе, в торговле, сфере офлайн-развлечений, у организаторов выставок и предприятий сферы питания, отметил он.

— Теоретически от ослабления рубля выигрывают экспортеры, но рост стоимости продукции нивелируется сокращением объемов поставок. В случае продолжительной пандемии и усиления экономического кризиса, доля безработных увеличится, а многие предприятия закроются, — подчеркнул Ильгиз Баймуратов.

По итогам 2020 года рост российского ВВП замедлится до 0,5–0,8%, а экономика окажется в рецессии, отметил гендиректор Bengala Investment Алексей Буянов. По мнению главного экономиста Совкомбанка Кирилла Соколова, рост ВВП не превысит 0,3%, инфляция составит 6%, а ключевая ставка — 6,5%. Доцент РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе ожидает отрицательного роста ВВП в 2020 году.

Скорая помощь

Для снижения негативного влияния от распространения COVID-19 в России правительство утвердило антикризисный план. Первоочередные меры предусматривают 54 мероприятия, направленные на обеспечение граждан товарами первой необходимости, поддержку населения, бизнеса и экономики в целом . В качестве общесистемных мер кабмин создаст финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, оказавшихся в сложной ситуации.

Согласно плану, уже с 20 марта идет оперативный мониторинг цен в регионах. В частности, речь идет о стоимости товаров первой необходимости : продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, включая средства дезинфекции и индивидуальной защиты. Также предусмотрена поддержка для торговых предприятий, а именно льготное субсидирование в обеспечении ими запасов социально значимой продукции.

Налоговые каникулы получат турбизнес и авиаперевозчики, которые оказались в наиболее сложной ситуации. В частности, туроператоры могут в этом году не платить взносы в резервный фонд ассоциации «Турпомощь», а порядок компенсации убытков, которые связаны с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, будет разработан в ближайшее время.

В плане предусмотрена поддержка малых и средних предприятий и региональных бюджетов, а также ведение в ЕАЭС запрета на вывоз критически важных медикаментов и других защитных средств.

Экономика_5 Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Объявленных правительством и Банком России мер может не хватить для того, чтобы удержать экономику в зоне роста, предупредил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По мнению Теймураза Вашакмадзе, предпринятых шагов недостаточно. Из-за слабого спроса у бизнесменов, скорее всего, нет резервов, сказал он.