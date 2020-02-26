Не по чесноку: народное средство от простуды подорожало из-за коронавируса

Чеснок на российских прилавках в январе этого года продавался на 37% дороже, чем в то же время год назад. В феврале цены на него продолжили расти , выяснили «Известия». Аналитики связывают подорожание с ажиотажным спросом на фоне распространения нового коронавируса. Медики говорят, что чеснок действительно поможет укрепить иммунитет, но больше двух зубчиков в сутки есть не советуют.

Запахом по вирусу

По итогам января индекс потребительских цен на чеснок к соответствующему периоду прошлого года составил 137, зафиксировала единая межведомственная информационная система (ЕМИСС). Это означает, что в первом месяце этого года чеснок стоит на 37% дороже, чем в тот же период в 2019-м. В абсолютных ценах 1 кг в среднем по стране стоит 212 рублей вместо 155 рублей год назад.

Статистика оператора фискальных данных «Такском» подтверждает общую тенденцию подорожания чеснока. Правда, по информации организации, средние цены по стране выше, а темп их роста — меньше. Аналитики организации получают информацию на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс. По статистике «Такском», средняя цена на чеснок в январе 2020 года составила 233 рубля за 1 кг и в сравнении с прошлым годом выросла на 34,3%. В феврале продукт прибавил в стоимости еще 5,5%, в среднем до 246 рублей за кило. Причем наблюдается тенденция роста в последние недели. В частности, к 10 февраля 1 кг стоил уже 263 рубля, к 17 февраля — 266 рублей.

В ФАС пока не поступало обращений о повышении цен именно на чеснок, сообщила «Известиям» начальник управления контроля агропромышленного комплекса антимонопольного органа Анна Мирочиненко. Служба может вмешаться в ценообразование только в случае, если рост связан со злоупотреблениями со стороны одного из участников рынка или нескольких, заключивших антиконкурентное соглашение.

Чеснок Фото: ТАСС/Александр Щербак

Тем не менее сейчас ФАС проводит мониторинг цен в отношении отдельных видов продовольственных товаров в Дальневосточном федеральном округе, добавила Анна Мирочиненко. В перечне 18 позиций, в том числе чеснок, уточнила она. По данным ЕМИСС, в этом регионе в январе он подорожал на 20,9%. Но сама цена заметно выше среднероссийской — 228 рублей за 1 кг.

«Известия» также направили запрос в Минсельхоз.

Справка «Известий» Российское законодательство предусматривает, что в случае чрезвычайного подорожания одного или нескольких продуктов цены на них могут быть заморожены на срок до 90 дней. В этом случае ограничение распространяется не на всю страну, а только на регионы, где цены на социально значимый продукт питания выросли на 30% и более. Правом принять решение о заморозке наделено правительство. Пока кабмин ни разу им не воспользовался.

Объективных причин для повышения цен на чеснок нет — урожай прошлого года был абсолютно нормальным, утверждает исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков. Что касается заявлений о том, что якобы из-за коронавируса могут прекратиться поставки из Китая, — они не имеют отношения к действительности, добавил он.

— Действительно, у нас большая доля чеснока — импортная, из Поднебесной. Но практики регулярных поставок нет — привозят сразу максимум, после сбора урожая летом, и он хранится на наших складах, — рассказал эксперт. — Что действительно связано с коронавирусом — так это то, что наши люди ассоциируют потребление чеснока с укреплением иммунитета. Ажиотаж со стороны населения и поднимает цены.

«Известия» направили запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли, X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и другие), «Ашан», «Магнит», «Дикси», «Ленту» и Metro Cash&Carry. Во вторник ни в одной из организаций не смогли объяснить причин подорожания чеснока.

Килограмм здоровья

Вера россиян в пользу чеснока как профилактического средства от простуды и вирусов небеспочвенна , утверждает директор ФИЦ питания Дмитрий Никитюк.

— Действительно, он содержит много биологически активных веществ, которые влияют на самочувствие, работоспособность. Чеснок улучшает резистентность — устойчивость к различным патогенным факторам, — рассказал эксперт.

По его словам, в терапевтических целях достаточно есть одну-две дольки в день. Лучше делать это вечером, чтобы сохранять возможность общаться без ограничений из-за запаха, посоветовал Дмитрий Никитюк.

Чеснок Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Высокий спрос, а вместе с ним и ценник на народные средства «от коронавируса» могут сохраняться в ближайшие полгода, полагает член совета Гильдии маркетологов Николас Коро. Также панические настроения могут сказаться на продажах меда, хрена и горчицы, спрогнозировал специалист. Из перечисленных продуктов в системе ЕМИСС отслеживаются цены только на мед — в январе они выросли на 2,7% относительно прошлого года.

Ранее на фоне коронавируса наблюдался всплеск спроса и беспрецедентный рост цен только на медицинские товары. В частности, ФАС зафиксировала подорожание масок практически во всех регионах страны, в некоторых — в разы. На позапрошлой неделе представители Минздрава и антимонопольной службы сообщали, что рассматривают возможность заморозки цен на этот товар, но к действиям пока не перешли.

Как писали «Известия», спрос на противовирусные средства вырос в 3,6 раза. Средний чек на их покупку пока сохраняется на уровне 340–350 рублей, как год назад. Спрос на иммуномодуляторы увеличился только на 9%, но они уже подорожали на 12%.