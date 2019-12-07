В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельскохозяйственных производителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году. Об этом со ссылкой на Минсельхоз сообщило РБК.

Ведомство отметило, что в прошлом году цены на данный продукт, наоборот, снизились благодаря тому, что в 2017 году собрали рекордный урожай (более 1,5 млн т гречихи).

Однако в 2019 году некоторым производителям не удалось увеличить количество посевов, что в результате привело к росту цен производителей с последующим повышением цен для потребителей.

По прогнозу ведомства урожай гречихи за текущий год составит 780 тыс. т. Это соответствуют среднему уровню показателей за много лет.

Также по информации Минсельхоза увеличилась разница между ценой и себестоимостью товара. По состоянию на 6 декабря закупочные цены на крупу составили 35,7 рубля за кг, при этом потребительские составили 61,73 рубля за кг.

27 ноября в Росстате зафиксировали недельное замедление роста цен на гречневую крупу в России, который составил 1,5% по сравнению с 2,1% на прошлой неделе.

6 ноября сообщалось, что цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%. Росстат уточнил, что подорожание продукта было отмечено в 80 субъектах Российской Федерации.

22 октября 2019 года Минсельхоз России сообщил, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. По данным ведомства, в сентябре отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу.

25 октября экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование гречневой крупы популярных российских производителей. Процент доброкачественных зерен почти во всех образцах составил 99,9%.