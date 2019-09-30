Крыночная стоимость: бизнес предупредил о подорожании молочной продукции

Уже в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. Об этом предупредили в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты . Дело в том, что в конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции. Плюс к этому с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке. Одновременный запуск двух систем контроля товаров создаст дополнительные расходы для бизнеса. В итоге покупатели могут столкнуться с ростом цен в магазинах, подтвердили «Известиям» в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Правда, чиновники этих опасений не разделяют.

Контроль и надзор

В России будут действовать сразу две системы контроля молочной продукции. 1 ноября стартует заключительный этап электронной ветеринарной сертификации. Если с 1 июля в систему «Меркурий» были включены, в частности, сыры, масло, творог, то теперь туда попадут молоко, кисломолочные продукты и мороженое . На эти товары в обязательном порядке будут оформляться электронные ветеринарные сертификаты, система позволит отследить движение товара от производителя до магазинной полки.

молоко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также с июля 2019 года в России уже проводится эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции. Это молоко и сливки (в том числе сухие), кисломолочные продукты (к примеру, кефир и йогурт), сливочное масло, сыры, творог и т.д . На эти товары отечественные производители и импортеры начали наносить цифровой двухмерный код Data Matrix. Как только в торговую сеть попадет промаркированный товар, ритейлер обязан зарегистрировать его в системе. Эксперимент продлится до конца февраля 2020 года. Как заявляли ранее в Минпромторге, с 1 июня следующего года маркировка станет обязательной.

И ЭВС, и маркировка направлены на то, чтобы исключить из продажи фальсификат. Внедрение дублирующих систем прослеживания готовой продукции потребует от участников рынка значительных финансовых ресурсов, сказано в письме АКОРТ заместителю главы аппарата правительства Юрию Любимову от 12 сентября. «Известия» ознакомились с ним.

В АКОРТ «Известиям» пояснили, что торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Эти расходы (с учетом возникших затрат на функционирование по всей цепочке от производителей до продавца) могут быть перенесены на плечи покупателей , есть риск, что они столкнутся с ростом цен на готовую продукцию на полках магазинов, допустили в организации.

молоко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пока в торговые точки федеральных сетей не поступали промаркированные товары, но в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который отвечает за эксперимент по маркировке, «Известиям» уточнили, что в нем уже участвует более 30 производителей. Поэтому в самое ближайшее время ритейлерам понадобится регистрировать промаркированные товары в системе.

АКОРТ в письме правительству предложила перенести старт электронной ветеринарной сертификации . В организации уверены, что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла. Эта продукция при производстве подвергается термической обработке и не несет ветеринарных рисков. Ритейлеры уверены, что в части борьбы с фальсификатом система тоже неэффективна. В ней не учитывается движение товаров неживотного происхождения, которые и используются для подделки готовой молочной продукции.

Ассоциация уже направляла аналогичное обращение в кабмин в июле и просила перенести сроки внедрения ЭВС на конец февраля 2020 года — когда завершится эксперимент по маркировке. Но положительного ответа не получила.

Дорогая дорога

Замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова сказала «Известиям», что поддерживает инициативу АКОРТ.

— Старт работы сразу в двух системах — чрезмерная нагрузка на бизнес, которая может привести к росту цен на 10–12%. Пока к введению обеих систем отрасль не готова, — убеждена она. — Целесообразно вести речь о дальнейшем поэтапном запуске системы ЭВС. Например, с 1 ноября внедрить ее только для двух товарных категорий: сливки и сметана, а остальные ввести уже в марте 2020 года.

Это позволит производителям, особенно небольшим предприятиям, выпускающим скоропортящиеся продукты со сроком годности 72 часа, адаптироваться к работе в системе и «обкатать» ее. Что касается запуска маркировки, к ней отрасль готова еще меньше, чем к ЭВС. Она требует дорогостоящего оборудования — например, один маркировщик стоит порядка €17 тыс., а на одну линию нужно два маркировщика. Если говорить о предприятии, перерабатывающем 200–300 т молока в сутки, то у него обычно порядка 10 линий.

Производители также считают, что одновременное действие двух систем избыточно . На маркировку потребуется в общей сложности около 25 млрд рублей единовременно и еще 20 млрд — ежегодно, сказали «Известиям» в «Союзмолоке». Однако там отметили, что не планируют обращаться с просьбой о переносе сроков внедрения ЭВС для готовой молочной продукции.

молоко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сказали, что запуск ЭВС для животноводческой продукции произошел год назад, а 1 ноября стартует окончательный третий этап, на котором предполагается включение в систему молочной продукции. Этот срок уже установлен, и его перенос не предполагается.

— Мы уверены, что запуск третьего этапа не может стать причиной роста цен. Потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал как раз обратный эффект –– снижение себестоимости производства товара за счет работы «Меркурия» на бесплатной основе в отличие от работы с сертификатами на бумажном носителе, за оформление которых производителям приходилось платить, — отметили в службе.

В ЦРПТ не считают, что введение цифровой маркировки создает риски для повышения цен, сказали «Известиям» в пресс-службе центра.

В пресс-службах Минпромторга и Минсельхоза на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.