Итальянские каникулы: как воспринимают коронавирус сами жители

Более 600 случаев заражения коронавирусом, 17 погибших, закрытие магазинов и музеев, отмена модных показов, а теперь и прекращение продаж туров — глядя на Италию сквозь страницы СМИ, кажется, что яркая, шумная и полная жизни страна стремительно пустеет. Чтобы узнать, как развиваются события — «Известия» пообщались с туристами и местными жителями.

Начало паники

Неделю назад Элеонора Скоулз узнала, что в страну проник коронавирус и, более того, она находится в его эпицентре.

— 23 февраля власти Ломбардии, Венето и Пьемонта ввели чрезвычайные меры. До 1 марта закрыты все учебные заведения, театры, музеи, отменены спортивные, культурные, религиозные мероприятия. Основной очаг эпидемии находится в Ломбардии, в треугольнике между городами Лоди, Кремона, Павия — на него приходится 90% случаев, — рассказывает местная жительница.

V1 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Valeria Ferraro

Сейчас, по словам девушки, Ломбардия оказалась условно разделена на зоны. Красные — это самые зараженные населенные пункты. Десять деревень в этом очаге изолированы. Желтые зоны — значительно более безопасны, сюда можно отнести и провинцию Комо , где живет Элеонора.

Автор цитаты — Я живу в городе Черноббио, на озере Комо. У нас зарегистрирован один случай заболевания. Некоторые компании дают возможность работать из дома, до вчерашнего дня было ограничение по работе баров и кафе. Их закрывали с шести вечера до шести утра, — делится с «Известиями» Скоулз.

Появились ограничения и в любимом туристами Милане. Из-за коронавируса закрывали главную достопримечательность города — Дуомо, или Миланский собор. Сказался вирус и на высокой моде.

Модель Алена Губань приехала работать в Милан еще в январе. Первое время о вирусе все только слышали, но не придавали этому большого значения. С конца февраля же началась настоящая истерия.

М2 Фото: Global Look Press/Passaro/Fotogramma/Ropi

— К вечеру мы пошли в магазин сниженных цен и ужаснулись: полки с овощами, фруктами, мясом, макаронами, водой были пустыми. Итальянцы разгребли все, что могли, не понимая, что даже при карантине продукты завозить в супермаркеты никто бы не прекратил. Народ массово скупал блоками сигареты. Когда на следующий день мы решили купить маски, их, конечно же, в аптеках не осталось. Людей в метро стало раза в три меньше. Многие рестораны и клубы закрылись. Даже миланской неделе моды успешно завершиться не было суждено, многие дизайнеры вслед за Джорджио Армани отменили свои показы, — вспоминает Алена.

Обычно переполненные туристами площади и улицы тоже стремительно опустели.

Временный карантин

Ирина Федосова живет в Турине. Город также оказался в эпицентре заболевания. Со вторника здесь закрыты школы, не проводятся массовые мероприятия, в аптеках тоже раскуплены маски и средства дезинфекции. Тем не менее, паники девушка не замечает. Просто все стараются предпринять минимальные меры, чтобы себя обезопасить.

— Все стараются соблюдать меры предосторожности, но ничего критичного. Работников почты обязали носить перчатки, везде стоят дезинфицирующие жидкости, когда платишь картой — после каждого клиента, который вводил пинкод, поверхность протирают. Иностранцы, конечно, стали приезжать менее охотно. У нас есть знакомая, которая сдает квартиру через Airbnb, у нее действительно идут отказы , — рассказывает Ирина.

М3 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Diego Puletto

Сами же местные жители относятся к ситуации значительно спокойнее, даже с юмором.

Автор цитаты — Ходили шутки, меняю новый айфон на бутылек чистящего средства. Сейчас была в центре, спрашивала у людей — боитесь вируса? Они смеются, говорят: «Нет, но с удовольствием бы посидели дома». Волна паники спадает. Все начинает приходить в норму. В понедельник в школах будет генеральная уборка, все продезинфицируют, и уже во вторник начнутся занятия, — делится Ирина Федосова.

Начинает успокаиваться и Милан. Постепенно туда возвращаются туристы.

— Я уже три дня в Милане. Планировала ехать с подругой, но та испугалась, передумала. Я же никаких проблем не заметила. На границе просто измеряют температуру и пропускают дальше. Единственное ограничение, с которым столкнулась — хотела посетить музей Fondazione Prada, но он откроется только второго марта , — делится с «Известиями» Екатерина Семенова.

V4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlo Cozzoli

Но даже сейчас, в условиях карантина, при многих музеях уже работают как минимум кафе и рестораны.

На юге все спокойно

Калабрию, где живет Ирина Тархова, коронавирус вообще не застал. А вот новости о нем атаковали регион с первых дней.

Автор цитаты — Со всех сторон "вирус-вирус-вирус". Кроме официальных источников, есть множество "шакалов", как их здесь называют. Тех, кто распространяет фэйки. "Я медсестра такой-то больницы, у нас вирус". Потом такие записи опровергают. У нас в регионе вирус пока так и не обнаружили, – рассказывает местная жительница.

Как и многие другие жители Италии, Ирина воспринимает это заболевание не серьезнее, чем другие инфекции, которые когда-либо бродили по стране.

— Не вижу ничего страшного, количество смертей на самом деле мало, а с санитарией у нас все хорошо. Пусть в аптеках раскупили маски и средства для рук, но с препаратами перебоев нет, а вместо спирта для дезинфекции можно использовать и мыло, будет также эффективно, – рассуждает Тархова.

М5 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Claudio Furlan

Ни школы, ни кафе в Калабрии на карантин закрывать не стали. О своей безопасности каждый заботится в той мере, в которой сам считает нужным. Например, в китайские лавки многие ходить пока не решаются.

— Это просто перестраховка. Вдруг к кому-то приезжали родственники. На подсознательном уровне от таких моментов себя все-таки хочется оградить. Но больше никаких мер мы не принимаем. Только соблюдаем правила гигиены.