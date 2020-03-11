Кордонавирус: страны вводят дополнительные меры против COVID-2019

Число стран, где зафиксированы случаи заражения вируса, преодолело отметку 100. Наряду с уже известными симптомами болезни (высокая температура, насморк, мокрый кашель, боль в горле) врачи из Сингапура выявили и новые, характерные для лихорадки денге, — зудящая сыпь при высокой температуре. К утру 10 марта общее число заболевших в мире составило более 114 тыс. человек, и многие страны ввели дополнительные меры защиты от распространения вируса. Что нужно знать туристам и каковы рекомендации Роспотребнадзора — читайте в материале «Известий».

Израиль: успеть до 20:00 четверга

До 20:00 12 марта Израиль могут свободно посещать туристы из разрешенных стран. При этом въезд запрещен путешественникам из Китая, Южной Кореи, Японии, Тайваня, Гонконга, Сингапура, Таиланда, Макао, Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Италии, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Австрии, Египта, Андорры, Сан-Марино.

После 20:00 12 марта могут возникнуть проблемы. Как сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на минтуризма Израиля, все въезжающие должны подтвердить, что в течение 14 дней они смогут пройти домашний карантин. Отсидеться в отеле не получится, поскольку «все виды гостиничного размещения не могут быть рассмотрены для этих целей».

кордонавирус Туристы в терминале прибытия израильского аэропорта Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Распоряжение будет действовать до 26 марта. Тем, кто уже находится в стране, рекомендуют соблюдать строгие правила гигиены, избегать мест скопления людей, а при первых признаках респираторных заболеваний позвонить в «скорую» по телефону 101.

Въезд на территорию Израиля со стороны Иордании и Египта закрыт. Туристы, которые находятся в Израиле и приобрели билеты в Иорданию или Египет (как и туристы из Иордании и Египта, путешествующие в Израиль), должны прибыть на границу за шесть часов до рейса и предъявить авиабилеты.

Вьетнам: предъявить декларацию о здоровье

С 7 марта Вьетнам собирает информацию о состоянии здоровья всех приезжающих в страну. Форму можно заполнить в аэропорту или заранее онлайн — доступна здесь.

кордонавирус Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

В декларации о состоянии здоровья нужно обязательно отметить, не было ли у вас следующих симптомов за последние 14 дней: лихорадка, кашель, одышка, боль в горле, рвота, диарея, кожные высыпания и наружное кровотечение. Кроме того, в отдельной графе туристов просят указать список использованных вакцин и препаратов.

На данный момент во Вьетнаме зафиксировано 32 случая заражения коронавирусом. Власти запретили въезд в страну туристам, которые за последние две недели посетили Китай, а тех, кто прилетел в страну через Италию, Южную Корею или Иран, ждет 14-дневный карантин.

Италия: на курортах становится тише

Италия закрыта на карантин до 3 апреля. Новые меры уже получили название «Я остаюсь дома» и вступают в силу с 10 марта. Школы и университеты закрыты, передвигаться по стране можно только по работе, для лечения или по очень веским причинам в силу обстоятельств. В рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса приостановлена работа всех горнолыжных станций, музеев, театров, кинотеатров, спортзалов; запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы. Туристы могут беспрепятственно покинуть страну, ограничений на поездки в аэропорт нет.

кордонавирус Практически пустая площадь Сан-Марко в Венеции Фото: REUTERS/Ronen Zvulun

Ранее стало известно, что авиакомпания «Победа» с 11 марта и до конца месяца прекращает полеты в Италию — пассажирам вернут деньги или пересадят на рейсы «Аэрофлота» в Милан, Рим, Венецию и Болонью. «Уральские авиалинии» временно приостанавливают (до 25 апреля) рейсы из Домодедово в Венецию и Бордо, а также в Рим из Жуковского.

В свою очередь, авиакомпания «Россия» предупреждает о запрете въезда в Италию через Милан для нерезидентов Италии, а также граждан других стран, которые не имеют вид на жительство в Италии. Тех, кто попытается проигнорировать требования, на границе настоятельно попросят покинуть страну на одном из ближайших рейсов.

Кстати, из-за коронавируса Мальта закрыла транспортное сообщение с Италией: рейсы отменяются, а паромную переправу будут использовать только для перевозки лекарств и грузов.

Россия: протираем гаджеты

Роспотребнадзор обновил рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

кордонавирус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В первую очередь ведомство рекомендует воздержаться от посещения торговых центров, зрелищных и спортивных мероприятий, не пользоваться общественным транспортом в часы пик. Одноразовые маски в общественных местах по-прежнему актуальны — их нужно менять каждые 2–3 часа.

« Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь », — уточняется в сообщении на сайте ведомства. Гигиена по-прежнему в приоритете: мойте руки с мылом после каждой прогулки и контактов с посторонними. Перед едой — само собой разумеющееся.

« Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия », — уточняют в Роспотребнадзоре.

Кроме того, рекомендуется избегать близких контактов с людьми, у которых уже имеются видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, сопли), и пользоваться только индивидуальными средствами личной гигиены (зубная щетка, полотенце).

При первых признаках недомогания необходимо остаться дома и вызвать врача.

Как выяснили китайские эпидемиологи, новый вирус «живет» в воздухе как минимум 30 минут, радиус заражения — 4,5 м. При этом вирус остается несколько дней на поверхностях, куда попали капли после кашля или чихания больного человека. Дольше всего вирус держится на металле, пластике и стекле — до девяти дней и меньше всего на алюминии — максимум восемь часов.

кордонавирус Фото: Global Look Press/Felix Kästle/dpa

По данным на 10 марта, в России в общей сложности зафиксировано 20 случаев заболевания коронавирусом. 5 марта в Москве был введен режим повышенной готовности. Все, кто вернулись из стран с многочисленными случаями заражения вирусом COVID-19 (среди них Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания), должны сообщить о своем возвращении на горячую линию департамента здравоохранения +7 (495) 870-45-09 и провести 14 дней дома на карантине (вынужденное отсутствие на работе не скажется на зарплате, а больничный лист будет выдаваться всем с доставкой курьером).

Спортивные зрелища отменяются

Если вы запланировали поездки на определенные спортивные мероприятия, то имейте в виду: в календаре наметились изменения.

Так, в Молдавии сейчас действует запрет на проведение массовых мероприятий, но на 31 марта в Кишиневе запланирован контрольный матч между сборными России и Молдавии по футболу. Официально игра не отменена, но об этом могут сообщить уже на этой неделе. По крайней мере, как пишет Metaratings.ru, Федерация футбола Молдавии готова выполнить указание министерства здравоохранения. Под вопросом, уточняет издание, и товарищеский матч со Швецией (зафиксировано более 200 случаев заражения) в Стокгольме 28 марта. Впрочем, пока оснований для отмены нет.

Из-за коронавируса без зрителей пройдут два тура чемпионата Испании, как и этап Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне с 20 по 22 марта. Весенний турнир по сумо (8–22 марта) на кубок императора также впервые проходит без зрителей и может завершиться в любой момент, если кто-то из спортсменов заболеет.