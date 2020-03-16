Осторожно, страны закрываются: как коронавирус меняет жизнь по всему миру

По данным ВОЗ, 16 марта в мире насчитывалось уже более 170 тыс. больных коронавирусом, 6,6 тыс. человек умерли. Неудивительно, что даже те правительства, которые и так не сидели сложа руки, стали вводить все новые и новые ограничительные меры в попытках не пустить эпидемию к себе или хотя бы снизить скорость заражения. «Известия» разбирались, какие еще страны стали невъездными, мероприятия — отмененными и на какие благородные порывы пошли некоторые компании и учреждения из-за эпидемии COVID-19.

Великая антивирусная стена

Коронавирус уже сказывается на ситуации на внешних рубежах Евросоюза — 16 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вводит временные ограничения на несущественные поездки в ЕС на 30 дней. То есть Евросоюз приостанавливает действие шенгенских виз для граждан третьих стран. Помимо этого вводятся и внутриевропейские ограничения — о закрытии границ объявили Черногория, Венгрия, Италия, Германия, Польша, к аналогичному шагу готовится Финляндия.

В Австрии вступил в силу запрет на собрания более пяти человек (в большинстве стран массовые мероприятия также были запрещены, но с участием более 50 или — в ряде случаев — 500 человек). Франция начала неделю с закрытия школ, детских садов и университетов. Те же меры ввели Таиланд, Нидерланды, Словакия, Венгрия и страны Балтии, многие из них объявили в стране еще и чрезвычайное положение.

Под знаменами борьбы с распространением смертельного вируса закрываться продолжили не только учебные заведения, но и театры и кинозалы, а также рестораны и бары. Например, заведениям Нью-Йорка и Лос-Анджелеса разрешили работать исключительно на вынос и доставку еды.

Урсула Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: TASS/Zuma

Правительство Германии решило закрыть все бары, ночные клубы, музеи и кинотеатры, также будут ограничены встречи в церквях, мечетях и синагогах.

Закрыли границы, отменили полеты и ввели строгие требования в отношении въезда иностранцев из охваченных вирусом государств и некоторые африканские страны, в том числе Кения и Гана. Намибия закрыла школы на месяц после всего двух подтвержденных случаев. ЮАР заблокирует въезд для граждан из стран с высокой степенью риска и закроет местные школы 18 марта.

Другие страны Черного континента, на котором число заболеваний за минувшие выходные удвоилось, превысив 300 случаев, пока ограничились временным закрытием церквей, музеев и туристических достопримечательностей, а также отменой спортивных мероприятий, стремясь обуздать распространение болезни. Руанда, где на днях был зарегистрирован пока один случай COVID-19, начала профилактику с массового оборудования столичных остановок, ресторанов и магазинов переносными раковинами — чтобы жители Кигали чаще мыли руки.

Политический блэкаут

Коронавирус вносит коррективы и в политическую жизнь всего мира. 13 марта президент США Дональд Трамп ввёл в стране чрезвычайное положение, демократические праймериз в Луизиане перенесли с апреля на конец июня, а главные кандидаты от демократов Берни Сандерс и Джо Байден отменили предвыборные ралли и встречи с избирателями.



Газета The New York Times предположила, что господин Трамп захочет перенести президентские выборы в стране с ноября на более поздние сроки. Такая опция всерьёз рассматривалась перед выборами 2004 года — на фоне атак 11 сентября и войны в Заливе американские сенаторы опасались терактов на избирательных участках.



В Иране, где зарегистрировано уже свыше 7 тыс. случаев заражения COVID-19, на полгода отложили второй тур парламентских выборов. А вот Франция и немецкая земля Бавария не стали отменять местные выборы. И там, и там они прошли 15 марта. В Баварии, где к выходным было зарегистрировано более 680 больных, явка избирателей, на удивление, заметно возросла по сравнению с той, что была шесть лет назад. А вот во Франции она предсказуемо упала. Зато не растеряли активность «желтые жилеты» — в минувшую субботу несколько сот протестующих традиционно собрались в центре Парижа, невзирая на запрет публичных собраний с участием более 100 человек.

трамп Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Joshua Roberts

ЕС создал €25-миллиардный фонд для помощи наиболее пострадавшим странам, но с выделением финансов пока не спешит, что вызывает вопросы у Италии — число умерших от коронавируса в стране превысило 1,8 тыс. человек. На этом фоне выгодно отличился Китай, приславший в Рим команду медиков для борьбы с инфекцией.

