Возьми и сохрани: оставит ли ЦБ ставку в 6% при рекордном падении рубля
Банк России 20 марта скорее всего оставит ключевую ставку на уровне 6%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ранее ожидалось, что резкое ослабление курса рубля приведёт к повышению инфляции, а это потянет за собой и увеличение ключевого показателя ЦБ. Теперь сохранение ставки ожидается и несмотря на рекордное падение цен на нефть 18 марта — ниже $25 за баррель, а также на максимальные значения курсов европейской и американской валют (88,72 руб./€ и 80,87 руб./$.). В банковском секторе достаточно ликвидности, а сохранение ключевой ставки поддержит экономику России, считают эксперты.
Стабильное решение
Ключевая ставка останется на уровне 6% — такого решения от ЦБ ожидают участники консенсус-прогноза «Известий», в нем приняли участие аналитики из топ-40 российских банков, брокерских компаний и аналитических агентств. В том, что Банк России не будет менять ставку, уверены 65% опрошенных участников. По мнению остальных, регулятор поднимет ее, но не более, чем на 0,5 п.п.
На последних заседаниях ЦБ снижал показатель, обосновывая это уменьшением инфляции и замедлением экономического роста в России. 7 февраля, как и на предыдущих собраниях, регулятор дал сигнал о дальнейшем уменьшении показателя. Однако за это время российская и мировая экономики столкнулись сразу с несколькими шоковыми явлениями: распространением коронавируса, глобальным замедлением ВВП, падением цен на нефть.
На прошлой неделе опрошенные «Известиями» аналитики ожидали: если рубль ослабнет и его курс будет более 75 руб./$., то ЦБ примет решение о повышении ставки. За два дня до заседания, 18 марта, рубль ослаб до 80,87 руб./$. и 88,72 руб./ €, обновив исторический минимум.
Однако если в марте повысят ключевую, то это ударит по экономическому росту, который и так сейчас испытывает повышенный риск из-за мировой ситуации и эпидемии COVID-19, считает аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. Он пояснил, что низкие ставки в экономике позволяют компаниям брать кредиты и делать инвестиции на доступных условиях, что сейчас для них особенно важно. Кроме того, снижение стоимости рубля не сразу отражается на динамике инфляции — как правило, это занимает два-три месяца, по мере замещения в цепи импорта сырья и товаров, закупленных по старым ценам, добавил Станислав Дужинский.
За две последние недели действительно возникали опасения насчет ужесточения политики регулятора по примеру кризисов 2008 и 2014 годов: в конце 2014-го ключевая ставка увеличилась сразу до 17%, напомнил главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. Однако нынешний кризис имеет свою особенность — сейчас нет проблемы ликвидности. В бюджете есть резервы, которые власти готовы тратить ближайшие пару лет, пока нефть подстраивается под новый баланс фундаментальных факторов, успокоил эксперт.
ЦБ поддержит отечественный финансовый рынок за счёт увеличения объёмов продаж валюты — этого будет достаточно для сдерживания инфляции, согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Кроме того, российский банковский рынок не испытывает недостатка резервов, а уровень панических настроений вокруг коронавируса в РФ намного ниже, чем в Европе и США, считают в УБРиР.
Тем временем ФРС США в марте провела два внеплановых заседания, снизив показатель до 0-0,25%. Американский регулятор сообщил, что намерен держать ставку на околонулевом уровне «до тех пор, пока он не будет уверен, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности».
Со своей стороны, правительство России представило ряд мер по поддержанию экономики. В том числе, ФНС позволит отложить уплату налогов и страховых взносов представителям туристической отрасли и авиаперевозок. Именно эти сферы в первую очередь пострадали из-за распространения нового коронавируса. Минфин внесёт законопроект, по которому на задолженность по налогам турфирм и авиаперевозчиков не буду начисляться пени.
Минэкономразвития должно ускорить принятие поправок в закон о банкротстве граждан, которые облегчат процедуру погашения всех задолженностей для россиян с низким уровнем доходов. Кроме того, ведомство внесет законопроект о моратории на подачу заявлений для объявления несостоятельности, а также проект акта с процедурой реструктуризации долгов. ФНС и ЦБ также должны отложить до 1 мая 2020-го процедуры банкротства физлиц перед госбюджетом (например, за неуплату налогов) или перед кредитными организациями (например, за просрочку кредита), если ранее по ним не было возбуждено соответствующего дела.
Трёхлетний антирекорд
Курсы евро и доллара 18 марта достигли своих максимальных значений с 2016 года: иностранные валюты выросли до уровней 88,72 руб./€ и 80,87 руб./$. В этот момент Мосбиржа приостановила торги по рублю. Отметка 80,87 — максимально допустимая Мосбиржей на 18 марта, выставление заявок ограничено этим уровнем. Нефть марки Brent 18 марта упала ниже $25 за баррель, опустившись до уровня 2003 года.
Ослабел также и основной индикатор фондового рынка России — индекс Московской биржи, он снизился на 5% — до 2,112 пунктов. Акции крупнейших отечественных компаний также снизились: сильнее всего с начала дня подешевели Лукойл (-9,9%), Алроса (-8,4), Норникель (-9,9%) и Яндекс (-4,4%).
До конца марта 2020-го рубль будет ослабевать, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса: по усреднённой оценке, курс составит 82 руб./$ и 88 руб./€. Стоимость нефти опрошенные аналитики ожидают ниже уровня в $25 за баррель. Риски дальнейшего ослабления рубля остаются, поскольку низкие цены на нефть напрямую отражаются в выручке предприятий нефтегазового сектора и доходах государственного бюджета, отметили в «Открытие Research».
Из-за жестких карантинных мер в Европе, США и Азии в марте ожидается мощное падение спроса на топливо, при этом страны-нефтепроизводители угрожают резко нарастить добычу с 1 апреля, когда закончит действие соглашение ОПЕК+ о ее ограничении, напомнил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов. Он добавил, что во времена высокой волатильности и неопределённости на рынках инвесторы предпочитают выводить деньги из развивающихся стран, в том числе из России.