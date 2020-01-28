Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%. Об этом сообщили в Аналитическом центре при правительстве, который специально для «Известий» составил прогноз стоимости потребительских товаров до конца года . Среди причин эксперты назвали подорожание сырья, запуск систем прослеживаемости животноводческих товаров, а также увеличение НДС для пальмового масла и сокращение площади под посевы гречихи . При этом в целом по году товары и услуги не вырастут в цене больше, чем заложено в прогнозируемой инфляции, отмечают эксперты.

Мясо с молоком

Рынок продуктов питания проанализировала замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина . Согласно ее расчетам, максимально — на 10–12% — может увеличиться стоимость мяса и птицы, а также молока и молочной продукции. Это обусловлено ростом издержек изготовителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства, отметила эксперт.

Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий». А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей . Как пояснила Виктория Павлюшина, дополнительные издержки связаны с установкой необходимого оборудования.

Рост цен на молоко и молочные продукты в 2020 году может составить 10–12% и без учета введения системы цифровой маркировки, сказала «Известиям» замглавы комитета московской Торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова. По ее словам, производители молока вынуждены поднимать цены, так как ежегодно растет себестоимость сырья — из-за валютной составляющей, высоких процентных ставок по кредитам и необходимости закупать скот за рубежом.

Цены на мясо в рознице в большей степени определяются балансом спроса и предложения, отметил в беседе с «Известиями» глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин . Он считает, что стоимость свинины в среднем по году снизится на 5–7% из-за ее перепроизводства в стране. Цены на птицу упадут значительнее: этот рынок будет реагировать на показатели свинины. И лишь говядина в среднем по году может подорожать на 5% из-за того, что поголовье скота по-прежнему сокращается.

Пальма первенства

За последние полгода биржевые цены на пальмовое масло в мире выросли на 40% , напомнила Виктория Павлюшина. Столь резкий скачок связан с повышением спроса на это сырье в энергетической и автомобильной промышленности. Предложение для пищепрома сокращается, что увеличивает стоимость сырья. Плюс к этому с 1 октября прошлого года в России НДС на пальмовое масло был повышен с 10 до 20%.

В итоге, уверены в Аналитическом центре при правительстве, в 2020 году цены на продукты, в состав которых входит этот вид масла, вырастут на 5–7%. Речь идет, например, о шоколаде и глазури, мороженом, сладких пастах, вафельных батончиках, печенье и картофельных чипсах.

Марина Петрова из московской ТПП согласна с такими прогнозами . По ее словам, рост цен на торты и шоколадные конфеты составит 5–7% и будет напрямую связан с повышением НДС на пальмовое масло.

Площадь гречки

В 2020 году стоит ждать и подорожания гречневой крупы — на 5–6% . По мнению замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве, виной тому станет сокращение посевов гречихи . Цены на сельхозкультуры напрямую зависят от объемов посевов и урожая, подчеркнула эксперт. До этого два сезона (в 2017–2018 годах) на рынке было перепроизводство этой продукции, что сказалось на ее цене.

Минимум цен на гречку был зафиксирован в марте 2018 года, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Он отметил, что затем началось их повышение, сменяющееся периодическим небольшим снижением. Летом 2019 года опубликовали данные о сокращении посевов гречихи — они уменьшились до самого низкого с 2003 года уровня (770 тыс. га). Это способствовало тому, что стоимость продукта начала увеличиваться.

Хотя, по мнению Дмитрия Вострикова, нынешняя ситуация связана со сложной процедурой согласования цен между поставщиками и торговыми сетями. Поэтому стоимость гречки у производителей, которые не успели изменить ее на полке в прошлом году, действительно может вырасти на 5–6%.

В пределах инфляции

Цены на упомянутые категории товаров на прилавках напрямую зависят от цен производителей, отметил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он добавил, что себестоимость продукции может вырасти в том числе из-за подорожания топлива и коммунальных услуг, различных мер госрегулирования, действия дублирующих систем прослеживаемости, а также недостатков в оценивании величины посевных площадей.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сказали, что служба не занимается прогнозированием, ФАС проводит мониторинг оптово-отпускных цен на социально значимые продукты питания. В пресс-службах Минсельхоза и Минпромторга «Известиям» не предоставили оперативных комментариев.

Рост цен на продукты в 2019 году был в пределах, не превышающих инфляцию , подчеркнул доцент кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Перельман. По его словам, сейчас нет предпосылок, которые бы указывали на резкое подорожание продуктов в 2020-м, — максимум 4%, что также укладывается в рамки. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в первой половине 2020 года опустится ниже 3%, а по итогам года поднимется до этой цифры. Банк России предполагает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовой показатель будет в пределах 3,5–4%.