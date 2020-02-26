Вирус по-итальянски: жители страны опустошили полки супермаркетов

Новый коронавирус неожиданно начал распространяться не в странах со слабо развитым здравоохранением, чего опасались в ВОЗ, а в Европе. Инфекция буквально парализовала ряд регионов Италии — врачи выявили уже 322 случая заражения людей, 10 человек погибли. В некоторых городах закрылись школы, музеи и рестораны, а местные жители раскупили еду и дезинфицирующие средства. Специалисты уверены, что скорость и география распространения патогена еще могут измениться. Мир надеется на скорое создание спасительной вакцины, но когда ее можно будет использовать, по-прежнему непонятно. Эксперты говорят, что ожидать полноценного одобрения массового применения вакцины можно только через несколько лет.

Карнавал окончен

В минувшие выходные Италия вышла на третье место по количеству случаев заражения COVID-2019 за пределами Китая. Сейчас она уступает по этому показателю только Южной Корее , где, по данным счетчика South China Morning Post, зарегистрировано 977 случаев, и Японии (в самой стране выявлено 159 заболевших, еще 691 человек инфицировались на круизом лайнере Diamond Princess близ Иокогамы).

В Италии же, по данным департамента гражданской защиты, число заболевших составило 322 человека, умерших — 10.

Сначала пораженным оказался север страны, а именно области Ломбардия и Венето, где расположены такие крупные города как Милан и Венеция. 25 февраля стало известно, что первый случай заражения коронавирусом зафиксирован у итальянки уже на юге — в Палермо.

Власти северной Италии закрыли школы, университеты, музеи и кинотеатры как минимум на неделю. 23 февраля миланский театр «Ла Скала» отменил все спектакли, а модельер Джорджо Армани попросил гостей не приходить на свой показ. Раньше срока был закрыт Венецианский карнавал и отложен матч чемпионата Италии по футболу (серии А). Кроме того, в Италии остановили съемки фильма «Миссия невыполнима 7».

Жители и гости страны запаниковали и раскупили продукты в супермаркетах. Каролина Сандерс, проживающая в Ма́нтуе (город в итальянской области Ломбардия), поделилась с «Известиями», что в аптеках закончились маски и дезинфицирующие вещества. Жителей пугает, что сами фармацевты, а порой и врачи скорой помощи работают без санитарных средств индивидуальной защиты.

Ксения Самохина, живущая в Равенне (регион Эмилия-Романья), рассказала «Известиям», что педиатр отказывается принять в клинике ребенка, у которого три дня держатся высокая температура и кашель. Женщина говорит, что такого раньше никогда не было и связывает это с вспышкой нового заболевания. По просьбе «Известий» она выяснила, как в Италии сдать анализ на коронавирус. Как оказалось, в стране создана горячая линия, куда можно позвонить, если есть подозрения на опасную инфекцию. Специалисты высылают мобильную бригаду сделать тест. Причем жителей в этом случае просят не ехать самостоятельно в больницу.

Правда, вместе с мобильными бригадами в Милане активизировались и мошенники, которые звонят в дверь и предлагают обследоваться на COVID-2019. Многие им открывают и становятся жертвами злоумышленников.

Милан не мил

Коронавирус может приостановить культурное и деловое взаимодействие России и Италии. В частности, российский пианист Денис Мацуев уже перенес концерты в Болонье и Риме, запланированные на 24 и 27 февраля.

По словам президента Ассоциации итальянских промышленников в России Confindustria Russia Эрнесто Ферленги, предприниматели опасаются вероятного запрета на прибытие в Россию граждан из затронутых COVID-2019 регионов Италии, что существенно осложнит бизнес. В самой Италии на въезд и выезд сейчас закрыт ряд городов. Многие компании перешли на удаленную работу.

vbk Денис Мацуев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сильнее всего из-за нового патогена может пострадать туристический сектор: заметно снизится число перелетов и поездок на поездах, уверен Эрнесто Ферленги. Многие предпочтут отложить шопинг в Милане. Посольство РФ в Италии уже порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в северные области страны. Как сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии, Евросоюз имеет право приостановить действие Шенгена из-за COVID-2019.