В Израиле на фоне пандемии премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство национального единства для борьбы с чрезвычайной угрозой. Нетаньяху настаивает, что первые два года премьерское кресло будет занимать он, последующие два — Ганц. Но тот отказался.

Из-за действующего в Израиле запрета на собрания свыше 100 человек, власти решили перенести суд над премьером Нетаньяху — с 17 марта на конец мая.



Из-за коронавируса будет отложено и очередное заседание сирийского конституционного комитета, заявил «Известиям» представитель оппозиционного списка комитета Яхья аль-Ариди. По его словам, ориентировочно планировалось провести встречу в марте-апреле. Однако теперь, на фоне новой угрозы, заседание комитета будет отложено «до лучших времён».

Между тем, на Ближнем Востоке осталось четыре страны, которые вирус пока обошел стороной — и все четыре находятся в состоянии гражданских конфликтов. Это Ливия (и западная, и восточная), Южный Судан, Йемен и Сирия. Власти последней, тем не менее, существенно подстраховались и перенесли парламентские выборы на конец мая — изначальной датой стояло 13 апреля.



Как рассказали «Известиям» в правящей партии БААС, в стране закрыты школы и университеты, все КПП на границе с Ираком и Иорданией приведены в состояние повышенной готовности.

— Мы видели ролики из магазинов Италии, Германии, у нас такого нет, никакого особого ажиотажа не наблюдается, — сказала «Известиям» руководитель центра «Русский мир» в Дамаске Светлана Родигина. — Рынки открыты, но посещение мечетей ограничено, верующих призывают молиться дома, по крайней мере, на последней пятничной молитве по громкой связи дали именно такие указания.



Сирийские больницы, несмотря на войну, несмотря на эмбарго ЕС и США, имеют достаточно лекарств, их количество в разы превышает потребности населения, заявили «Известиям» в парламенте САР.

В западной Ливии с 16 марта действует режим чрезвычайного положения, закрыты все воздушные и морские гавани, в обеих частях страны закрыты университеты и школы. Премьеру правительства национального согласия Файезу Сарраджу пришлось отдельно проговорить: будут закрыты все кальянные «шиша». Такого не происходило даже в самые сложные годы гражданской войны.

Вирусный креатив

Ситуация, в которой миллионы людей разных возрастов и разных национальностей оказались вынуждены свести к минимуму вылазки из дома, побудила некоторые заведения к нестандартным решениям. Венская опера, к примеру, начала онлайн-трансляции своих концертов. Бесплатный доступ к постановкам из архивов анонсировала и Metropolitan opera. Некоторые западные учебные заведения также открыли онлайн-курсы для учащихся, перешедших на домашнее обучение, а заодно — для всех желающих или скучающих.

В Австралии один из сетевых супермаркетов установил ежедневный специальный час для клиентов старше 60 лет. Чтобы они — как самая чувствительная к болезни категории населения — смогли совершать покупки в относительной безопасности и без лишней толкотни.

На фоне дефицита дезинфицирующих средств крупнейший французский конгломерат LVMH перевел с 16 марта предприятия, производящие парфюм и косметику брендов Christian Dior, Guerlain и Givenchy, на производство водно-спиртового геля. Все партии геля обещали предоставить французским органам здравоохранения и больницам совершенно бесплатно.

Благородство проявили и многие итальянские компании. На фоне всеобщего карантина, в ситуации которого страна живет уже неделю, в Италии появилась инициатива «Цифровая солидарность». Операторы связи начали предоставлять практически безлимитный интернет, а газеты — отменять плату за подписку.

италия Фото: Global Look Press/imago-images.de/ULMER

А еще Италия, самая пострадавшая от коронавируса после Китая страна, запела.

— Да, люди поют на балконах. В 18.00, когда публикуется статистика за день. Но это не веселая вечеринка, это такая форма взаимной поддержки и солидарности, — рассказала «Известиям» жительница Рима Мария. — В доме напротив мальчишка вывесил из окна итальянский флаг с сердечком и надписью andrà tutto bene («Всё будет хорошо»). Видно, что сам рисовал и клеил несколько часов.

Подбодрить сограждан в эти сложные дни решили и летчики итальянских ВВС. На днях интернет обошло видео, на котором группа реактивных истребителей оставляет в небе над морем следы в цветах итальянского флага под музыкальное сопровождение арии Nessun dorma из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини.