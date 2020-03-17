Уступили дороги: антикризисный план частично оплатят за счет инфраструктуры

Антикризисный план могут профинансировать за счет переноса расходов по крупным стройкам на более отдаленную перспективу. О том, что такой вариант обсуждается в правительстве, «Известиям» рассказали федеральный чиновник и собеседник, близкий к кабмину. В частности, планируется пересмотреть проекты развития магистральной инфраструктуры: масштабное строительство дорог не потребуется до тех пор, пока не восстановится глобальная экономика, прежде всего китайская, пояснили источники. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду (документ есть у «Известий») разработать варианты перехода чиновников и сотрудников госкомпаний на дистанционную работу, а ФСО — создать безопасную систему проведения онлайн-совещаний.

План верхнего уровня

План по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями планируют профинансировать за счет временного сокращения программы госинвестиций в крупные проекты, а также плана развития магистральной инфраструктуры, рассказал «Известиям» источник, близкий к правительству. Информацию подтвердил федеральный чиновник. По их словам, расходы бюджета на этот год, по всей видимости, придётся перераспределить. Дело даже не столько в том, что в казне не хватает денег на те или иные направления расходов, а в пересмотре прогнозов развития мировой экономики, в частности, спроса на перевозки. Строительство новых дорог не потребуется, пока не восстановится транспортное сообщение.

— Какой будет структура спроса на товары российского экспорта? Когда восстановится Китай? Куда он бросит ресурсы? Сказать пока невозможно. Вряд ли мы в ближайшее время будем возить туда те же металлы или уголь в прежних объемах, — поясняет близкий к правительству источник. — Спрос на продукцию из КНР, в том числе на продукты массового потребления, тоже снизится. В таких условиях прогнозы потребности в транспортной инфраструктуре придется пересмотреть.

При этом от отсрочки по выплате дивидендов госкомпаний на полгода, о которой ранее сообщали СМИ, в правительстве отказались, отметили собеседники «Известий».

Вечером 16 марта у первого вице-премьера Андрея Белоусова прошло совещание, на котором обсуждались дополнительные меры поддержки для антикризисного плана. По словам одного из участников заседания, это будет документ верхнего уровня. Это означает, что в нем укажут общие формулировки, например, «Льготные кредиты», а далее будет идти отсылка к документам второго уровня, которые и установят послабления. Это может быть, например, постановление правительства.

Комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 года стоимостью 6,3 трлн рублей включает 11 федеральных проектов. В его транспортную часть включены, в том числе проекты «Европа – Западный Китай», «Морские порты России», «Железнодорожный транспорт и транзит» и другие.

Представитель Андрея Белоусова отказался от комментариев.

Глава «Опоры России» Александр Калинин, который также находится на совещании у Андрея Белоусова, рассказал, что меры поддержки бизнеса были расширены. Например, налоговые каникулы планируется установить не только для туроператоров и авиакомпаний, но и для индивидуальных предпринимателей, которые работают в качестве турагентов. Также дать отсрочку по фискальным выплатам могут предприятиям из сфер транспорта и логистики, общепита, выставочной деятельности. Планируется ввести компенсации банкам по кредитам МСП, а также государственным МФО и гарантийным фондам, работающим с малым бизнесом.

В пресс-службе Минфина сообщили, что «сейчас идет подготовка плана первоочередных действий для поддержки экономики и граждан, вопросы прорабатываются».

Сейчас не тот момент, когда нужно долго анализировать, какие расходы наиболее, а какие наименее эффективны для перераспределения средств, считает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Следует выделять деньги максимально оперативно, причем в первую очередь на экстренные закупки необходимых препаратов и оборудования, форсирование строительства клиник и так далее.

Руководитель направления анализа и прогнозирования ЦМАКП Дмитрий Белоусов считает, что, кроме пересмотра инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры, целесообразно было бы частично перераспределить средства оборонных программ. Дело в том, что социальные обязательства сейчас в приоритете, их ждет население, а в условиях падения нефтяных котировок и ослабления рубля стоимость импортных продуктов и одежды в любом случае возрастет. Поэтому на борьбу с бедностью потребуется выделить значительно больше денег, чем изначально планировалось, резюмировал эксперт.

Рассадят по домам

Кроме предоставления ресурсов на приоритетные направления, правительство запланировало ужесточить распорядок работы госорганов. Михаил Мишустин, который возглавил координационный совет по борьбе с COVID-19, поручил главе Минтруда Антону Котякову разработать рекомендации по режиму труда чиновников и сотрудников организаций с госучастием. В частности, предусмотреть возможности по переводу на удаленную работу, сократить количество совещаний и командировок, постоянно контролировать состояние здоровья работников. Пакет поручений есть у «Известий».

А перед ФСО премьер поставил задачу обеспечить техническую возможность по проведению совещаний в режиме видео-конференции. Также Минкомсвязи и Минздраву было поручено организовать сайт для информирования граждан о развитии ситуации с коронавирусом.

Впрочем, окончательно с планом поддержки приоритетных направлений борьбы с коронавирусом и его последствиями к вечеру 16 марта правительство не определилось.

Ранее на совещании с членами кабмина Михаил Мишустин сообщил о решении учредить резервный фонд объёмом 300 млрд рублей, премировать врачей, борющихся с COVID-19, создать запасы лекарств и товаров первой необходимости, разрешить туристическим и авиационным компаниям отложить выплаты налогов, предоставить льготные кредиты для торговых организаций, нарастить финансирование малого бизнеса по сниженным ставкам и некоторые другие.

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительства, Минэкономразвития, Минтруда, Минздрава с просьбой сообщить о планах по борьбе с коронавирусом.