В сервисе бронирования отелей «Островок» «Известиям» подтвердили, что за прошедшие выходные зафиксирован ряд обращений от пользователей с просьбой отменить резервирование отелей в Италии. 24 февраля количество отказов оказалось на 30% выше, чем неделей ранее — 17 февраля. Туристы откладывают поездку на север страны: в Милан, Венецию, города Ломбардии.

По данным АТОР, сейчас в Италии может находиться около 6–7 тыс. организованных туристов. Всего, включая самостоятельных путешественников, в стране отдыхают в эти дни около 20 тыс. россиян. Ростуризм следит за ситуацией и находится на постоянной связи с МИД РФ и Роспотребнадзором.

Легок на подъем

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ранее подчеркивал, что наибольшее беспокойство внушает вероятность того, что заболевание затронет государства со слабой системой здравоохранения. Однако теперь внимание специалистов смещается в сторону Европы.

Новый штамм 2019-nCoV распространяется с наибольшей скоростью по сравнению с предыдущими видами коронавирусов, рассказал «Известиям» заведующий инфекционным отделением университетской клиники H-Clinic РУДН Данила Коннов.

— Этот патоген вызвал самую масштабную эпидемию из всех зафиксированных ранее. Но он демонстрирует и самую низкую летальность — в 4–5 раз ниже, чем при эпидемии SARS и в 10 раз ниже, чем при MERS , — рассказал эксперт. — Поэтому пока говорить о пандемии не приходится.

мил Фото: REUTERS/Health Protection Agency

Во время эпидемии, вызванной коронавирусом SARS, заболело 8 437 человек, а за весь период вспышки MERS было зарегистрировано более двух тысяч заболевших. Сейчас же ситуация развивается стремительнее: по всему миру выявлено более 80 тыс. случаев заболеваемости COVID-19.

Ученые выделяют две причины такого быстрого распространения патогена. Первая заключается в длительном инкубационном периоде. Инфекция может протекать бессимптомно и при этом быть заразной вплоть до 24 дней. Также выяснилось, что новый штамм сам по себе гораздо более заразный, чем те, что вызывали атипичную пневмонию. Так, биологи из Техасского университета в Остине (США) и их коллеги из Национального института аллергии и инфекционных болезней (США) с помощью криоэлектронной микроскопии впервые реконструировали структуру оболочки вируса с очень большим разрешением.

— Выяснилось, что 2019-nCoV близок к предыдущему штамму SARS-nCoV , — рассказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — При этом он гораздо лучше взаимодействует с поверхностными рецепторами клеток человека. То есть для инфицирования необходимо меньшее количество вируса.

Оказалось также, что несколько уже известных антител, которые нейтрализуют SARS, не могут соединяться с белками нового патогена. А значит для эффективной вакцины необходимо разработать совершенно иные компоненты.

Вакцина близко

Раннее посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что оригинальная вакцина от инфекции уже создана. Исследования подтвердили, что она позволяет сформировать иммунитет к 2019-nCoV. Однако, как подчеркнули в посольстве, требуются дополнительные тестирования активной молекулы.

— При заявленных сроках начала испытаний экспериментальной вакцины против коронавируса (апрель 2020 года) ожидать полноценного одобрения ее массового использования можно только через несколько лет , — уверен Данила Коннов. — В некоторых исключительных случаях ВОЗ и FDA (Агентство министерства здравоохранения и социальных служб США. — «Известия») могут рекомендовать к использованию вакцины, не прошедшие все необходимые для массового применения этапы, но они должны доказать свою высокую эффективность и безопасность.

vbk Фото: REUTERS/Kin Cheung KC/DL

В качестве примера ученый привел вакцину против малярии, которую экспериментально применяют для детей в нескольких пилотных регионах Африки. Но этот случай скорее исключение из правил и оправдан тяжелой эпидемиологической ситуацией. Новый тип коронавируса отличается низкой летальностью, поэтому в его случае это вряд ли будет возможно.