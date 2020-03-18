Возьми и сохрани: оставит ли ЦБ ставку в 6% при рекордном падении рубля

Банк России 20 марта скорее всего оставит ключевую ставку на уровне 6%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ранее ожидалось, что резкое ослабление курса рубля приведёт к повышению инфляции , а это потянет за собой и увеличение ключевого показателя ЦБ. Теперь сохранение ставки ожидается и несмотря на рекордное падение цен на нефть 18 марта — ниже $25 за баррель, а также на максимальные значения курсов европейской и американской валют (88,72 руб./€ и 80,87 руб./$.). В банковском секторе достаточно ликвидности, а сохранение ключевой ставки поддержит экономику России, считают эксперты.

Стабильное решение

Ключевая ставка останется на уровне 6% — такого решения от ЦБ ожидают участники консенсус-прогноза «Известий», в нем приняли участие аналитики из топ-40 российских банков, брокерских компаний и аналитических агентств. В том, что Банк России не будет менять ставку, уверены 65% опрошенных участников. По мнению остальных, регулятор поднимет ее, но не более, чем на 0,5 п.п.

На последних заседаниях ЦБ снижал показатель, обосновывая это уменьшением инфляции и замедлением экономического роста в России. 7 февраля, как и на предыдущих собраниях, регулятор дал сигнал о дальнейшем уменьшении показателя. Однако за это время российская и мировая экономики столкнулись сразу с несколькими шоковыми явлениями: распространением коронавируса, глобальным замедлением ВВП, падением цен на нефть.

На прошлой неделе опрошенные «Известиями» аналитики ожидали: если рубль ослабнет и его курс будет более 75 руб./$., то ЦБ примет решение о повышении ставки. За два дня до заседания, 18 марта, рубль ослаб до 80,87 руб./$. и 88,72 руб./ €, обновив исторический минимум.

Однако если в марте повысят ключевую, то это ударит по экономическому росту, который и так сейчас испытывает повышенный риск из-за мировой ситуации и эпидемии COVID-19, считает аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский . Он пояснил, что низкие ставки в экономике позволяют компаниям брать кредиты и делать инвестиции на доступных условиях, что сейчас для них особенно важно . Кроме того, снижение стоимости рубля не сразу отражается на динамике инфляции — как правило, это занимает два-три месяца, по мере замещения в цепи импорта сырья и товаров, закупленных по старым ценам, добавил Станислав Дужинский.

За две последние недели действительно возникали опасения насчет ужесточения политики регулятора по примеру кризисов 2008 и 2014 годов: в конце 2014-го ключевая ставка увеличилась сразу до 17%, напомнил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Однако нынешний кризис имеет свою особенность — сейчас нет проблемы ликвидности. В бюджете есть резервы, которые власти готовы тратить ближайшие пару лет, пока нефть подстраивается под новый баланс фундаментальных факторов , успокоил эксперт.

ЦБ поддержит отечественный финансовый рынок за счёт увеличения объёмов продаж валюты — этого будет достаточно для сдерживания инфляции, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович . Кроме того, российский банковский рынок не испытывает недостатка резервов, а уровень панических настроений вокруг коронавируса в РФ намного ниже, чем в Европе и США, считают в УБРиР.

Тем временем ФРС США в марте провела два внеплановых заседания, снизив показатель до 0-0,25%. Американский регулятор сообщил, что намерен держать ставку на околонулевом уровне «до тех пор, пока он не будет уверен, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».

Со своей стороны, правительство России представило ряд мер по поддержанию экономики. В том числе, ФНС позволит отложить уплату налогов и страховых взносов представителям туристической отрасли и авиаперевозок. Именно эти сферы в первую очередь пострадали из-за распространения нового коронавируса. Минфин внесёт законопроект, по которому на задолженность по налогам турфирм и авиаперевозчиков не буду начисляться пени.

Минэкономразвития должно ускорить принятие поправок в закон о банкротстве граждан, которые облегчат процедуру погашения всех задолженностей для россиян с низким уровнем доходов. Кроме того, ведомство внесет законопроект о моратории на подачу заявлений для объявления несостоятельности, а также проект акта с процедурой реструктуризации долгов. ФНС и ЦБ также должны отложить до 1 мая 2020-го процедуры банкротства физлиц перед госбюджетом (например, за неуплату налогов) или перед кредитными организациями (например, за просрочку кредита), если ранее по ним не было возбуждено соответствующего дела.

Трёхлетний антирекорд

Курсы евро и доллара 18 марта достигли своих максимальных значений с 2016 года: иностранные валюты выросли до уровней 88,72 руб./€ и 80,87 руб./$. В этот момент Мосбиржа приостановила торги по рублю. Отметка 80,87 — максимально допустимая Мосбиржей на 18 марта, выставление заявок ограничено этим уровнем. Нефть марки Brent 18 марта упала ниже $25 за баррель, опустившись до уровня 2003 года.

Ослабел также и основной индикатор фондового рынка России — индекс Московской биржи, он снизился на 5% — до 2,112 пунктов. Акции крупнейших отечественных компаний также снизились: сильнее всего с начала дня подешевели Лукойл (-9,9%), Алроса (-8,4), Норникель (-9,9%) и Яндекс (-4,4%).

До конца марта 2020-го рубль будет ослабевать, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса: по усреднённой оценке, курс составит 82 руб./$ и 88 руб./€ . Стоимость нефти опрошенные аналитики ожидают ниже уровня в $25 за баррель. Риски дальнейшего ослабления рубля остаются, поскольку низкие цены на нефть напрямую отражаются в выручке предприятий нефтегазового сектора и доходах государственного бюджета, отметили в «Открытие Research».

Из-за жестких карантинных мер в Европе, США и Азии в марте ожидается мощное падение спроса на топливо, при этом страны-нефтепроизводители угрожают резко нарастить добычу с 1 апреля, когда закончит действие соглашение ОПЕК+ о ее ограничении, напомнил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он добавил, что во времена высокой волатильности и неопределённости на рынках инвесторы предпочитают выводить деньги из развивающихся стран, в том числе из России.